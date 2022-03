Tutkija: Venäjän Suomelle esittämiin uhkauksiin on suhtauduttava hyvin vakavasti

Hanna Smithin mukaan Venäjän äänenpainot ovat viime aikoina koventuneet.

Venäjän äänenpainot Suomea kohtaan ovat viime aikoina koventuneet. Näin sanoi hybridiosaamiskeskuksen tutkimusjohtaja Hanna Smith ISTV:n Ukraina-studiossa maanantaina.

Venäjä seuraa tarkasti Suomen kantaa Nato-jäsenyyden hakemiseen.

– Tapahtuuko jäsenyyden hakeminen ja miten se tapahtuu? Tätä kyllä tarkkaillaan Moskovassa hivenen huolissaan. Se ei ole hirveästi ehtinyt tässä muuttua.

Smithin mukaan muutos on tapahtunut sen sijaan siinä, että Venäjän puheista Suomelle on kadonnut entinen hienosäätely.

– Puheet ovat koventuneet ja uhkauksia tulee useammin, ja niitä halutaan myös tuoda esille. Aikaisemmin on ollut pitkälti niin, että kun on kertaalleen jyrähdetty ja ilmoitettu, sitten on oltu hiljaa pitkän aikaa ja välissä kehuttu tosi paljon suhteita, eikä mainittu Natosta yhtään mitään, Smith arvioi.

– Tässä näyttää tapahtuneen muutos, meillä ei ole samanlainen Venäjä naapurissa kuin vielä 2–3 kuukautta sitten

Jyrkentyneillä puheillaan Venäjä saattaa Smithin mukaan pyrkiä siihen, että Naton avointen ovien politiikka saataisiin tavalla tai toisella loppumaan.

Maria Zaharova Venäjän ulkoministeriöstä on sanonut viime aikoina pariinkin otteeseen, että Suomen Nato-jäsenyys aiheuttaisia Venäjän puolelta vakavia sotilas-poliittisia seurauksia.

Miten Suomen olisi suhtauduttava näihin Venäjän selviin uhkauksiin?

– Niihin on suhtauduttava hyvin vakavasti. Pitää tehdä arvioita, mitä ne voivat olla ja pitää sisällään.

Smith sanoo, että Venäjällä on jo ennestään monta rautaa tulessa. Se on tällä hetkellä hyvin vahvasti sodassa Ukrainassa, taistelee samalla ennen näkemättömiä pakote­paketteja vastaan, yrittää pelastaa oman taloutensa jotenkin ja kontrolloida omaa väestöään, ettei se lähtisi protestoimaan.

– Aika paljon on juuri tällä hetkellä niin sanotusti hanteerattavaa Kremlissä. Se, että vielä pystyttäisiin miettimään, että pantaisiin jonkinlainen operaatio Suomea ja Ruotsia vastaan, niin se tuntuu hieman epätodennäköiseltä. Vakavasti siihen täytyy kuitenkin suhtautua, jos Venäjä alkaa uhkailla, Smith muistuttaa.

Smithin mukaan Venäjä näkee Suomen kuuluvan jo nyt länteen EU-jäsenyyden kautta, ja viimeinen kokonaisuus olisi Nato-jäsenyys.

Venäjän huolta lisää Smithin mukaan se, että Venäjän sotilasstrategioissa nähdään edelleen uhkana se, että vihollinen hyökkää Pietariin Suomen kautta.

– Tämä Venäjän puolella halutaan ottaa huomioon.