Helsingin ja Espoon katujengien keulakuvat ovat kostokierteen aikaan julkaisseet uhoa pursuavaa musiikkia. Osa siitä päätyi todistemateriaaliksi jengikäräjille.

Helsingin käräjäoikeudessa luetaan maaliskuun aikana lukuisia vakavia väkivaltarikos­syytteitä Helsingissä ja Espoossa vaikuttavien katujengien jäsenille. Vastaavaa ”katujengisotaa” ei ole Suomessa tällaisenaan aiemmin nähty.

Syytteistä ja esitutkintamateriaalista ilmenee, että raa’an väkivallan lisäksi rikosvyyhdissä on näytellyt olennaista osaa väkivaltaa ihannoiva räp-musiikki. Sen avulla jengit ovat pyrkineet vahingoittamaan ja ärsyttämään vastapuolta suuren maailman malliin.

Vihaa ovat pitäneet Milan Jaffin johtama, Itä-Helsinkiin identifioituva Kurdish Mafia ja Espoon Leppävaaran mukaan nimetty L-City, jonka keulakuvaksi on mielletty Spotify-hitistäänkin tunnettu räppäri.

Jengien yhteenottojen aikaan kummankin johtohahmon nimissä on julkaistu räp-kappaleita, joiden mielenmaisemaan virkavalta perehtyi esitutkinnassa. Osaa kappaleista syyttäjä hyödyntää todistemateriaalina käräjillä. Gangsta-elämäntapaa myötäilevistä räp-biiseistä haetaan näyttöä väkivaltarikosten kostomotiiveille.

– On todellinen elämä ja on musiikkielämä. Tässä asiassa nämä kulkevat syyttäjän mielestä aika käsi kädessä, syyttäjä Perttu Könönen totesi katujengijutun ensimmäisenä istuntopäivänä käräjäoikeudessa.

Hän pitää Jaffin jengiä rikollisjärjestönä.

Poliisin esitutkintamateriaalista selviää, millä tavoin Kurdish Mafia ja L-City sivalsivat toisiaan musiikin keinoin.

Lue lisää: IS seurasi: Katujengien väkivaltakierre käräjillä – uhkailtu äiti kertoi kauhunhetkistään

Milan Jaff on ollut vangittuna lokakuusta saakka. Valtaosa katujengikäräjien syytteistä koskee hänen luotsaamansa Kurdish Mafian jäseniä.

Jengien vihanpito eskaloitui kostokierteeksi viime vuoden kesäkuussa. Tuolloin espoolaisjengi L-Cityn jäsen puukotti Kurdish Mafian jäsentä hengenvaarallisesti kylkeen Helsingin Itäkeskuksessa. Puukottaja tuomittiin elokuun alussa yli kolmen vuoden vankeuteen tapon yrityksestä.

Samana päivänä kun tuomio annettiin, Milan Jaff teki vastavedon. Hän julkaisi Youtube-kanavallaan Helsinki City -nimisen kappaleen, jonka musiikkivideo sisältää rajun näytellyn väkivaltakohtauksen.

Videon alussa Jaff sanoo kahdelle naamiomiehelle ”kuuntele, tänään pitää hoitaa se äijä”. Seuraavaksi kuva siirtyy maantielle, jossa naamioidut apurit kidnappaavat kadulta miehen ja runnovat hänet auton takakonttiin aseella uhaten.

Mies talutetaan jätesäkki päässä rakennukseen, jonne myös Jaff saapuu. Hän ottaa säkin pois miehen päästä.

– Sä teit väärin, Jaff sanoo ja “ampuu” miestä teloitustyylisesti päähän.

Videon lopussa Jaff ryhmäläisineen huutaa L-Cityyn viitaten ”L’s down”. He näyttävät peukalolla ja etusormella muodostettua L-käsimerkkiä alaspäin käännettynä.

Poliisin ja syyttäjän muodostaman käsityksen mukaan video oli viesti viholliselle.

– Kaikki tietää, kenelle se viesti oli, espoolaisjengin jäsen kommentoi käräjäoikeudessa.

Lue lisää: Räppäri Milan Jaffin jengitoverin raju puukotus tallentui videolle

Jaffin videosta ei ehtinyt kulua kauankaan, kun espoolaisjengi L-Cityn keulakuva­räppäri julkaisi Youtubessa kappaleen. Siinä käsiteltiin helsinkiläisjengiläisen kesäkuista puukotusta. Lyriikoissa johtohahmo ilmaisee tukensa puukotuksesta tuomitulle jengiveljelleen ja vaatii hänen vapauttamistaan.

Kappaleessa espoolaisräppäri uhoaa, kuinka puukottaja ”halusi nähdä verta”, “jotkut haluu sopii, mä vaan haluun sotii” ja “broidi just istuu, joutu äijän dippaa”.

Dippaamisella tarkoitetaan puukottamista.

Kappaleen musiikkivideolla nuoret naamioituneet miehet poseeraavat huoltoasemalla esitellen kelloja, autoja ja merkkivaatteita. He pitävät peukaloa ja etusormea jengitunnuksensa eli L-kirjaimen muodossa.

Jo aiempaan vihanpitoon liittyen espoolaiset olivat julkaisseet “diss trackin”, eli laulun jossa ivattiin Jaffin porukan tiettyjä jäseniä. Se herätti raivoa helsinkiläisissä.

