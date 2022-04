Venäläiset vakoojat elivät salattua kaksoiselämää Yhdysvalloissa vuosikymmenten ajan – näin kaikki tapahtui

– Kukaan ei kysynyt lapsiltani, haluavatko he elää sellaista elämää. Tai mitä siitä seuraa vakoojien pojille, tai vanhemmillemme, jotka eivät ole nähneet meitä moneen, moneen vuoteen. Itse asiassa me aiheutamme lisäongelmia edelliselle ja seuraavalle sukupolvelle. Se on tämän homman suurin inhimillinen haittapuoli. Muuten minä rakastin työtäni, Andrei Bezrukov on kuvaillut.

Bezrukovin yhdysvaltalaiset naapurit tunsivat hänet vuosikymmeniä Donald Heathfieldina, kanadalaissyntyisenä liikemiehenä. Hän oli onnellisessa avioliitossa Tracey Foleyn kanssa, ja heillä oli kaksi poikaa.

Tracey Foley eli oikealta nimeltään Elena Vavilova kuvattuna vuonna 2019.

Yhdysvalloissa vuosikymmeniä Donald Heathfieldina tunnettu Andrei Bezrukov vuonna 2021.

Traceyn oikeaa nimi oli Elena Vavilova. Pari ei ollut tavannut Kanadassa vaan Venäjän Tomskin yliopistossa. Siellä he olivat menneet naimisiin jo ennen muuttoaan länteen ja valehenkilöllisyyksien ottamista. Aitoa avioparia pidettiin hyvänä yhdistelmänä vakoilutehtävässä.

Andrei ja Elena ehtivät saada koulutuksensa Neuvostoliiton KGB:lta, mutta heidän työtään valvoi Venäjän ulkomaantiedustelu SRV.

Kymmenen vuoden ajan heitä valvoi myös FBI, joka tarkasti jopa seuraamiensa vakoiluepäiltyjen roskapussit. Pariskunnan kiinnijääminen ei joutunut heidän virheestään.

Heidät paljasti agentteja Moskovasta ohjannut Aleksander Potejev, joka oli itse siirtynyt Yhdysvaltain leipiin. Kun Potejev tunsi olonsa tukalaksi hän loikkasi.

Yhdysvallat iski Potejevin agentteihin, joita oli maassa kymmenen. Tästä kertoo brittitoimittaja Gordon Coreran juuri suomeksi ilmestynyt kirja Vakoojajahti – Putinin salaiset agentit ja heidän jäljittäjänsä (Atena).

Vuonna 2010 vakoojat vaihdettiin neljään lännelle vakoilleeseen venäläiseen mieheen. Heidän joukossaan oli briteille vakoillut Sergei Skripal.

Sergei Skripal oikeudessa Moskovassa vuonna 2006.

Coreran kirja avaa näkymän vakoojien arkeen, joka on kaukana James Bondin seikkailuista. Vuosikymmeniksi Yhdysvaltoihin lähetetyt agentit viettivät aivan tavallista elämää ja toimivat huomaamattomasti.

Tarkoituksena ei ollut edes päästä käsiksi mihinkään valtiosalaisuuksiin vaan enemmänkin löytää amerikkalaisia, joilla tulevaisuudessa voisi olla merkitystä tietolähteinä tai vaikuttajina.

Yksinkertainen tapa oli mennä istuskelemaan uramessuille ja pitää kirjaa opiskelijoista, jotka vierailivat CIA:n värväyspisteellä. Vuosia myöhemmin joku saattaisi tulla tehtävissään vastaan venäläistiedustelulle.

Hupaisia yksityiskohtia on muitakin. Eräs vakooja piti yhteyksiä Moskovaan jalkapalloilija Christiano Ronaldoon liittyvien Youtube-videoklippien välityksellä. Pelaajaa ylistäviin kommentteihin saattoi piilottaa salaisia viestejä. Viestintä oli avointa, mutta hukkui internetin valtaviin viestivirtoihin.

Uruguaylaisena vuosikymmeniä esiintynyt venäläisagentti oli ottanut perulaisen vaimon ennen muuttoaan Yhdysvaltoihin. Hän jäi sinne jäätyään jo eläkkeelle venäläisvakoilun palveluksesta. Loppuun asti jäi epäselväksi, tiesikö toimittajavaimo oikeasti miehensä henkilöllisyyttä.

Myöhemmin he asettuivat Etelä-Amerikkaan Venäjän sijasta.

Kiinni jääneet venäläisvakoojat olivat ”illegaaleja”, heillä ei ollut diplomaattiaseman antamaa suojaa. Coreran mukaan tällaisilla agenteilla on Venäjällä erityinen status, joka on korostunut Vladimir Putinin valtakaudella.

Kun Putin tapasi Venäjälle tuodun agenttikymmenikön, hän lauloi illanvietossa heidän kanssaan kappaleen Mistä alkaa isänmaa, joka on peräisin neuvostoaikaisesta tv-sarjasta Miekka ja kilpi. Vakoojasarja innosti nuorta Putinia liittymään KGB:n riveihin.

Vakoojat olivat käyttökelvottomia lännessä kiinni jäätyään. Venäjällä heille järjestettiin hyvät virat ja joistain tuli tv-ohjelmien vakiokasvoja.

Tunnetuin heistä oli Anna Chapman, joka oli avioliiton kautta hankkinut Britannian kansalaisuuden. Hän esiintyi Yhdysvalloissa omalla nimellään, eikä mitenkään salannut venäläisyyttään. Kun Anna Chapman jäi kiinni, brittitabloidit onnistuivat hankkimaan hänestä jopa alastonkuvia. Entinen aviomies kertoi intiimielämästä yksityiskohtia. Venäjälläkin Chapmanista tuli julkkis.

