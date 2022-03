Reijo Ruokasen kolumni: Radikaali lehdistö on syyllinen

Tauti ei poistu sillä, että kiistää oireiden olemassaolon, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

"Tämän Ukrainan ympärillähän on pyörinyt ihan äärimmilleen viritetty ja aika sotaisa retoriikka. Kun tuolla Brysselissä ja Keski-Euroopassa tulee katsottua myös aika paljon muuta lehdistöä kuin suomalaista, täytyy sanoa, että meidän lehdistön linja on ollut kyllä Ukraina-kriisissä sieltä kaikkein radikaalimmasta päästä. Väline toisensa jälkeen vyöryttää eteen sotakuvia. Siellä on panssarivaunua, laivaa ja lentokonetta ja tuntuu, että ne tulevat heti olohuoneesta tv-uutisissa sisään."

Näin arvioi europarlamentaarikko Eero Heinäluoma (sd) Ukrainan tilannetta helmikuun puolivälissä podcastissaan.

Tarkoitukseni ei ole ilkkua Heinäluoman näkemykselle Ukrainan tilanteesta. Aika harva tuohon aikaa uskoi, että Venäjä lähtee täysimittaiseen sotaan. Itse en ainakaan uskonut.

Tarkoitukseni on muistuttaa (ja hieman ilkkua) siitä, että median syyttäminen on toki vanha ja tuttu keino, mutta kannattaisi silti perehtyä asioihin ja sen päälle miettiä vielä hetki.

En tiedä, minkä maan mediaa seuraamalla Eero Heinäluoma oli näkemyksensä muodostanut, mutta ilmeisesti kovin ihan kohdallaan ei sekään raportointi ole ollut.

Heinäluoma ei ole yksin. Harmittavan usein päättäjätkin tuntuvat uskovan, että jos asiasta ei puhuta, se lakkaa olemasta. Valitettavasti kansainvälinen politiikka ja sen kriisit eivät ole rikkinäisiä leluja, jotka voi kätkeä sängyn alle ja sitten unohtaa. Päinvastainen on totta.

Mitä vähemmän noihin kriiseihin kiinnitetään huomiota, sitä todennäköisemmin ne laajenevat. Tauti ei poistu sillä, että kiistää oireiden olemassaolon.

Jostain syystä meillä moni poliitikko on ollut erityisen herkkä tuomitsemaan median, jos uutisointi on liittynyt Nato-jäsenyyteen. Nato-jäsenyyden vastustajat ovat säännöllisesti arvostelleet mediaa siitä, että "se ajaa Suomea Natoon", jos asiasta on viritelty kansalaiskeskustelua.

Ei ajanut. Se, että asiasta ei vaikene, ei tarkoita sen kampanjointia.

Se, että asioista vaikenee, tarkoittaa niiden kiistämistä. Heinäluoman maailmassa panssareista olisi pitänyt kertoa vain vähän, vaikka niitä oli paljon. Se olisi tosiasioiden kiistämistä, kampanjointia.

Sitä Suomessa on opittu sietämään ja jopa edellyttämään.

Alkukeväällä 1991 silloinen tasavallan presidentti Mauno Koivisto arvosteli kovin sanoin Suomen lehdistöä Liettuan tapahtumien uutisoinnista. Koivisto nosti erikseen esille sen, että Vilnan väkivaltaisuuksista oli julkaistu oikein värikuvia. Vika oli mediassa, ei todellisuudessa.

Kukaan presidentin esikunnasta ei ollut kai kertonut hänelle, että värikuvissa ei ollut mitään erikoista. Usea sanomalehtipaino oli jo vuosia aiemmin siirtynyt neliväripainatukseen.

Kirjoittaja on Tekniikan maailman vastaava päätoimittaja.