Venäjä on työstänyt propagandaansa jo vuosikymmeniä. Keräsimme yhteen viimeisimpiä Venäjän valheellisia väitteitä, joilla se pyrkii oikeuttamaan hyökkäyksen Ukrainaan.

Venäjän informaatiovaikuttaminen ja propaganda ovat tuttu ilmiö jo vuosien ajalta. Ukrainan sodan aikana maa on kuitenkin tehostanut propagandaansa, eikä se vaikuta tuntevan rajoja valheellisten väitteiden esittämisessä.

Hyödyllisimmillään propaganda on onnistuessaan — silloin, kun ihminen tiedostamattaan edistää propagandaa, jonka tarkoitusperiä hän ei itsekään täysin ymmärrä. Propagandaa tuottavat sodan molemmat osapuolet.

Viime viikolla Venäjä kielsi muun muassa Facebookin ja Twitterin toiminnan maassa. Maailmalla on spekuloitu, että Venäjällä olisi halua irtautua myös internetistä jopa tällä viikolla. Siksi Moskova pyrkii keskittämään sotapropagandaa enemmän kansalaisiinsa Venäjällä ja ulkomailla.

IS kokosi yhteen Venäjän viimeisimpiä väitteitä, joita maa pyrkii hyödyntämään sodankäynnissä.

Venäjä on vallannut Ukrainassa Zaporizzjan voimalan sekä Tshernobylin voimalan. Kuvassa Zaporizzjan voimala.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on allekirjoittanut lain, jonka mukaan Venäjällä voi jatkossa saada jopa 15 vuoden vankeus­rangaistuksen, jos julkaisee ”valheellista tietoa” Venäjän armeijasta. Laki koskee myös mielenosoituksia.

Valhe 1: Venäjä kutsuu hyökkäystään Ukrainaan pelkäksi ”erikoisoperaatioksi” ja ”rauhan turvaamiseksi”. Sanaa ”hyökkäys” tai ”sota” ei Venäjällä käytetä, sillä Venäjä halusi pelastaa Ukrainan niin kutsutuilta ”uusnatseilta”. Kun Venäjä teki ilmaiskuja Ukrainan rakennuksiin, se väitti, että uusnatsit olivat tuoneet asuintalojen katoille raskaita aseita eivätkä päästäneet asukkaita ulos kodeistaan.

Natsit ja fasismi on liitetty venäläisessä propagandassa Ukrainaan jo vuodesta 2015. Maininnat natseista lisääntyivät huomattavasti kuukausi ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Propagandakoneisto on kyhäillyt jopa tarinoita siitä, että Ukrainassa olisi käynnissä venäläistaustaisten sekä venäjänkielisten kansanmurha. Kansanmurhaa on helpompi myydä, kun Ukrainasta on ensin maalattu natsivaltion kuvaa.

Vaikka hyökkäys- ja sota-sanoja ei saa Venäjällä käyttää, on lipsahduksia tapahtunut. Kun Ukrainan ja Venäjän ulkoministerit Dmitry Kuleba ja Sergei Lavrov tapasivat torstaina Turkissa, Lavrov käytti kiellettyä sanaa.

– Meillä ei ole aikomusta hyökätä muita maita (kuin Ukrainaa) vastaan, Lavrov sanoi mutta korjasi pian virheen.

– Emmehän me ole hyökänneet myöskään Ukrainaa vastaan, Lavrov paikkasi.

Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja Kirill ja Venäjän presidentti Vladimir Putin ovat esiintyneet julkisuudessa samoila linjoilla Ukrainassa käydyn sodan oikeutuksesta.

Ukrainan siviilejä pakenemassa Venäjän armeijan joukkoja.

Valhe 2: Venäjän mukaan Yhdysvalloilla on Ukrainassa biologisten aseiden kehittämiseen erikoistuneita laboratorioita. Kreml on myös väittänyt, että se valtasi Tshernobylin voimalan siksi, että Ukraina pyrkii kehittämään ”likaista pommia”.

Yhdysvallat on kuitannut väitteet hölynpölyksi ja uskoo Venäjän käyttävän niitä verukkeena oman kemiallisen iskun tekemiseksi Ukrainassa.

Venäjä on Ukrainan sodan aikana vallannut kaksi ukrainalaista ydinvoimalaa: Zaporizzjan sekä Tshernobylin. Venäjä on useaan otteeseen syyttänyt länttä rikoksista, joihin se itse syyllistyy.

Venäjä tai Yhdysvallat ei kumpikaan ole esittänyt minkäänlaisia todisteita, että kemiallisten tai biologisten aseiden käyttöä edes valmisteltaisiin, kertoi Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Janne Mäkitalo Ylelle.

Mäkitalon mukaan kumpikin osapuoli saisi merkittävän mainehaitan kemiallisten aseiden käytöstä. Siksi hän pitää niiden käyttöä erittäin epätodennäköisenä.

Venäjän perinteisten aseiden tuhovoima on niin valtava, ettei sen tarvitse turvautua kemiallisiin aseisiin. Ukrainalle kemiallisten aseiden käyttö merkitsisi imagotappiota – nyt se johtaa informaatiosotaa.