Anna Chapman tammikuussa 2011.

Kim Philby kuvattuna 1968.

Neuvostovakoilun kulta-aikaa olivat 1930- ja 1940-luvut. Tuolloin se pystyi ujuttautumaan brittitiedustelun ytimeen ja paljastamaan Yhdysvaltain atomisalaisuudet.

Tämän mahdollistivat Neuvostoliittoon luottaneet ulkomaiset vasemmistolaiset, jotka vakoilivat ideologisista syistä. Tunnetuin heistä oli Britanniasta Neuvostoliittoon loikannut tiedustelupäällikkö Kim Philby.

Sodan jälkeen tilanne muuttui. Neuvostoliiton kuva synkkeni, kun Stalinin hirmutöistä vuoti tietoja maailmalle. Neuvostoliiton toimet Unkarissa vuonna 1956 ja Tshekkoslovakiassa vuonna 1968 söivät sen suosiota lännen radikaalien riveissä.

Seuraavana sukupolvena länteen lähetettiin neuvostokansalaisia, jotka ottivat uuden identiteetin. Heidän työnsä oli edeltäjiään vaikeampaa, sillä pelkästään henkilöllisyyden rakentamiseen kului vuosikymmeniä. Vaikkapa Philby oli aikoinaan ollut mies, joka värvättiin brittitiedusteluun sillä perusteella, että hänen perhetaustansa ja yliopistonsa olivat olleet oikeat.

Uudet venäläisagentit eivät voineet edes kuvitella vastaavaa. Nyt piti löytää velkaantuneita ja katkeroituneita länsitiedustelujen työntekijöitä, joilta salaisuuksia ostettiin rahalla. Lännen vakoojat pyrkivät aivan samaan Neuvostoliitossa.

Kun Neuvostoliitto kaatui, peli jatkui. Nyt venäläisagentteja innosti maailman vallankumouksen sijasta patriotismi.

Corera kuvaa hyvin nettiaikakauden aiheuttamaa mullistusta vakoilussa. Aiemmin henkilöllisyys luotiin usein etsimällä lapsena kuollut ihminen ja hankkimalla tämän syntymätodistus. Sen avulla voitiin hankkia viralliset asiapaperit.

Syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen Pohjois-Amerikassa luotiin paremmat sähköiset rekisterit ihmisistä. Se teki vanhan tempun käytöstä liki mahdotonta.

Venäläisvakoojat sopeutuivat tilanteeseen. Jos kerran valehenkilöllisyyden ottaminen ei onnistunut, oli paljon helpompi esiintyä omana itsenään. Neuvostoliitto oli suljettu yhteiskunta, jonka kansalaiset matkustivat vähän. Uuden Venäjän bisnesmiehet taas reissasivat yhtenään.

He olivat aivan luontevasti yhteydessä länsimaalaisiin asiantuntijoihin ja vaikuttajiin. Vanhan ajan agenteilla tämä oli paljon hankalampaa. Asiassa oli myös se hyvä puoli, että vakoilua oli huomattavasti vaikeampi todistaa. Kyseessähän saattoi olla aivan tavallisten bisnessuhteiden solmiminen.

Lopulta iso osa koko vakoilusta siirtyi nettiin. Nyt ei tarvinnut edes uhrata aikaa ja rahaa lentolippujen ostoon. Venäjä oli tässä eturivissä. Se myös alkoi varhain testata, kuinka netin avulla voidaan tehdä suoraa tuhoa kilpailijavaltiolle.

Vakoojakymmenikön elämässä Yhdysvalloissa korostuvat arkiset ja hieman koomiset puolet. Tulokset jäivät pieniksi varsinkin, kun heidän henkilöllisyytensä oli vuosikymmenen amerikkalaisten tiedossa.

Alexander Litvinenko tehohoidossa Lontoossa 2006.

Se vaikutti siihen, että he pääsivät vähällä. Heillä oli onnea myös ajankohdan kanssa. Vuonna 2010 Yhdysvaltain presidentti oli Barack Obama ja Venäjän johdossa ainakin muodollisesti presidentti Dmitri Medvedev. Lännessä Medvedeviä pidettiin liberaalina, jota ei haluttu nolata.

Venäläispetturi Potejevin loikkaus tapahtui juuri, kun Medvedevin piti vierailla Washingtonissa. Tämä vaikutti siihen, että vakoojakymmenikköä vastaan ei nostettu edes syytteitä. Heidät vain vaihdettiin suoraan.

Britti Corera tuo esiin myös Putinin ajan vakoilun synkemmät puolet. Vuonna 2006 venäläistiedustelun epäillään surmanneen Lontoossa Aleksander Litvinenkon julmasti radioaktiivisella myrkyllä.

Entinen KGB-upseeri Litvinenko oli arvostellut Putinin sotaista politiikkaa ja Moskovassa häntä pidettiin petturina.

Aleksander Litvinenkon hauta Highgaten hautausmaalla Lontoossa.

Wienissä vakoojakymmenikköön vaihdettuihin lännen agentteihin kuului Sergei Skripal. Skripal oli työskennellyt Venäjän sotilastiedustelussa GRU:ssa. Hän luovutti tietoja Britannian MI6-tiedustelupalvelulle.

Britanniaan päästyään Skripal eli hiljaiselämää Salisburyn kaupungissa. Vuonna 2018 hän joutui tyttärensä kanssa myrkytysyrityksen kohteeksi.

Teosta syytetään GRU:ta. Myrkky oli harvinaista venäläistä hermomyrkkyä. Kuten Litvinenkon tapauksessa, erikoisen aineen käytöllä haluttiin ehkä nimenomaan kertoa, keneltä kuolettavat terveiset olivat.