Mika Aaltola arvioi: Näistä asioista Putin ja Niinistö voivat käydä perjantaina keskustelua

Niinistö luultavasti tunnustelee Venäjän suhtautumista Suomeen. Venäjää saattaa kiinnostaa Suomen Nato-kannat ja presidentin käynti Washingtonissa, arvioi UPIn Mika Aaltola.

Putin ja Niinistö käyvät puhelinkeskustelun perjantaina. Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi, mitä puhelussa voidaan käydä läpi ja millainen merkitys sillä on sodan ja Suomen kannalta.

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän Vladimir Putin keskustelevat puhelimessa perjantaina. Niinistö ei halunnut torstaina avata puhelinkeskustelun mahdollista sisältöä medialle Suomen turvallisuuspolitiikkaa käsittelevässä tiedotustilaisuudessa. Lisäksi hän sanoi, että ei vielä tiedä, mitä puhelu voisi pitää sisällään.

Yksi syy, miksi jopa Niinistön voi olla vaikea ennustaa Putinin kanssa käydyn puhelun sisältöä etukäteen, on tämänhetkisten tilanteiden nopea muutostahti, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

– Asiat vanhenevat nyt viidessä minuutissa, tilanne on hyvin liikkuva ja dynaaminen.

Vielä toistaiseksi Putinin käymät keskustelut esimerkiksi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa eivät ole tuottaneet haluttua tulosta. Aaltola pitää kuitenkin hyvin tärkeänä, että keskusteluyhteyksiä Venäjän ja lännen välillä pidetään yllä. Oikealla hetkellä soitettu puhelu saattaa olla, jos ei ratkaisu, niin ainakin mahdollinen avain konfliktin purkuun.

– Emme tiedä, koska koittaa tilanne, joka puhuu sen puolesta, että jonkinlainen välirauha edes joillain ehdoilla olisi mahdollinen. Pitää katsoa koko ajan, onko tilanne sille kypsä, ja tuleeko vaihe, jossa Venäjä haluaisi sodasta exitin, jolla se voi säilyttää kasvonsa, ja miten Suomi voi siihen vaikuttaa.

Aaltola lukee Niinistön eduksi huomenna käytävässä keskustelussa ainakin kaksi asiaa. Ensinnäkin Putin ja Niinistö tuntevat toisensa. He ovat pitäneet paljon yhteyttä vuosien aikana ja he ovat viettäneet myös aikaa yhdessä. Tämä on venäläisessä kulttuurissa erittäin tärkeää.

– Se, että tuntee keskustelukumppanin voi olla jopa tärkeämpää kuin allekirjoitus paperissa, Aaltola kuvaa.

Toisekseen Niinistö ja Putin ovat molemmat jämptejä ja esittävät asiansa suoraan. Henkilökemiallisesti Aaltola kuvaa, että Niinistön ja Putinin suhteet ovat olleet ”asialliset”.

– He molemmat menevät aikalailla asiaan.

Puhelu käydään luultavasti joko tavallisen puhelimen tai verkkoyhteyden välityksellä, kertoo Mika Aaltola. Hän sanoo, että puhelussa on oletettavasti mukana tulkit, sillä Putin haluaa yleensä puhua omalla kiellään.

Vaikka Niinistö esitti torstaina medialle, että ei vielä tiedä, mitä perjantainen puhelu Putinin kanssa pitää sisällään, Aaltolan mukaan presidentti on kuitenkin hyvin kartalla siitä, mitä aiemmissa puheluissa esimerkiksi Macronin ja Scholzin kanssa on käyty läpi. Lisäksi tiedustelutietoa Venäjän liikkeistä on Niinistölle tullut mahdollisesti myös Washingtonista.

– Kyllä Niinistöllä on tilannetaju, missä mennään Ukrainan ja Suomen suhteen, ja miten nämä kytkeytyvät toisiinsa. Ei se puhelu ihan valmistautumattomana tule.

Aaltola uskoo, että Niinistö pyrkii puhelun aikana tunnustelemaan, mitä Venäjällä ajatellaan Suomen asemasta länsirintamassa sekä Venäjän ja Suomen haaksirikkoon joutuneista suhteista.

– Meillä on sodan alettua nyt röntgenkuva Venäjästä ja siitä mihin se on kykenevä. Nyt katsotaan, miten Venäjä ja Putin tulkitsevat sen, miten Suomi tässä tilanteessa reagoi.

Putin on osaltaan luultavasti kiinnostunut Suomen Nato-kannasta ja Niinistön vierailusta Washingtoniin.

Aaltola arvioi, että perjantaina käytävä puhelu on hyvin monimutkainen. Jos Suomi pyrkii olemaan siinä asemassa, missä se on tähänkin asti ollut, voitaisiin se lukea viestiksi, että Suomi suostuu Venäjän sille asettamiin ehtoihin. Jos taas Suomi liikahtaa kohti Natoa, Venäjä voi nähdä sen sotaa eskaloivana siirtona.

– Niinistö varmasti asettelee sanansa tarkkaan. Asioiden kanssa pitää olla tiukka, nyt käydään läpi periaatteellisia kysymyksiä, esimerkiksi Suomen suvereenisesta oikeudesta valita itsepuolustuksensa.

Huomisen puhelun kestosta voidaan mahdollisesti arvioida, onko puhelu johtanut mihinkään. Macronin maaliskuussa Putinin kanssa käymä keskustelu kesti noin puolitoista tuntia. Vaikka puhelun aikana ei päästy ratkaisuun, sen aikana on Aaltolan mukaan luultavasti käyty läpi eri skenaarioita ja kantoja erilaisista tilanteista.

– Siinä vierähtää helposti aikaa, työpalaveritkin kestävät tunnin tai pari.

Puheluiden pituuksista voidaan Aaltolan mukaan mahdollisesti arvioida, onko keskustelu ollut hedelmällistä.

– Jos puhelu kestää pitkään, niin ainakin keskusteltavaa on ollut paljon.

Presidentti Sauli Niinistöllä on edessään tärkeä puhelu perjantaina Venäjän Vladimir Putinin kanssa.

Aloitteen puhelinkeskustelulle Putinin kanssa teki Niinistö. Hän kertoi, että hänelle ”on viitattu suorastaan velvoittein”, että hänen tulisi olla yhteydessä Putiniin ja että Venäjään pyrittäisiin pitämään yhteyttä ”kaikesta huolimatta”.

– Olen Macronilta suorastaan kuullut velvollisuudeksi olla yhteydessä Putiniin, jos sellainen yhteys on. -- Seurauksena tulen huomenna olemaan puhelinkeskustelussa Putinin kanssa, Niinistö sanoi torstaina tiedotustilaisuudessa.

Niinistön tavasta esittää asia, voisi tulkita, että hän ei varsinaisesti itse toivonut puhelua Putinin kanssa, vaan hänet velvoitettiin siihen. Aaltola arvioi, että Niinistöä painaa varmasti syvä velvollisuuden tunne siitä, että hänen on nyt tartuttava hetkeen ja toimittava.

– Hän tavallaan toimii kun on toimittava. Kyse on Euroopan vakaudesta ja kyse on ihmishengistä. Se ei ole mikään pieni juttu.