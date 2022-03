Asiantuntijat: Putinin ja Niinistön keskustelu meni niin kuin pitikin – ”Ihmisillä on saattanut olla pelkoja sen suhteen”

Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltolan mukaan Sauli Niinistö toimii nyt yhdessä muiden Euroopan johtajien kanssa edesauttaakseen keskusteluja Venäjän ja Ukrainan välillä.

Presidentti Sauli Niinistö keskusteli perjantaina puhelimitse Venäjän Vladimir Putinin kanssa Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan.

Keskustelu keskittyi presidentin kanslian mukaan yksinomaan Ukrainan sotaan. Niinistö painotti Ukrainassa pahenevaa katastrofia ja syvää inhimillistä kärsimystä, joka vaikuttaa voimakkaasti myös läntiseen mielipiteeseen.

Hän korosti, että Ukrainaan on saatava välitön tulitauko ja taattava siviilien turvallinen evakuointi humanitäärisiä käytäviä pitkin. Presidentti puhui myös Ukrainan ydinvoimalaitosten turvallisuudesta, presidentin kanslian tiedotteessa kerrottiin.

Myös Kreml julkaisi tiedotteen Niinistön ja Putinin keskustelusta. Tiedotteen mukaan Putin selitti perusteellisesti Venäjän ”Donbasin suojelemiseksi tarkoitetun sotilaallisen erikoisoperaation syyt, tarkoituksen ja päämäärän”.

Venäjällä hyökkäyksestä puhutaan ”sotilaallisena erikoisoperaationa”. Sanan sota käyttäminen on kielletty Venäjän mediassa.

Myös Kremlin tiedotteessa kerrottiin humanitaaristen kysymysten käsittelystä.

– Presidentit kiinnittivät erityistä huomiota humanitäärisiin kysymyksiin ja suoritettaviin toimenpiteisiin, jotka varmistavat kansalaisten turvallisuuden, ja joiden avulla järjestetään humanitäärisiä käytäviä sotilaallisten toimien alueille jääneille siviileille.

Tiedotteen mukaan presidentit sopivat myös jatkavansa yhteydenpitoa Ukrainaan liittyvistä kysymyksistä ja Suomen ja Venäjän yhteyksistä.

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan keskustelu vaikuttaa menneen niin kuin pitikin.

– Keskustelu on mennyt hyvin siitä näkökulmasta, että ihmisillä on saattanut olla pelkoja sen suhteen, nousevatko Suomen (puolustuspoliittiset) asiat esille. Nähtävästi on keskitytty Ukrainan kysymyksiin, ja siinä on työlistaa tarpeeksi myös Putinin mielestä.

Ulkopoliittisen instituutin Mika Aaltolan mukaan Suomi toimii Euroopan kanssa yhdessä rintamassa edistääkseen humanitääristä tilannetta Ukrainassa.

Aaltolan mukaan Suomi toimii Euroopan kanssa yhdessä rintamassa edistääkseen humanitääristä tilannetta Ukrainassa. Tämä oli myös puhelun tarkoitus.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes ei etukäteen odottanut puhelulta kovinkaan paljoa.

– Puhelu meni juuri niin kuin odotinkin. Presidentti Niinistö kertoi Putinille, miten humanitäärinen katastrofi nähdään Euroopassa ja muualla maailmassa, ja Putin ei reagoinut millään merkityksellisellä tavalla. Putin kertaa omat kantansa, pysyy omalla linjallaan, Moshes sanoi puhelun jälkeen STT:lle.

Niinistö puhui perjantaina puhelimessa myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa ennen Putinin kanssa käymäänsä keskustelua. Tasavallan presidentin kanslian tiedotteessa kerrottiin, että presidentit keskustelivat Ukrainan sotilaallisesta tilanteesta ja Suomen avusta ja tuesta Ukrainalle.

Erikseen esillä olivat tarve taata sekä siviilien turvallinen evakuointi humanitäärisiä käytäviä pitkin että ydinlaitosten turvallisuus. Presidentit sopivat jatkavansa yhteydenpitoa.

Sauli Niinistö keskusteli perjantaina myös Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kanssa.

– Kunnioitan teitä suuresti, herra presidentti. Kiitos avoimesta keskustelustamme. Teen parhaani rauhan eteen, Niinistö kirjoitti Twitterissä puhelun jälkeen.

Aaltolan mukaan Niinistö toimii nyt yhdessä muiden Euroopan johtajien kanssa edesauttaakseen suoria keskusteluja Ukrainan ja Venäjän välillä.

– Suomi ei ole asiassa välittäjä, vaan siinä on monta muuta eurooppalaista johtajaa mukana, Ranskan presidentti Emmanuel Macron ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz etunenässä. Yritetään saada tehtyä se, mikä on tehtävissä.

Suomessa on käyty vilkasta Nato-keskustelua, ja puolustuspoliittisesti on liikahdettu yhä vahvemmin kohti länttä. Nämä asiat eivät kerrotun perusteella nousseet esiin Niinistön ja Putinin keskustelussa.

– Nähtävästi ei ole koettu tarpeelliseksi tästä asiasta Suomea ojentaa, ja selvästi asiat ovat vielä Venäjän näkökulmasta ok, Aaltola sanoo.

Venäjä ei ole tunnustanut käyvänsä sotaa Ukrainassa, vaan on puhunut koko ajan ”sotilaallisesta erikoisoperaatiosta”. Mikä merkitys on länsijohtajien puheluilla on tilanteessa, jossa Venäjä selvästi kertoo valheita?

– Tässä ovat ihmisten henget kyseessä. Jos vähänkin voi auttaa, niin kai se on aika paljon jo, Aaltola sanoo.

Niinistö kertoi puhelun Putinin kanssa kestäneen tunnin. Aaltola pitää puhelun mittaa melko normaalina.

– Siinä on varmaankin mennyt paljon aikaa, kun Venäjä on korostanut omaa kantaansa. Mutta selvästi puhelussa on tullut signaali, että Helsinki on äärimmäisen huolissaan humanitäärisestä tilanteesta ja sodasta.

Moshes puolestaan totesi, että puhelun aikana ei varmasti kuulunut mitään pehmennystä Putinin viestiin.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Arkady Moshes ei odottanut puhelulta paljoa.

– Mehän tunnemme Putinin. Häntä verrataan usein koneeseen, jolla ei ole peruutusvaihdetta. Putin ei koskaan peräänny, hän puskee aina vain eteenpäin.

Moshes arveli, että uusia yrityksiä keskustella Putinin kanssa varmasti tulee, koska muutakaan ei voi tehdä.

Moshesin mukaan Putinia motivoi tarve saada suuri sotilaallinen voitto Ukrainassa. Kiovan valtaukseen Moshes ei usko, mutta hän arvioi, että Mariupol saattaa kaatua.