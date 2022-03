IS SEURAA

Kymmenet sivulliset joutuivat vaaraan syyskuun alussa Espoossa tapahtuneessa ammuskelussa.

Jengirikosvyyhdin keskeinen syytetty on sosiaalisen median kautta tunnetuksi tullut Milan Jaff.

Helsinkiläisen Kurdish Mafian ja espoolaisen L-Cityn välisiä katujengi­yhteenottoja ruoditaan jälleen keskiviikkona Helsingin käräjäoikeudessa.

Tällä erää käsiteltävät syytteet juontavat juurensa syyskuun alussa Espoossa järjestettyihin bileisiin.

Syyttäjän mukaan Kurdish Mafian johtohahmo Milan Jaff, 22, oli yhdessä toisen jengiläisen kanssa yrittänyt tappaa espoolaisjengi L-Cityn johtohahmon tai jonkun muun samaan jengiin kuuluvan jäsenen.

L-Cityn johtohahmo on Spotify-listahitistäkin tunnettu nuori räp-artisti.

Syytteen mukaan Jaff ja 26-vuotias rikoskumppani olivat olivat ampuneet 0.22 kaliiperin aseella kymmenisen laukausta kohti omakotitaloa. Talossa oli käynnissä juhlat ja sisällä noin 40 ihmistä.

Neljä laukausta oli osunut omakotitalon olohuoneen ikkunoihin samalla, kun ikkunan takana oli useita juhliin osallistuneita ihmisiä istumassa tai tanssimassa.

Luodit eivät läpäisseet rakennuksen kolmikerroksisia ikkunoita, mutta syyttäjän mukaan yksi luodeista olisi osunut olohuoneessa istuneen naisen keskivartaloon ikkunan läpäistessään.

Kadulle parkkeerattuun henkilöautoon oli osunut yksi luoti.

Syyttäjä katsoo, että Jaff ja rikoskumppani olivat yhdentoista muun henkilön kanssa ajaneet kolmella autolla Helsingistä Espooseen bilepaikan läheisyyteen.

Rikoskumppani oli ajanut ensimmäistä autoa opastaen kahta muuta autoa paikalle.

Paikalle oli syyttäjän näkemyksen mukaan tullut myös neljäs henkilöauto, jossa matkustanut henkilö toi tekopaikalle aseet ja luovutti ne Jaffille ja rikoskumppanille.

Muut jengiläiset olivat syyttäjän mukaan jääneet Jaffin käskystä odottamaan autoihin, kun Jaff ja apuri olivat kävelleet talon läheisyyteen ja tulittaneet bilepaikkaa.

Syyttäjän mukaan aseet paikalle tuonut henkilö oli myös kerännyt aseet pois ja häipynyt sitten paikalta. Selvittämättä on jäänyt, kuka aseet toi.

Jengiläiset olivat ampumisen jälkeen siirtyneet Helsingin Hämeentiellä sijaitsevalle studiolle, jossa Jaff oli kertonut ampumisesta muille.

Jaffia ja rikoskumppania syytetään tapon yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta.

Lievästä ampuma-aserikoksesta syytetään kolmatta jengiläistä, joka syytteen mukaan oli pitänyt luvattomasti halussaan noin kymmentä patruunaa.

Syyttäjä vaatii Milan Jaffille vähintään 8 vuoden vankeustuomiota ja ampumisessa mukana olleelle apurille 7 vuoden vankeutta. Syyttäjän mukaan Kurdish Mafia on rikollisjärjestönä.

Poliisi on kertonut helsinkiläisen ja espoolaisen katujengin väkivaltaisen kostokierteen alkaneen viime kesänä. Gangsta rap -kulttuuria ihannoivien jengien vihanpito on johtanut lukuisiin väkivallantekoihin, joista muodostuvaa suurta syytekokonaisuutta on alettu käsitellä maaliskuun aikana käräjillä.

IS seuraa Espoon ammuskelun käsittelyä keskiviikkona ja raportoi oikeudenkäynnin käänteistä tähän artikkeliin.