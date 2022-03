9-vuotias Luna keksi idean, joka toi 600 euroa Ukrainan lapsille – kaikki meni kaupaksi parissa tunnissa ja moni maksoi enemmän kuin pyydettiin

Yhdessä saatiin paljon hyvää aikaan, pohti 9-vuotias Luna. Hän myi leipomiaan keksejä Ukrainan lasten hyväksi Tuusulan Kellokoskella. Kaikki meni kaupaksi, ja moni asiakas maksoi kekseistä enemmän kuin pyydetyn hinnan.

Puolen kymmenen aikaan lauantaiaamuna Luna Halonen on laittamassa uuniin pellillistä suklaakeksejä. Jääkaapissa on levännyt edellisestä päivästä lähtien 12 ja puoli kiloa keksitaikinaa, josta paistuu tuota pikaa meheviä leivonnaisia.

9-vuotias Luna häärii keittiössä valmistellakseen ideoimaansa hyväntekeväisyystapahtumaa. Ideana on leipoa ja myydä suklaakeksejä, joiden myynnistä saatu tuotto lahjoitetaan Ukrainan lasten hyväksi.

Kellokoskella asuva Luna kertoo pohtineensa, kuinka voisi olla avuksi Ukrainan lapsille. Kun idea keksimyyjäisistä syntyi, pyysi nuori leipuri Kellokosken K-Supermarketia lähtemään tempaukseen mukaan.

– Olin miettinyt, kuinka voisin itse auttaa ukrainalaisia lapsia. Keksin kysyä K-Supermarketilta, haluaisivatko he olla hyväntekeväisyystempauksessa mukana, ja he suostuivat, Luna sanoo.

Lunan leipomia suklaakeksejä päätyi myyntiin noin 40 rasiallista.

Luna kertoo kuvanneensa ja lähettäneensä K-Supermarketille videon, jossa selittää, mistä tempauksessa on kyse. Kun kaupalta vastattiin myöntävästi, suuntasi Luna äitinsä Satu Räsäsen kanssa tapaamaan kaupan väkeä ja keskustelemaan muun muassa siitä, kuinka paljon keksejä leivotaan. K-Supermarket tarjoutui lahjoittamaan leivonta-ainekset.

– Kekseihin tulee vehnäjauhoja, kaakaojauhetta, suklaata, leivinjauhetta, vaniljasokeria, kananmunia, sokeria ja voita, Luna luettelee.

Leipomisesta pitävä Luna ei ole ensimmäistä kertaa keksinpaistopuuhissa. Hän ylläpitää Instagramissa tiliä nimeltä lapsellisenhelppoa, jossa hän julkaisee kuvia leipomuksistaan. Mieluisimpia tehdä ovat erilaiset kakut.

– Tykkään tehdä kaikenlaisia kakkuja. Teen niitä myös tilauksesta sukulaisille. Viimeisimpänä tilattiin hälytysajoneuvokakku sukulaisten synttäreille, Luna kertoo.

Lunan keksit menivät hyvin kaupaksi. Yhteensä rahaa kertyi 600 euroa.

Keksit tottunut leipuri valmistaa itse, mutta vanhemmat auttavat suklaan pilkkomisessa ja uunin käyttämisessä.

Myyntiin päätyi suurin piirtein 40 keksirasiallista, joista yksi pitää sisällään kahdeksan keksiä. Hintaa yhdellä rasialla oli 10 euroa, mutta enemmänkin sai halutessaan maksaa.

– En tiedä, menevätkö kaikki kaupaksi, mutta luulen, että menevät, Luna arveli lauantaiaamuna.

– Tempauksesta on laitettu julkaisu Facebookiin ja sitä on jaettu tosi monta kertaa, joten hyvin on ainakin mainostettu.

Leipomusten myynnissä Lunaa auttoi isoveli Lenni.

Luna saapui Kellokosken K-Supermarketin eteen myymään keksejä puolen päivän aikaan. Myynnissä auttoi isoveli Lenni.

Kello 14.15 mennessä kaikki keksirasiat oli myyty.

Hyväntekeväisyyteen kertyi rahaa yhteensä 600 euroa, koska osa asiakkaista maksoi rasiasta enemmän kuin 10 euroa.

Lunan mielestä kaikki sujui hyvin. Asiakkaat kyselivät, mihin kohteeseen lahjoitukset menevät ja olivat iloisia, että voivat olla mukana auttamassa näin maukkaalla tavalla.

Luna pohti että yhdessä saatiin paljon hyvää aikaan.

– Pitää muistaa, että hyvä voittaa aina pahan ja yhdessä voi tehdä paljon hyvää.