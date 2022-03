Hugo Simbergin töölönlahtelainen sielunmaisema toistuu lähes 120 vuotta myöhemmin Mariupolissa, Ukrainassa, kirjoittaa Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin.

Vuonna 1903 suomalainen taidemaalari Hugo Simberg maalasi teoksen, josta on tullut kaikkein ikonisimpia suomalaisia maalauksia. Se esittää kumaraan päänsä laskenutta tyttöenkeliä, jolla on häivähdys verta siivessään. Enkeliä kantaa paareilla kaksi poikaa. He ovat synkeitä, totisia.

Maalauksen lienee nähnyt lähes jokainen suomalainen. Siksi ei ole ihme, että se tuli monen mieleen, kun kansainväliset uutistoimistot välittivät uutiskuvaa ukrainalaisen Mariupolin synnytys- ja lastensairaalan pommituksista maaliskuussa 2022. Siellä, muiden kuvien joukossa, oli yksi otos, joka pysäytti täysin: kuin Simbergin maalauksen toisinto tosielämässä. Miehet kantamassa haavoittunutta synnyttäjää paareilla raunioiden keskellä. Totiset kantajat, kuten Simbergillä. Simbergin enkelityttö pitää kädessään kukkia, kuin symbolina toivosta; Mariupolin viimeisillään raskaana oleva nainen on laskenut oman kätensä alavatsansa päälle. Otsalla ja jalassa näkyy verta.

Kevättalvi silloin, kevättalvi nyt. Simbergin maisema sijaitsee Töölönlahdella lähellä Diakonissalaitoksen sairaalaa, jossa Simberg itsekin oli ollut hoidettavana. Taustalla näkyvässä pensaassa ei ole vielä lehtiä. Myös Mariupolin sairaalan pihalla otetussa uutiskuvassa on lehdettömiä puita taustalla, raunioiksi pommitettujen rakennusten edessä.

Hugo Simbergin Haavoittunut enkeli Ateneumissa.

Oli vaikea sanoittaa tunteita tuon Mariupolin pommitusten tuhoja kuvaavan valokuvan edessä, kun se levisi maailman mediassa. Elämän ihme, syntymä, pian alkamassa – ja keskellä sotaa, tulitusta, kauhua.

Mutta maanantaina tuli uusi tieto. Kansainvälinen uutistoimisto AP kertoi, että paareille nostettu nainen ei selvinnyt synnytyksestä. Eikä edes keisarileikkauksella pystytty pelastamaan lasta.

Se elämä ei koskaan alkanutkaan, se jota nainen koetti vielä paareilla kädellään varjella. Kuolema, joka henkii myös Simbergin työstä, nouti omansa.

Hugo Simberg ei koskaan halunnut itse tulkita teostaan. Itse asiassa kun se asetettiin näytteille, teoksella ei ollut ensin edes nimeä. Pelkkä ajatusviiva. Simberg halusi, että jokainen näkee ja kokee teoksen omalla laillaan. Hyväksyisikö Simberg tämän mielikuvan, jonka Ukraina on monessa herättänyt? Että lähes 120 vuotta hänen maalauksensa syntymisen jälkeen maailma elää jälleen aikaa, jolloin edes enkelit eivät ole haavoittumattomia.

Mariupolin sairaalaiskussa haavoittunut nainen ja hänen lapsensa kuolivat.

Mariupolin synnyttäjän kohtalo on koskettanut poikkeuksellisen syvästi ihmisiä. Kuva herättää monessa suorastaan vihaa. Millainen taho voi tehdä tällaista? Se herättää suurta avuttomuutta. Kuinka kauan äitien ja lasten tappaminen jatkuu? Alistuuko maailma tämän pahuuden edessä?

Se herättää myös pohjatonta toivottomuutta. Äidillä piti olla edessään ihmeen ja onnen päivä, oman lapsen saaminen syliin ensi kertaa. Nyt molempien tie johti hautaan.

Mutta ennen kaikkea kuva saa toivomaan, että jokainen sen näkisi, myös Venäjällä. Että se piirtäisi jäljen jokaisen näkijänsä sieluun ja saisi pysähtymään ja ymmärtämään, mitkä ovat tämän järjettömän sodan seuraukset.

Ihmiselle. Elämälle.