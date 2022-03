Kerrostalon asukkaista tuli yllättäen pakotteiden uhreja Hangossa, näin tilanne kärjistyi – talojen siirtyminen venäläisille miljardööreille herättää kysymyksiä

Pieni Lappohjassa asuva ihminen joutui maailmanpolitiikan pyörteisiin.

Tavallisen kerrostalon asukkaista tuli yllättäen Venäjän vastaisten pakotteiden uhreja ja sijaiskärsijöitä Hangon Lappohjassa.

Hankolaiset asuvat venäläisten miljardöörien Boris ja Roman Rotenbergin omistamissa kahdessa kerrostalossa. Miljardöörit ovat joutuneet Venäjän vastaiselle pakotelistalle.

Hangon kerrostaloissa sähkö- ja lämpölaskut ovat olleet maksamatta. Tilanne kärjistyi maanantaina, kun sähköyhtiö katkaisi talosta sähköt.

– Suurten poikien sapelienkalistelussa meille koitui tällainen rasti. Pieni Lappohjassa asuva ihminen joutui maailmanpolitiikan pyörteisiin, Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell kuvaa sotkua.

Strandell sanoo, että maanantaina oli paniikki päällä, kun sähköt pantiin poikki.

Kaupunki selvitti koko päivän sähkön saantia. Iltapäivällä sähköt saatiin taas taloon, kun kaupunki teki sähkösopimuksen ja lupasi hoitaa asiaa väliaikaisesti.

– Samoin olemme neuvotelleet lämpöyhtiön kanssa niin, että siltä osin ei ole odotettavissa mitään yllättävää ongelmaa ainakaan kylmän vuodenajan aikana.

Strandell sanoo, että jos kevään aikana kaukolämpölaskuja ei saada maksettua, lämmönjakelu menee poikki.

Kaupunginjohtaja Strandell sanoo, ettei Hangon kaupungilla periaatteessa ole osaa eikä arpaa koko tilanteeseen. Selvittämättömät laskut olisivat omistajan ja vuokralaisten välisiä asioita.

– Se tulee sitä kautta meidän pöydällemme, että jos talot kylmenisivät, me joutuisimme hätämajoittamaan suuren osan asukkaista. Sen tähden tässä on pakko toimia proaktiivisesti ennen kuin katastrofi koittaa.

Strandell sanoo, että kaupunki on selvittänyt Lappohjassa tähän mennessä jo kaksi katastrofia.

Ensimmäinen katastrofi ennen sähkösotkua oli sunnuntaiaamuna, kun lämmönjakelukeskukseen tuli putkirikko.

– Vaihtoehdot olivat ne, että ei tehdä mitään ja lämmönjakelukeskus täyttyy vedellä, mikä olisi pilannut mahdolliset sähkölaitteet. Talo olisi kylmentynyt ja se olisi taas ollut meidän ongelmamme. Jouduttiin tekemään päätös, että tilataan putkimies paikalle.

Hangon kaupunki otti piikkiinsä putkimiehen laskut. Hanko aikoo lisätä laskun saataviin.

– Jos niitä joskus saadaan, Strandell täsmentää.

Velvollisuus auttaa asukkaita tulee sosiaalilain kautta. Jos kylmään vuodenaikaan talo kylmenee ja menee asuinkelvottomaksi, viranomaisten on pakko tehdä jotain.

Ihmiset asuvat Strandellin mukaan Lappohjassa venäläisten omistamissa kerrostaloissa, koska ei ole vaihtoehtoja.

Kahdessa kerrostalossa on yli 60 asuntoa. Asukkaita on 20 huoneistossa.

Hangon kaupunki yrittää järjestää korvaavaa majoitusta, mutta vuokra-asunnoista on pulaa. Kaupungin omistamissa vuokrataloissa on tällä hetkellä kaksi vapaata asuntoa.

Jos kaupungilla olisi tarpeeksi vapaita asuntoja, se olisi voinut tarjota niitä Lappohjan asukkaille ja jättää kerrostalot oman onnensa varaan. Nyt ainoa järkevä vaihtoehto kaupungille on pitää talot asuttuina.

Onko riskinä, että kerrostalon omistajat ottavat uusia vuokralaisia tyhjeneviin asuntoihin?

– Sitä ne tuskin tekevät, koska kukaan ei hoida taloa. Emme ole vielä tähän päivään mennessä löytäneet ketään, joka olisi isännöitsijä tai esiintyisi omistajana, Strandell vastaa.

Talon omistus on Strandellin mukaan siirretty bulvaanien kautta ties minne. Niitä tahoja ei enää ole, joiden kanssa asukkaat olivat aikoinaan tehneet vuokrasopimuksen.

Puhelimeen on vaikea saada ketään, joka kantaisi vastuuta. Omistajista ei ole havaintoa.

– En usko, että kukaan on nähnyt Rotenbergejä elävänä täällä.

Strandellilla on pari nimeä, joita hän yrittää tavoittaa. Toinen on ulkomailla ja toinen Suomessa.

Strandell lisää, että tässä tilanteessa omistajat eivät myöskään saa vuokria. Asukkaat ovat yrittäneet maksaa vuokraansa, mutta rahat palautuvat aina takaisin.

Tili on ilmeisesti sellaisten hallussa, jotka ovat sanktioiden piirissä tai kyseessä ovat ulkomaiset tilit, jotka ovat sanktioiden piirissä.

Lappohjan tragedia alkoi paljastua alkuvuonna, kun asukkaat ihmettelivät, miksi vuokrien maksu ei onnistu.

– He ottivat yhteyttä ainoaan yhteyshenkilöön, joka heillä on, nimittäin talonmieheen. Talonmies yritti saada yhteyden omistajiin, mutta ei saanut ja soitti meille.

Talonmies ei kuulemma ole saanut palkkaansa.

Kahden 1960-luvun alussa rakennetun huonokuntoisen kerrostalon siirtyminen venäläisille miljardööreille herättää kysymyksiä.

Yksi vaihtoehto on, että kyse on rahanpesusta.

– Jos kyse on miljardööreistä, tämä on niin nappikauppaa, ettei tämä oikein mene rahanpesusta. Tarvittaisiin tuhansia tällaisia, kaupunginjohtaja Denis Strandell sanoo.

Suomi ei Strandellin mukaan ole paikka, jossa kannattaa harrastaa rahanpesua. Suomi on tiukka oikeusvaltio. Kypros olisi huomattavasti parempi paikka.

Lappohjan kerrostalot eivät myöskään voi olla bisnessijoitus.

– Tästä puuttuu täysin bisneslogiikka. Talo on maksanut paljon enemmän kuin omistaja on saanut tuloja.

Jos ei ole bisneslogiikkaa eikä rahanpesua, vaihtoehtoja on vähän.

– Hanko on strategisesti tärkeä alue Suomessa ja täällä on puolustusvoimien laitteita ja järjestelmiä. Tämä noudattaa samaa kaavaa kuin kymmenissä muissa kohteissa Suomessa, joissa on yhtäkkiä venäläistä omistusta kiinteistöissä, joiden naapureissa on strategisia merkityksiä.