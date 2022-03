Ilta-Sanomat alkaa julkaista artikkeleita Ukrainan sodasta myös venäjäksi

Ensimmäinen venäjäksi julkaistu artikkeli käsittelee Ukrainan sodan siviilien kohtaloita.

IS haluaa kertoa Ukrainan todellisista tapahtumista myös venäläisille. Ensimmäinen artikkeli venäjäksi julkaistiin Ilta-Sanomien verkkosivuilla maanantaina.

Ilta-Sanomat alkaa julkaista Ukrainan sotaan liittyviä artikkeleita venäjäksi.

Tavoitteena on tarjota riippumatonta ja oikeaa tietoa myös venäjänkieliselle yleisölle monipuolisesti, joten venäjäksi käännetään niin Ilta-Sanomien uutisia, pidempiä analyysejä kuin näkökulmakirjoituksiakin.

– Haluamme kertoa Ukrainan todellisista tapahtumista myös venäläisille. Venäjänkieliselle vapaalle tiedonvälitykselle on nyt iso tarve, sillä Venäjän oma media on käytännössä osa maan propagandakoneistoa. Ukrainan sodasta, sen tapahtumista ja inhimillisestä kärsimyksestä on Venäjällä mahdoton tai ainakin erittäin vaikea saada oikeaa tietoa kuvaa, sanoo vastaava päätoimittaja Johanna Lahti.

Lue lisää: Настоящая цена войны в Украине – ”Покажите это Путину”

Ensimmäinen venäjäksi julkaistu juttu on Ilta-Sanomien erikoisartikkeli Sodan todelliset maksajat, joka käsittelee Ukrainan sodan siviilien kohtaloita. Suomenkielisen version voit lukea tästä linkistä.