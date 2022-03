TS: Suomalaisia Cannonball-jäseniä on matkustanut Ukrainan sota-alueelle

Lehden saamien tietojen mukaan ryhmän todellinen motiivi ovat laittomat bisnekset, kuten aseet.

Turun Sanomien saamien tietojen mukaan suomalaisen rikollisjengi Cannonball MC:n jäseniä on matkustanut Ukrainan sota-alueelle.

Viikonloppuna alueelle matkustaneessa ryhmässä on mukana ainakin kaksi pomoa, Turusta ja Tallinnasta. Jäsenet ovat kertoneet lähtevänsä taistelemaan Ukrainan riveissä Venäjää vastaan ja ylittäneensä Ukrainan rajan lauantaina. Tiedossa ei ole, että ryhmä olisi osallistunut sotatoimiin.

Turun Sanomien haastatteleman lähteen mukaan ryhmän motiivi olisivat laittomat bisnekset, kuten rekisteröimättömät aseet.

Keskusrikospoliisi kommentoi lehdelle ”seuraavansa tilannetta”.

KRP:n mukaan Cannonball on vuonna 1991 Helsingissä perustettu moottoripyöräjengi, joka on sittemmin laajentunut valtakunnalliseksi. Suomen lisäksi sillä on osastot Virossa ja Thaimaassa.

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on kesken oikeudenkäynti, jossa syyttäjät vaativat Cannonballin ja sen alayhdistyksen Squad 32:n lakkauttamista.

Syyttäjien mukaan Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen. Näin ollen se toimisi olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja ja on yhdistyslaissa tarkoitettu kielletty yhdistys.

Cannonballin mukaan sen hierarkia ei poikkea millään tavalla muista moottoripyöräkerhoista. Myös ulkoiset tunnusmerkit ovat vastauksen mukaan tavanomaisia moottoripyöräkerhoille.

Oikeudenkäyntiä on tarkoitus jatkaa huhtikuun lopussa.