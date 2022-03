Suvi Kerttulan kolumni: Kevätsandaalit tulivat kaapista

Vanhojen tavaroiden läpikäyminen on aikamatka muistoihin, kirjoittaa Suvi Kerttula.

Kuulun sukupolveen, jonka vakiopuheenaiheisiin kuuluu lapsuudenkodin myynti ja tyhjennys. Se on nyt monelle ajankohtaista.

Tarinoita on monenlaisia. Vanhemmista ne hyväkuntoisimmat muuttavat pienempään kerrostaloasuntoon, kun omakotitalon ylläpito alkaa olla liian raskasta.

Toisia palvelutalo kutsuu. Jonkun vanhemmat ovat kuolleet ja isän ja äidin omakotitalo on myyty. Iso talo pitää tyhjentää. Kuolinsiivous, jossa turhista tavaroista luovutaan hyvissä ajoin, on jäänyt vanhemmilta tekemättä. Nurkat ovat täynnä kaikenlaista kamaa pitkän elämän varrelta.

”Nyt sitä saa! Tyhjennämme taloa - ja tavaraa piisaa. Tule, ihastu ja ota matkaan”, isänsä menettänyt ikätoveri kirjoitti hiljattain somessa. Hän julkaisi valokuvia esineistä, joita jakoi ilmaiseksi.

Puisia maustehyllyjä, salaattilinko, siistejä herrainvaatteita, perkolaattori, silmälasikoteloita, kukallinen seinäryijy...

Ei noin vanhaa kamaa kukaan ota, joku epäili.

Mutta niin vain lähes kaikki meni.

Omien vanhempien kodin tyhjennys on tunteiden vuoristorataa. Tämä kukallinen villatakki äidillä oli aina... Ai niin, mä luin iltaisin kartastoa!

Samalla tavaroiden läpikäyminen on aikamatka muistoihin. Suomeen silloin ennen.

Vanhat Mic Macin farkut tuovat mieleen ajan, jolloin farkkuliikkeessä tuntui tapahtuvan ”kaikki”. Jo myymälä Helsingissä oli elämys. Mic Macin farkut olivat 1970-luvun lopulla huippumuotia. Niitä piti lähteä hakemaan stadista.

” Pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, rikas, rakas, köyhä, varas.

Syksyyn kuuluivat sammarit. Wranglerit tai Falmersit. Beaversit olivat parhaat.

Hello, Hello, Hello! Where’s the cat? Kielikurssien klassikko 1980-luvulta muistuttaa siitä, että viime vuonna tuli 95 vuotta YLE:n kieliohjelmien alkamisesta.

Pieni punainen sanakirja oli aina mukana matkalla.

Sadepäivät pyhitettiin paperinukkeleikeille. Onneksi oli myös toivelauluvihkoja.

Hyppynaru muistuttaa siitä, että hyppiminen oli parasta liikuntaa. Samalla hoettiin: pappi, lukkari, talonpoika, kuppari, rikas, rakas, köyhä, varas.

Kaappien kätköistä löytyneet tavarat kertovat sen ajan arvoista. Vielä 1960-luvulla muovi oli hieno juttu. 1980-luvulla pikeepaita oli muotia.

Ostaisitko nyt boleron? 1970-luvulla se oli päheä vaatekappale.

Loppujen lopuksi tavarat ovat vain tavaraa. Suurin osa on käyttötavaraksi tarkoitettu.

Tunnearvoa ei kuitenkaan korvaa mikään. Äidin korituoli, mummon pitsilakanat... Ne eivät merkitse muille mitään. Minulle niissä elää rakkaiden ihmisten ”henki”. Muistot ja yhteiset hetket.

Vanhat nahkasandaalit tuovat mieleen kevään, kun sai laittaa uuden mekon ja sandaalit ja laulella:

”Tuuli hiljaa henkäilee, aalto vapaa välkkyilee. Pikkulintu suruton, laulelee: nyt kevät on!”