Kerrostalon asukkaista tuli yllättäen pakotteiden uhreja Hangossa: asukkaat huolissaan, kun sähköt menivät jo kertaalleen – ”Tämä on korkeimman kädessä”

Pakotelistalla olevien Boris ja Roman Rotenbergin omistamissa kahdessa kerrostalossa Hangossa asuu muutama kymmenen ihmistä. He ovat nyt sijaiskärsijöitä, sillä pelkona on mm. lämmön ja veden jakelun sekä jätehuollon keskeytyminen.

Hanko

Hangon Lappohjassa sijaitsevan kahden kerrostalon sekajäteroskasäiliön takana on kaksi hellanromua sekä kasa sohvakalusteita. Pihakäytäviä ei ole hiekoitettu hetkeen aikaan, ne olivat nollan molemmin puolin hissaavissa lämpötiloissa petollisen niljakkaat. Sisällä rappukäytävissä sähköjohtoja repsotti ja yhdessä rappukäytävässä alakerroksen asukastaulu puuttui.

Venäläisten miljardöörien Boris ja Roman Rotenbergin omistamien kerrostalojen ulkoinen yleisvaikutelma on nuhjuinen ja hoitamaton.

Hiekoittamattomat pihakäytävät tai repsottavat sähköjohdot eivät suinkaan ole asukkaiden murheista suurimpia.

Roskasäiliön takana oli pari hellanromua sekä läjä sohvakalusteita sekä muuta sälää.

Ilta-Sanomat kertoi tiistaina, miten Rotenbergien joutuminen EU:n Venäjän vastaiselle pakotelistalle vaikuttaa kerrostaloasukkaisiin.

Rotenbergien EU-alueella olevien varojen ja maksuliikenteen jäädytysten vuoksi Hangon kerrostaloissa sähkö- ja lämpölaskut ovat olleet maksamatta.

Tilanne kärjistyi maanantaina, kun sähköyhtiö katkaisi kerrostalojen yleisistä tiloista sähköt. Iltapäivällä sähköt saatiin taas, kun Hangon kaupunki teki sähkösopimuksen ja lupasi hoitaa asiaa väliaikaisesti.

Huoneistoissa sähköt pysyivät päällä asukkaiden omien sähkösopimusten turvin.

Pihakäytäviä ei ollut hiekoitettu ihan hetkeen aikaan.

Asukkailla on aito huoli myös siitä, että jos vesilaitoksen ja lämpö- sekä jäteyhtiön maksut jäävät hoitamatta, veden ja lämmön jakelu sekä roska-astioiden tyhjennys katkeavat.

Kahdessa kerrostalossa on yli 60 asuntoa. Asukkaita on vajaassa 20 huoneistossa.

– Olemme neuvotelleet lämpöyhtiön kanssa niin, että siltä osin ei ole odotettavissa mitään yllättävää ongelmaa ainakaan kylmän vuodenajan aikana, Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell sanoi.

Strandell sanoo, että jos kevään aikana kaukolämpölaskuja ei saada maksettua, lämmönjakelu menee poikki. Sen jälkeen lämpöjä ei tarvitse laittaa päälle, ennen kuin rästissä olevat laskut on maksettu.

Lisäksi tiistaina iltapäivällä jokaisen rapun ulko-ovessa oli tietoliikenneyhtiö Karjaan Puhelimen ilmoitus, että taloyhtiöstä katkaistaan kaapeli-tv 31.3. Se mykistää kaikki digitaaliset tv- ja radiokanavat, mutta sulku ei koske datapalveluja, eli asuntojen internetyhteys jää toimivaksi.

Asukkailta pimenevät pian tv-kanavat.

Ilta-Sanomat jutteli tiistaina kuuden taloyhtiössä asuvan ihmisen kanssa. Osaa nykytilanne huolestuttaa suuresti.

– Paska homma, mutta minkä mahtaa. Ei meikäläinen pysty tekemään asialle mitään. Tämä on niin sanotusti korkeimman kädessä, ”Empuksi” esittäytynyt mies sanoi.

– Eihän tilanne tietenkään hääppöinen ole. Olen jo pannut paperit vetämään toisaalle Hankoon, taloyhtiössä yli 50 vuotta asunut herra sanoi.

– Tietysti huolestuttaa, kun ei itse voi tehdä yhtään mitään. On ollut aika stressaavaa. Tulisi ikävä, jos pitäisi muuttaa pois. Tässä on luonto lähellä, ja käyn luonnossa mm. ruokkimassa lintuja, taloyhtiössä vuodesta 1965 saakka miehensä kanssa asunut Eila Ek pohti totisena.

Osa asukkaista ei ole edes pystynyt maksamaan vuokriaan. Vuoden 2021 lopussa vuokranmaksutili lakkasi toimimasta. Sen jälkeen tuli uusi tilinumero, mutta kaikki eivät ole pystyneet maksamaan vuokraansa senkään kautta. Kun vuokraa yritti maksaa, rahat palautuivat aina takaisin omalle tilille.

