Torstaina Allegro-junasta astui Helsingin rautatieasemalle Anna Shevtshenko, 37. Hän hankkiutui eroon omaisuudestaan, pakkasi ison mustan matkalaukun täyteen ja hyppäsi junaan. Oli aika jättää Venäjä.

Anna Shevtshenko, 37, sulki lauantaina illalla Moskovan-asuntonsa oven viimeisen kerran. Viimeaikaiset puhelut Krimillä asuvien vanhempien kanssa, sananvapauden mureneminen ja Venäjän aloittama sota Ukrainassa sinetöivät päätöksen. Oli aika lähteä Venäjältä.

– Terve järki sen sanoo. Ei ole mitään tolkkua jäädä Venäjälle tuollaisen jälkeen, Anna toteaa.

Oven ulkopuolella, viidennen kerroksen rappukäytävässä Anna kertoo tunteneensa oikeastaan vain helpotusta, vaikka päätös oli hirvittävän raskas.

Asuntonsa hän ehti remontoida täysin viime vuonna. Samalla hän rakensi sinne oman kampaamonurkkauksen perustamalleen yritykselle. Ennen yrittäjyyttä hän joutui tyytymään pätkätöihin, sillä hänellä oli vaikeuksia saada pysyvää työtä ulkonäkönsä vuoksi. Anna on värjännyt hiuksensa ja kulmakarvansa violeteiksi ja hänellä on muutamia koruja kasvoissaan.

– Mitä voin tehdä, kun tämä – on osa ”minua”? Anna kysyy ja tekee samalla kädellään kaaren kasvojensa edessä.

Anna remontoi Moskovan asuntoonsa kampaamonurkkauksen.

Kolmetoista vuotta Anna ehti asua Moskovassa. Hänen elämäänsä kuului yhteisöllisyyttä ja läheisiä parturi-kampaajaystäviä, mutta toisaalta kaupunki ja sen tuntemattomat ihmiset kohtelivat häntä välillä kaltoin. Hän kertoo saaneensa osakseen halveksuvia katseita ja arvostelua lähes päivittäin.

– Minun oli todella epämukavaa asua Venäjällä. Olen matkustellut paljon, mutta Venäjä on ainoa maa, joka ei hyväksynyt minua sellaisena kuin olen. Jatkuvasti jollain oli jotain sanottavaa, työpaikkaa oli vaikea saada. Kaikki sen vuoksi, etten näytä samalta kuin kaikki muut.

Matkakassaa kerryttääkseen Anna myi tavaroitaan, pakkasi kaiken tarpeellisen isoon mustaan matkalaukkuunsa ja hankkiutui lopuista eroon.

– Olen ukrainalainen, olen venäläinen, Anna sanoo.

Hänellä on molempien maiden kansalaisuus. Hän syntyi Neuvostoliitossa – Ukrainan sosialistisessa neuvostotasavallassa – ja varttui Krimillä. Hän muutti Moskovaan vasta reilu parikymppisenä. Krim on hänen toinen kotinsa ja hän matkusti sinne usein tervehtimään nuoruudenystäviään ja perhettään.

Anna visiitillä Sevastopolissa vuonna 2016.

Mutta nyt Anna ottaa etäisyyttä toistaiseksi myös äitiinsä, läheiseen serkkuunsa ja muihin sukulaisiin. Ukrainan sota loi heidän välilleen syvän kuilun.

Anna murtuu puhuessaan perheestään.

Sukulaiset asuvat Krimin niemimaalla ja Donetskissa. He nielevät Annan mukaan kaiken, minkä Kremlin propagandakoneisto heille syöttää.

– Heillä ei ole mitään käsitystä, mitä Ukrainassa tapahtuu. Eivätkä he edes halua tietää.

– Tämä jakaa meidät kaikki. Kaikki ovat riitaantuneita ja vihaisia toisilleen.

– En tiedä, mitä voin enää sanoa heille. He todella uskovat, että heidät ”vapautettiin”. Mutta miltä? Sitä ei voi ymmärtää.

Anna viittaa Vladimir Putinin ja Kremlin propagandan väitteisiin, joissa Venäjä hyökkäsi Ukrainaan ”vapauttaakseen venäläiset ukrainalaisten nationalistien ja natsien sorrolta”. Väitteet on torpattu riippumattomassa lehdistössä toistuvasti.

Annan ja sukulaisten välille on muodostunut valtava kuilu: ”En tiedä, mitä voin enää sanoa heille”.

