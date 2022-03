Arviot long covidista menivät uusiksi – osoittautunut tietyn ikäryhmän sairaudeksi

Harva suomalainen on saanut koronataudista pitkäkestoisia oireita.

Koronataudin pitkäkestoisesta long covid -muodosta pelättiin suomalaisten uutta vitsausta.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) varoitti talvella tautitsunamista ja kertoi, miten hänellä menevät vilunväreet lukiessaan tautiraportteja. Kiuru varoitti, että long covidista voi tulla suomalaisten uusi kansantauti.

Ministeriön asettama professori Risto Roineen johtama asiatuntijaryhmä arvioi tammikuussa, että joka toinen aikuinen saa long covidin ja nuorista koronan pitkäkestoiseen muotoon sairastuu yksi 50 lapsesta.

Krista Kiuru varoitti talvella long covidin vaaroista ja kiirehti kolmannen rokoteannoksen aikaistamista.

Sairaalan hoitotietojen perusteella long covid on kuitenkin jäämässä pelättyä harvinaisemmaksi sairaudeksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin koronavirusinfektion pitkäaikaisoireiden poliklinikan ylilääkäri Helena Liira arvioi, että pitkäkestoiseen muotoon on sairastunut Suomessa muutamia tuhansia ihmisiä.

– Kyllähän long covidia on ja se on todellinen ongelma, mutta ei se mikään massiivinen ongelma ole, Liira sanoo.

Taudin harvinaisuudesta kertoo jo se, että long covid -poliklinikoita ei ole perustettu muualle kuin Helsinkiin. Muut sairaanhoitopiirit eivät ole katsoneet tarpeelliseksi avata erillisiä klinikoita.

– Tuntuu siltä, että terveydenhuolto on oppinut hoitamaan tätä. Työterveyshuolto on erityisesti kunnostautunut tässä.

Long covidiin on sairastunut muutamia tuhansia, arvioi Husin ylilääkäri.

Long covidissa sairastumisen rajaksi on määritelty kolme kuukautta.

Britit arvioivat viime kesänä, että 1–5 prosenttia sairastuu koronaan niin, että heidän toimintakykynsä on merkittävästi heikentynyt kolmen kuukauden kohdalla.

Suomessa on arviolta 800 000 koronaan sairastunutta. Brittiarvio tarkoittaisi sitä, että long covid olisi pahimmillaan 40 000 suomalaisella.

– Voi olla, että long covidin sairastuneita on tuhansia, mutta niitä, jotka päätyvät Husiin hoidettaviksi on vain satoja. Heitä ei ole missään tapauksessa tuhatta, Helena Liira laskee.

Ylilääkäri lisää, että Husissa nähdään taudista ainoastaan jäävuoren huippu.

Vielä ei tiedetä, miten paljon koronan omikronmuunnos tuo long covid -potilaita.

Omikronmuunnos todettiin marras-joulukuussa. Kolme kuukautta alkaa olla täynnä, ja pian pitäisi alkaa tulla ensimmäisiä tietoja omikronin aiheuttamasta long covidista.

Pitkäkestoisen kronan sairastamisesta Liira sanoo tähänastisen kokemuksen perusteella, että monilla tauti on kova.

– Aivosumu on vaikea, väsymys on vaikeaa ja aaltoilevaa, on erilaisia kipuoireita.

Long covid on osoittautunut keski-ikäisten sairaudeksi.

Potilaista kaksi kolmasosaa on naisia. Suurin osa heistä on keski-ikäisiä.

Nuoret sairastuvat harvoin long covidiin, eivätkä lapset saa tautia juuri lainkaan. Vanhempia sairastuneita on vähän.