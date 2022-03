Husin diagnostiikkajohtajan mukaan tilanteen ei odoteta oleellisesti paranevan lähiviikkoina. Huhtikuussa saatetaan kokea vielä koronan jälkiaalto.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on kasvanut viime viikkoina merkittävästi. Kuormitus on kuitenkin lisääntynyt käytännössä ainoastaan perusterveydenhuollossa, jossa koronapotilaiden määrä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan noussut helmikuun puolivälin 269 potilaasta 445 potilaaseen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan sairaalahoidon koronapotilasmäärän kasvun rajautuminen perusterveydenhuoltoon johtuu pitkälti siitä, millaiset potilaat taudin takia tällä hetkellä sairaalaan joutuvat.

– Se varmaan kertoo siitä, että näitä tautitapauksia on sellaisilla potilailla, joiden siirtämistä erikoissairaanhoitoon ei pidetä tarkoituksenmukaisena. Käytännössä erilaisissa hoitolaitoksissa pysyvässä laitoshoidossa olevilla potilailla, tämä on ainakin minun tulkintani. He ovat jo lähtötilanteessa huonokuntoisia, ja heitä hoidetaan sitten kuntien omissa yksiköissä.

Perusterveydenhuollon luvuissa näkyy Lehtosen mukaan osittain myös Helsingin kaupungin alkuvuodesta Herttoniemeen avaama koronapotilaiden ”varasairaala”, johon voidaan ottaa kerrallaan 50 koronapotilasta.

– Se varmaan näkyy myös näissä luvuissa ihan valtakunnallisestikin. Herttoniemi luokitellaan perusterveydenhuoltoon eikä erikoissairaanhoitoon.

Yleisesti ottaen sairaalahoidon tarve vaihtelee tällä hetkellä alueittain, vaikka se on kokonaisuudessaan korkealla tasolla. Tehohoidon tarve on ollut viime viikkoina valtakunnallisesti hienoisessa laskussa, mutta edelleen on alueita, joilla kuorma on suhteellisesti korkea. Pääkaupunkiseudulla tilanne on varsin hyvä.

– Hus-alueella on tultu alaspäin. Meillä oli tänä aamuna viisi potilasta teholla, kun parhaimmillaan oli kuitenkin se 20 tammikuun puolessavälissä, mutta muualla maassa on menty jonkun verran ylöspäin. Alueiden eriaikaisuus näkyy.

Korkeat sairaalaluvut ja toisaalta merkittävästi viime viikkoina laskeneet tartuntaluvut kertovat Lehtosen mukaan siitä, että tautia on enemmän liikkeellä kuin sitä tilastoidaan.

– Syyhän on yksinkertainen. Testauskriteerejä on muutettu ja testaamista vähennetty, joten testien kertomat tartuntaluvut eivät kerro enää juuri ollenkaan tartuntojen määrästä. Sairaanhoidon kuormitus on parempi indikaattori sille, paljonko tautia on liikkeellä.

Lehtonen muistuttaa, että sairaalahoidon lukuja tarkastellessa täytyy edelleen ottaa huomioon se, että noin kolmannes koronapotilaiksi luokitelluista on sairaalahoidossa jonkin muun syyn takia.

– Sairaalaan otettavat potilaat useimmissa paikoissa testataan, ja sitten sitä kautta tulee sairaalapotilaiden joukkoon merkittävä osa potilaita, jotka ovat hoidossa jonkin muun syyn kuin koronan takia hoidossa.

Korona vaikuttaa kuitenkin näidenkin potilaiden hoitoon esimerkiksi eristystarpeen kautta.

Sairaalahoidon koronakuormitus on tämä tilastoharhakin huomioon ottaen pandemian keskimääräiseen tilanteeseen nähden korkealla tasolla. Lehtonen kertoo, ettei kuormituksen uskota oleellisesti laskevan lähiviikkoina.

– Husin veikkaus on, että valitettavasti tässä tulee tällaista takapotkua vielä. Eli kun rajoitukset on poistettu ja toisaalta tiedetään se, että erityisesti vanhuksilla ja riskiryhmillä kolmannen tehosterokotuksenkin antama teho jonkun verran heikkenee. Silloin on tietysti pelättävissä, että huhtikuussa vielä tapahtuu tällainen jälkiaalto.

– Kovasti tietysti toivotaan, että se jäisi pieneksi, mutta taas täytyy sitten miettiä, pitäisikö jonkinlaisia tehosterokotuksia antaa.

Monissa Euroopan maissa riskiryhmiä on rokotettu jo neljään kertaan. Suomessa tätä ei olla tehty vielä muiden kuin vaikeasti immuunipuutteisten osalta.