Ukrainan sodasta puhuminen on Annalle selvästi äärimmäisen kivuliasta. Asioiden todellisesta tilanteesta hän on perillä muun muassa hyvän ystävänsä kautta. Ystävän perhe on Kiovassa tälläkin hetkellä ja elää pommisuojissa.

– Miettivät päivittäin, mistä saavat tarpeeksi vettä juodakseen, Anna kertoo.

– Putin istuu siellä bunkkerissaan ja leikkii sotaa, Anna pyörittelee päätään pöyristyneenä.

– Kaikki on hänelle luultavasti enää vain periaatteesta kiinni. Häntä ei luultavasti edes kiinnosta pisaraakaan, millaisia myönnytyksiä Venäjä saa. Tapahtui jokin nytkähdys tai hänelle tuli vaihe – ja nyt hän on menossa tappiin asti.

” Putin ei varmaan lopeta, kunnes kaikki ovat orjuutettuja.

Anna kertoo itkien ystävänsä tuskasta ja niistä vähäisistä Ukrainasta tulevista tiedoista, jotka ovat välittyneet hänelle viime päivinä esimerkiksi tuttavien kautta. Tiedon vapaa saatavuus on Venäjän viimeaikaisten lakimuutosten ja nettisensuurin myötä vaikeutunut huomattavasti.

Annan aiemmin seuraamat toimittajat ”on joko istutettu vankilaan tai riippumattomat toimijat on suljettu”.

– Putin ei varmaan lopeta, kunnes kaikki ovat orjuutettuja. Hän vain orjuuttaa. Ihmiset ovat pelkkää tykinruokaa hänelle.

– Minua säälittää venäläisten mutta ennen kaikkea ukrainalaisten puolesta. Koska se on minun rakas maani, Anna kertoo ääni murtuen.

Annan Moskovan-asunnon parvekenäkymä.

Krimin nykyinen tilanne kauhistuttaa Annaa. Jo ennen sodan alkua Krim oli Annan mielestä rapistunut pahasti. Hän kuulostaa lohduttomalta kuvaillessaan synnyinpaikkaansa.

– Ennen vuotta 2014 oli kaikki ihan hyvin. Totta kai Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen oli tiukkaa, mutta me pärjäiltiin.

Nyt Krim täyttyi taas Putinin joukoista. Annan ystävän mukaan Putinin tshetsheenisotilaat ovat vallanneet kadut, käyttävät Krimiä kalustonsa huoltoa varten ja väylänä Ukrainaan.

– Ystäväni on juuri siellä ja hän on ihan kauhuissaan. Kaduilla on pelottavaa kävellä.

Torstaina aamulla Anna astui Pietarista saapuneesta Allegro-junasta Helsingin rautatieasemalle ja pysähtyi painavan matkalaukkunsa kanssa 9-laiturin kyltin alle. Hän selaili ystävänsä lähettämiä ohjeita puhelimestaan.

Anna näytti tekstiviestiä, johon oli kirjoitettu osoite Helsingissä. Tekstiviesti on samaiselta ystävältä, jonka sukulaiset ovat loukussa Kiovassa.

Anna nautti pitkän matkansa jälkeen kahvikupposen Sokoksen tavaratalon edessä.

Ensimmäinen etappi on Helsingissä, jonne ratikka numero 4 vei.

Osoitteessa Annaa odottaa ystävän järjestämä yösija siksi aikaa, että hän saa ostettua lipun Yhdysvaltoihin. Siellä on lisää Annan tuttuja. He ovat luvanneet majoittaa hänet ainakin aluksi. Englanninkielikin sujuu, joten hän on toiveikas.

– Ainakin siellä on sananvapaus ja vapaus tehdä, mitä haluaa. Olen lesbo. Jos menisin Venäjällä kadulle, ja sanoisin olevani lesbo, minut revittäisiin kappaleiksi.

– Toivon, että Yhdysvalloissa minua odottaa parempi elämä. Vapaus.

Viestin ohjeissa luki hypätä raitiovaunuun numero 4 ja suunnata kohti Katajanokkaa. Ensin Anna haki kuitenkin kupposen kahvia, pysähtyi tavaratalon eteen, sytytti tupakan ja käänsi kasvonsa kohti pilvetöntä taivasta.

– Teillä on täällä aurinkoista. Ajattelin, että olisi synkkää, niin kuin Venäjällä.