Valhe 3: Länsi edustaa syntejä ja rappiota, Venäjä edustaa oikeanlaisia traditioita, perhearvoja ja hengellisyyttä.

Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja, Moskovan patriarkka Kirill jopa sanoi hiljattain, että Ukrainan sota kytkeytyy henkiseen olemassaolokamppailuun Pride-kulkueiden synnillisyyttä vastaan. Hänen mukaansa Pride on Saatanan työtä.

Venäjä on pyrkinyt korostamaan omaa erinomaisuuttaan suhteessa länteen. Saatana-vertaus kytkeytyy Venäjän perinteisiin arvoihin eli hengellisyyden hyveeseen.

Perättömät väitteet on suunnattu pääasiassa omalle kansalle, jossa propagandaa on rakennettu jo kymmeniä vuosia pitkään ja hartaasti. Uskontoa ja pyhää sotaa on käytetty oikeuttaman sotaa jo vuosisatojen ajan.

Toimiiko propaganda?

Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen sanoo, että Venäjän sotapropagandan taustalla ovat sen pitkäaikaiset ja isot viestit.

– Toinen on Venäjän ainutkertaisuus ja toinen se, miten Venäjä eroaa länsimaisesta liberaalidemokratiakehityksestä. Sitä on toteutettu viimeiset kymmenen vuotta. On pyritty osoittamaan, että länsimainen demokratia, hiilineutraalius, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys ovat turmiollisia, Huhtinen sanoo.

Propagandan on ollut tarkoitus luoda kuvaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on oikeutettu.

Everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtisen mukaan Venäjän operaatio ja propaganda ovat epäonnistuneet.

Huhtisen mukaan propaganda olisi onnistuakseen vaatinut sen, että ”sotilasoperaatio” Ukrainaan olisi edennyt ”siististi ja nopeasti”.

– Jos ukrainalaiset olisivat ottaneet venäläiset avosylin vastaan, olisivat Venäjän väitteet Ukrainan vapauttamisesta ja pelastamisesta pitäneet paikkansa. Nyt kuitenkin kävi niin, että Venäjä kohtasi ennen näkemätöntä vastarintaa ja länsi yhdentyi. Voidaan sanoa, että Venäjän operaatio ja propaganda epäonnistuivat, Huhtinen arvioi.

Huhtisen mukaan Venäjällä kansan kontrollointi ja kaiken kieltäminen ovat nyt valtion ainoita toimintatapoja.

– Moskovassa luotetaan vielä sen kortin varaan, että Kremlin tukijat ja kansalaisyhteiskunta ovat tietämättömiä siitä, mistä sota kumpuaa. Itse olen hiukan skeptinen. Luulen, että venäläiset alkavat herätä sodan todellisuuteen, kun tappiokuvia tulee ja elintaso laskee, hän pohtii.

– Loppujen lopuksi Venäjällä moni kansalainen kyllä tajuaa, että heitä huijataan. Kansan keskuudessa on ollut syvä epäluottamus viranomaisiin ja viestintään jo kauan ennen Ukrainan sotaa. Mutta johtaako se käyttäytymisen muutokseen ja peräti vallankumoukseen, sitä on vaikeaa sanoa.

Länsimaissa on ennen Ukrainan sotaa totuttu ihmettelemään Venäjän asennoitumista ja viestintää erilaisissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa.

Huhtisen mukaan viestintää ei kuitenkaan ollut suunnattu lännelle, vaan omalle kansalle. Venäjä kierrätti propagandaansa lännen kautta omalle kansalle ja haki sen avulla kansalaisilta kanavauskollisuutta.

Lisäksi Venäjän taktiikka lännen suhteen on ollut se, että Moskovassa on seurattu tarkasti lännen keskustelua. Jos polarisaatiota ja jännitteitä on tullut, Venäjä on tukenut polarisaatiota ja pyrkinyt omalta osaltaan lisäämään jännitteitä.

Propagandan osalta on vaikeaa sanoa, onko suurin huippu Venäjällä jo saavutettu.

– Luulen, että Venäjä on propagandan suhteen umpikujassa. Kaiken kieltämisen politiikka, irtautuminen somesta ja jopa maailmanlaajuisesta internetistä kertovat aikamoisesta epätoivosta. Venäjän ainoa dialogi muun maailman kanssa on uhkailu. Voi sanoa, että tällä hetkellä Venäjä on nurkkaan ahdistettu ja epätoivoinen toimija, Huhtinen arvioi.

Mikäli Venäjä myöntää, että Ukrainassa on kyse sodasta, puhutaan julkisesti omista tappioista tai tarkastellaan kriittisesti omaa osuutta viime aikaisiin tapahtumiin, voidaan katsoa, että jokin on muuttumassa.

Jos propaganda on kovin räikeää ja aggressiivista, ihmiset väsyvät siihen.

– Propagandaan ei kannata syyllistyä kriisiaikoina, sillä saatat niin sanotusti propagoida oman kanavasi. Tällä hetkellä myös yksilöiden kannattaa olla tarkkana siitä, millaista sisältöä sodasta jakaa ja mitä klikkailee. Vaikka et ole osa sotaa, välittämällä sotaan liittyvää materiaalia voit sortua myös propagandan välittämiseen.