Tili on ilmeisesti sellaisten hallussa, jotka ovat sanktioiden piirissä tai sitten kyseessä on ulkomainen tili, joille maksuliikenne on estetty.

Vain alle kolmannes huoneistoista on asuttuja. Tyhjänä on kokonaisia rappukäytäviä.

– En ole pystynyt maksamaan vuokraa joulukuun jälkeen. Se onkin tässä ainoa hyvä homma, että saa asua ilmaiseksi, Emppu naurahti.

Vallitsevassa tilanteessa ei liene kovin todennäköistä, että omistajien edustajilta alkaisi tippua maksukehotuksia tai häätämisellä uhkailuja.

Kaupunginjohtaja Strandell sanoo, ettei Hangon kaupungilla ole osaa eikä arpaa koko tilanteeseen eikä täten periaatteellista tarvetta edes ruveta sähkö- ja lämpölaskujen maksumieheksi. Selvittämättömät laskut olisivat omistajan ja yhtiöiden välisiä asioita.

E-rapussa ei ollut käyty pitkään aikaan. Sinne johtivat vain yksittäiset jalanjäljet.

– Tämä tulee sitä kautta meidän pöydällemme, että jos talot kylmenisivät, me joutuisimme hätämajoittamaan suuren osan asukkaista. Sen tähden tässä on pakko toimia proaktiivisesti ennen kuin katastrofi koittaa.

Velvollisuus auttaa asukkaita tulee sosiaalilain kautta. Jos kylmään vuodenaikaan talo kylmenee ja menee asuinkelvottomaksi, viranomaisten on pakko tehdä jotain.

Jos kaupungilla olisi tarpeeksi vapaita asuntoja, se olisi voinut tarjota niitä Lappohjan asukkaille ja jättää kerrostalot oman onnensa varaan. Nyt ainoa järkevä vaihtoehto kaupungille on pitää talot asuttuina.

Kerrostalot valmistuivat Koverharin terästehtaan työläisten asunnoiksi vuonna 1961.

Kerrostalot ovat jo parhaat päivänsä nähneet, joten niiden päätyminen kahdelle venäläiselle miljardöörille vuonna 2004 on herättänyt paljon pohdintoja.

Kaupunginjohtaja Strandell sanoi Helsingin Sanomille miettineensä asiaa paljon.

– Miksi mittaamattoman rikas oligarkki ostaisi kaksi loppuun kulutettua kerrostaloa Lappohjasta, Strandell ihmetteli HS:ssä.

Yksi vaihtoehto on rahanpesu.

– Jos kyse on miljardööreistä, tämä on niin nappikauppaa, ettei tämä oikein mene rahanpesusta. Tarvittaisiin tuhansia tällaisia, Strandell sanoo.

Lappohjan kerrostalot eivät myöskään voi olla bisnessijoitus. Kerrostalot alkoivat tyhjentyä asukkaista vuonna 2012, kun Koverharin terästehdas ajautui konkurssiin.

– Tästä puuttuu täysin bisneslogiikka. Talo on maksanut paljon enemmän kuin omistaja on saanut tuloja.

Kerrostalot valmistuivat vuonna 1961 paikallisen terästehtaan työntekijöiden tarpeisiin.

Jos ei ole bisneslogiikkaa eikä rahanpesua, vaihtoehtoja on vähän. Strandell epäilee, että taustalla olisi pyrkimys ostaa kiinteistöjä Suomen strategisesti tärkeiltä alueilta.

– Hangossa on puolustusvoimien laitteita ja järjestelmiä. Tämä noudattaa samaa kaavaa kuin kymmenissä muissa kohteissa Suomessa, joissa on yhtäkkiä venäläistä omistusta kiinteistöissä, joiden naapureissa on strategisia merkityksiä.

Toisessa kerrostalossa asuva Merja Karhunen sanoi, että Rotenbergit yrittivät myydä kerrostaloja vuosi pari sitten. Hintapyyntö kahdesta kerrostalosta tontteineen oli pilkkahintainen 115 000 euroa, mutta ostajaa ei silti löytynyt.

Merja Karhunen ehdottaa, että tyhjiä huoneistoja voisi käyttää Ukrainasta sotaa paenneiden majoittamiseen.

–Ehkä he ovat sitten vain unohtaneet kerrostalot tänne. Nyt kun ukrainalaisille perheille tarvitaan asuntoja, niin täällähän niitä heille olisi, Karhunen ehdottaa.

– Minun näkövinkkelistäni kaikki on toiminut, mitään ongelmia ei ole ollut. Kun sain uuden tilinumeron, olen pystynyt maksamaan vuokran, ja samassa talossa asuva poikani pystyi tekemään hiljattain uuden vuokrasopimuksen, Karhunen sanoi.