Sää lämpenee rytisten viikonloppuna: edessä vuoden toistaiseksi lämpimin viikko

Keväisen aurinkoinen viikonloppu polkaisee käyntiin vuoden toistaiseksi lämpimimmän viikon.

Alkaneen viikonlopun sää näyttää laajalti aurinkoiselta ja lämpimältä. Lämpömittari kiipeää lauantaina paikoin jopa lähes 10 asteeseen.

– Luvassa on hyvin korkeapainevoittoista ja laajalti aurinkoista säätä. Päivällä ollaan reilusti plussalla, ja lauantaina maan etelä- ja keskiosissa voidaan päästä jopa 10 lämpöasteeseen, Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jani Parviainen summaa.

Tällä hetkellä Pohjois-Lapissa ja itärajalla on runsaampaa pilvisyyttä, ja Lapin tienoilla sekä Kainuussa saattaa tulla paikoin lumi- ja vesisateita. Lapissa päästään lähelle seitsemää lämpöastetta.

Keväisistä päivälämpötiloista huolimatta yöt pysyvät viileinä. Parviaisen mukaan luvassa on yöpakkasia ja sumuja sekä utuja, joita voi esiintyä öisen viilenemisen seurauksena.

Sunnuntai ei näytä yhtä lämpimältä kuin lauantai. Päivän korkein lämpötila asettuu luultavasti 9 asteen tienoille. Sää jatkuu jopa lauantaitakin aurinkoisempana, eikä Lapissa ole enää havaittavissa pilvipeitteitä.

Poutaisen lämmin viikonloppu polkaisee käyntiin vuoden toistaiseksi lämpimimmän viikon. Parviaisen mukaan maanantaina ja tiistaina päästään nauttimaan keskimääräistä korkeammista lämpötiloista.

– Yleensä tähän aikaan vuodesta maan etelä- ja keskiosissa keskimääräinen lämpötilalukema olisi pakkasen puolella. Etelärannikolla mittari voi tavallisesti käydä plussalla. Nyt ollaan reilusti plussan puolella, eli etelä- ja keskiosissa jopa yli 5 asteen, Parviainen kertoo.

Lapissa lämpötila putoaa maanantaina jälleen joko nollan tuntumaan tai pakkasen puolelle. Pilvisyys on vaihtelevaa.

Forecan kuukausiennusteen mukaan ensi viikon lämpöaalto yltää Suomeen Euroopasta. Aurinkoisen viikon sademäärä on tavanomaista maaliskuun puoliväliä pienempi.

– Tulossa on vuoden toistaiseksi lämpimin viikko. Lämpötila on päivisin laajalti 0–9 plusastetta, Lapissa sekä Koillismaalla ollaan paikasta riippuen muutaman asteen nollan molemmin puolin. Loppuviikolla lämpötila voi nousta taas koko maan pohjoisosassakin plussan puolelle. Öisin on edelleen vähän pakkasta, Forecan meteorologi Anna Latvala kertoo kuukausiennusteessa.