Lue lisää: Syyttäjä vaatii someräppäri Milan Jaffille vähintään 8 vuoden vankeusrangaistusta

Räp-musiikkiin kytkeytyi myös lokakuinen käänne, jolloin poliisi esti vakavan väkivallanteon jengien välillä. Tuolloin poliisi otti kiinni useita Jaffin porukkaan kuuluvia nuorukaisia törkeästä henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta epäiltynä.

Helsinkiläisravintola Kaivohuoneella piti samana iltana järjestää musiikkitapahtuma, jossa espoolaisten keulakuvaräppärin oli määrä esiintyä. Poliisi oli saanut vihiä, että Jaffin jengiläiset suunnittelivat hyökkäävänsä ravintolaan sound checkin aikaan aseilla varustautuneena. Poliisi peruutti keikan.

Esitutkintamateriaalista selviää, että Jaffin jengiläiset olivat matkaamassa Kaivohuoneelle Cadillac Escalade -merkkisellä vuokratulla autolla, joka on suorastaan ikoninen tunnusmerkki yhdysvaltalaisräppäreiden vanhoilla musiikkivideoilla.

Esitutkinnasta ilmenee myös, kuinka kesäkuussa puukosta saanut helsinkiläisnuorukainen oli suorastaan halunnut ”varata” vihollisjengin johtajaräppärin ”kätsäämisen” Kaivohuoneella. Niin vihainen hän oli puukotustaan käsittelevästä kappaleesta.

”Mä oon kasvanu kadulla, tottunu ampumaan””, Milan Jaff räppää musiikkivideolla.

Lue lisää: Helsingin väkivaltaisen katu­jengin johto­hahmo on some­räppäri Milan Jaff

Eräs Kurdish Mafiaan kytkeytyvistä nuorukaisista kertoi poliisikuulusteluissa, millainen merkitys uhoa pursuavilla kappaleilla hänen mielestään on katujengien johtohahmoille.

– Nämä (johtohahmot) haluaa, että Suomesta tulee niin kuin Ruotsi, että tilanne täällä menee samanlaiseksi. Räppäävät omista rikoksista ja siitä, miten kova on, nuorukainen kertoi.

– Ruotsissa on räppäri Haval, jonka veli tapettiin ja se räppäsi siitä. Ehkä noin kuukausi sitten. Haval tappoi kostoksi ja nyt istuu linnassa. Milan on suuri Haval-fani.

Poliisi kysyi jengiläiseltä, huomaako tämä Suomessa huolestuttavia merkkejä jengiytymisestä.

– No kyllä. Näillä räppibiiseillä on huonoa vaikutusta nuoriin, mies sanoi.

Katujengikäräjien ensimmäisellä istuntokerralla käsiteltiin Lönnrotinkadun Omenahotellilla syyskuussa tapahtunutta pahoinpitelyä. Kuvassa Jaff tappelee espoolaisjengin jäsenen kanssa. Syyttäjän mukaan Jaffin porukka oli tullut paikalle etsimään espoolaisjengin johtajaa.

Toinen poliisin haastattelemista helsinkiläisjengin jäsenistä arvioi kuulusteluissa, että L-Cityn keulakuvaräppäri halusi tahallaan ärsyttää Milan Jaffia musiikillaan.

– Hän tekee sen vain nolatakseen ja ärsyttääkseen. Kun Milan on vankilassa, niin hän (espoolaisjohtaja) laulaa hänestä. Se on loukkaamista, Jaffin jengitoveri sanoi.

Poliisin ja syyttäjän käsityksen mukaan Kurdish Mafian tähtäimessä oli nimenomaisesti espoolaisjengin johtajaräppäri, vaikka hän ei fyysisesti liittynytkään kesäkuiseen puukotukseen, josta jengien kostonkierre lähti kärjistymään.

Poliisikuulusteluista ilmenee, että helsinkiläisjengiläiset katsoivat L-City-johtajan olevan ”feimi” eli kuuluisa ja siksi vaikutusvaltainen.

Räp-musiikin keskeinen rooli kävi ilmi myös siitä, kuinka eräs helsinkiläisjengiläisistä antoi ymmärtää, että L-Cityn musiikkibisnekset olivat jokseenkin Kurdish Mafiaa edistyneempiä.

– He tuovat erilaisia ihmisiä, esimerkiksi Lontoosta laulajia esiintymään. Meillä on vain Milan ja hänen kielitaidossaan on vielä puutteita, helsinkiläisjengiläinen sanoi.

Lue lisää: Kuvatodiste oikeudessa: Näin someräppäri Milan Jaff pahoin­piteli vasta­puolen jengiläisen

Katujengien välisten rikosten käsittely jatkuu Helsingin käräjäoikeudessa jälleen keskiviikkona. Tuolloin salissa puidaan syyskuun alussa Espoossa tapahtunutta ammuskelua.

Syyttäjän mukaan Milan Jaff yritti rikoskumppaninsa kanssa tappaa L-Cityn johtajan tai jonkun toisen espoolaisjengin jäsenen ampumalla kymmenisen laukausta kohti omakotitaloa, jossa oli käynnissä kotibileet.

Katujengijutussa on luvassa vielä useita muitakin käräjäpäiviä, joten tuomioita saataneen ottaa vielä useita kuukausia.