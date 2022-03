Suomalainen Kenneth Gregg, 58, taistelee vapaaehtoisena Ukrainassa – ”Jokainen päivä, jonka Ukraina kestää, on naula Putinin arkkuun”

Kolme vuotta sitten Ukrainaan muuttanut Kenneth Gregg lähti kotikylästään Kiovaan ja ilmoittautui saman tien vapaaehtoiseksi armeijaan.

Useampi suomalainen on lähtenyt tai aikeissa lähteä vapaaehtoissotilaaksi Ukrainaan.

Yksi näistä vapaaehtoisista on Vöyristä kotoisin oleva Kenneth Gregg. Hänen ei tosin tarvinnut matkustaa Ukrainaan, sillä hän on asunut maassa jo kolmen vuoden ajan. Ympäristöystävällisten energiaratkaisujen parissa työskentelevä Gregg muutti Kiovaan alun perin työn perässä.

Nykyisin Gregg asuu vuokralla omakotitalossa Krasilovin kylässä, joka sijaitsee noin 36 kilometriä Kiovasta lounaaseen. Sodan vuoksi mies kuitenkin pitää majaansa tällä hetkellä Kiovan keskustassa.

– Ukrainalainen armeijakaverini sanoi, että nyt on paras lähteä kylästä. Venäläiset olivat lähellä kylää, eikä se kuulu Kiovan puolustusalueeseen. Kylä tulee olemaan venäläisten strateginen paikka, jossa he ryhmittyvät, Gregg kertoo. Hän lisää lähteneensä saman tien Kiovaan ja ilmoittautuneensa vapaaehtoisena armeijaan.

Greggillä ei ole Suomessa suoritetun varusmiespalveluksen lisäksi muuta sotilaallista kokemusta.

Tällä hetkellä armeijan kouluttajana toimiva Gregg kertoo lähteneensä sotilaaksi sen vuoksi, että koko hänen elämänsä on tällä hetkellä Ukrainassa.

– Sairastin pitkälle edennyttä eturauhassyöpää. Minut kohdattiin ystävyydellä ja syöpä saatiin täällä leikattua pois, Gregg kertoo.

– Leikkauksen jälkeen halusin antaa jotakin näille ihmisille takaisin, joten perustin kolmen muun ihmisen kanssa jääkiekkoseuran. Siitä tuli erittäin suosittu. Pelasimme Kiovan amatöörien liigassa, ja johdimme sarjaa ennen sodan alkua. Se yhteishenki, joka seurassa vallitsi, teki minuun todella suuren vaikutuksen.

Greggin mukaan Venäjän joukkojen pommituksia on kauheaa seurata. Greggillä on ystäviä esimerkiksi Harkovan kaupungissa, joka on kärsinyt rajuista pommituksista.

Gregg kuvaa tilannetta pahemmaksi kuin toisen maailmansodan aikana. Hän lähettää kertomuksensa tueksi kuvaamansa videon, jolla pahasti loukkaantuneet ihmiset huutavat tuskasta raunioiden läheisyydessä.

Gregg on tällä hetkellä Kiovassa ja toimii armeijan kouluttajana.

Ukrainasta on lähtenyt maailmalle yli kaksi miljoonaa pakolaista. Greggin mukaan monilla heistä ei ole lainkaan rahaa, ja he tarvitsevat kipeästi apua.

– Moni joutuu maksamaan asioita omilla rahoillaan, eikä sitä rahaa välttämättä ole, Gregg sanoo.

Toinen asia, jonka mies toivoo saavan lisää näkyvyyttä, on Ukrainassa vallitseva vauvanruokapula.

– Olisi todella tärkeää saada tänne vauvanruokaa. Äidit ovat todella stressaantuneita, mistä aiheutuu hormonihäiriöitä. Näin ollen rintamaitoa ei välttämättä tule normaalisti.

Pelolle ei Greggin mukaan ole rintamalla sijaa. Hänen pataljoonassaan on sekä miehiä että naisia, jotka ovat valmiita taistelemaan viimeiseen asti. Yhteistyöhalu ja ystävyys ihmisten välillä on Greggin mukaan koskettavaa. Ukrainan kansa on päättänyt, että itsenäisyys säilyy.

– Nyt mietitään sitä, mitä voidaan tehdä, että sota loppuisi, eikä sitä, mitä voi sattua. Ainoa tie on jatkaa tätä taistelua. Jokainen päivä, jonka Ukraina kestää, on naula Putinin arkkuun.