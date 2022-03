Venäjältä on poistunut Suomen kautta Ukrainan sodan aikana jo tuhansia ihmisiä – ”kiihtyvä aivovuoto katastrofaalista Venäjälle”

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Venäjältä on muuttanut pois arviolta satoja tuhansia ihmisiä. Maastamuutto kiinnostaa erityisesti nuorta ja koulutettua keskiluokkaa.

Pietarista Helsinkiin kulkevat Allegro-junat ovat kuljettaneet reilun viikon aikana jo tuhansia maasta pois haluavia venäläisiä rajan yli Suomeen. Päivittäiset kaksi junavuoroa ovat olleet melko täysiä, ja VR toivookin voivansa avata kolmannen vuoron jo lähipäivinä.

Junissa saavat matkustaa tällä hetkellä ainoastaan Suomen ja Venäjän kansalaiset, ja suurin osa noin 700:stä Helsinkiin päivittäin saapuvasta matkustajasta on ollut venäläisiä.

– Heillä on jonkinlainen Schengen-viisumi, joko Suomen viisumi tai viisumi tai oleskelulupa jossakin muussa EU-valtiossa. Ja olemme kuulleet, että suuri osa heistä matkustaa lentokentälle, kertoo VR:n Venäjän liikenteen johtaja Viktoria Hurri.

”Osa suurempaa aivovuotoa”

Tutkijan mukaan tämä venäläisten maasta pois lähtö on osa suurempaa muuttoliikettä, jossa erityisesti nuori ja koulutettu keskiluokka haluaa pois Venäjältä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana lähtijöitä on ollut arviolta satojatuhansia, ja nyt muuttoliike näyttää kiihtyneen.

Jussi Lassila.

– Viimeisen vuoden – kahden aikana on tullut tällainen poliittinen komponentti hyvin vahvasti mukaan, joka näkyy esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan ja mediakentän kiristyneessä kontrollissa ja sitä kautta ilmapiirin muuttumisessa yhä autoritäärisempään ja epävapaampaan suuntaan. Se on saanut aikaan sen, että ihmisiä on lähtenyt paljon, sanoo Ulkopoliittisen instituutin (Upi) vanhempi tutkija Jussi Lassila.

Muuttopäätösten taustalla ovat hänen mukaansa usein paitsi maan poliittinen myös taloudellinen tilanne, joita kumpaakin Ukrainan sota on kärjistänyt entisestään. Monelle sota saattoikin olla viimeinen niitti lopullisen lähtöpäätöksen tekemiselle.

– Elämä käy mahdottomaksi niistä näkökulmista, mitkä nähdään ihmisarvoisena elämänä.

Venäjän kannalta tilanne on Lassilan mukaan katastrofaalinen. Tätä kuvaa hänen mukaansa se, että jo ennen sotaa alkoi kuulua hallintoa lähellä olevista piireistä viestejä, joiden mukaan koulutetuille nuorille tulisi esimerkiksi asettaa velvoitteita jäädä kotimaahansa töihin.

Lassila kuvaakin nykyistä tilannetta jonkinlaiseksi finaaliksi pitkään jatkuneelle ilmiölle.

– Kyllähän tämä varmasti tarkoittaa sitä, että osaavien venäläisten poismuutto on pysyvä trendi. On mielenkiintoista nähdä, puututaanko siihen. Voi olla, että sitä pyritään erilaisin keinon hankaloittamaan. Mutta en ehkä ihan vielä näkisi tätäkään.

Vaikka Suomen rooli on toimia venäläisille lähinnä kauttakulkumaana, Lassila ennakoi myös maahan jäävien määrän lisääntyvän.

– On aivan selvää, että meillä venäjänkielisten määrä tulee tämän kriisin ja konfliktin myötä kasvamaan. Ja toki pitää varautua siihen, että jos Venäjällä tilanne ajautuu täysin kaoottiseksi niin silloin me voimme joutua varautumaan erittäinkin suuriin tulijamääriin, hän sanoo.