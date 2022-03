Allegrolla saapunut Elena kertoo Moskovassa vallitsevasta hyytävästä tunnelmasta: ”Sitten meiltä evättiin tieto”

Pietarista junalla saapuneet venäläiset kertovat vakavina kotimaansa painostavista oloista.

Ihmiset astelivat Helsingin rautatieaseman laiturille vakavat ilmeet kasvoillaan. Kello 14.00 tiistaina Pietarista saapui täpötäysi Allegro-juna. Lentojen peruminen näkyy, sillä Pietarin junayhteydet ovat jo kahden viikon päähän täyteen varattuja.

Kiireisen oloinen parikymppinen mies pysähtyi. Kasvot olivat synkeät. Karbatsheviksi esittäytyvä mies oli ajatuksissaan. Hän pitää kasvojaan alhaalla ja pysähtyy useaksi sekunniksi miettimään vastausta.

” Lapset kertovat pommisuojassa, että leikkivät olevansa supersankareita.

– Sisälläni on jatkuva ahdistus. Jatkuva pelko ihmisten puolesta, jotka kuolevat päivittäin. Minulla on kokonaisvaltainen avuttomuuden tunne ja tarve tehdä jotain.

Karbatshevillä on sukulaisia Ukrainassa. Hän on heihin jatkuvasti yhteydessä. Sukulaiset viettävät suurimman osan ajasta pommisuojassa.

Allegro-junat ovat kahden viikon päähän täyteen varattuja lentojen perumisten vuoksi.

– Kysyin lapsilta, mitä he tekevät siellä. He vastasivat, että juoksevat paljon ja ”leikkivät olevansa supersankareita”, Karbatshev sanoo. Samalla hän luo katseen, joka on täynnä epäuskoa.

Pietarissa asuvan Karbatshevin ystävistä moni on käynyt asepalveluksen. Vaikka Putin tiistaina ilmoitti, ettei reservissä olevia kansalaisia lähetettäisi sotaan, ystävät elävät epävarmuudessa.

– Sanotaan näin, että he ovat surullisia. He käyvät läpi traagisia tunnelmia, Karbatshev säästelee sanojaan kavereista puhuessaan.

Karbatshev kertoo itsekin opiskelleensa Venäjän niin sanotussa armeijaopistossa.

Venäläinen armeijaopisto on oppilaitos, joka on vaihtoehtoinen palvelusmuoto Venäjän normaalille asepalvelukselle. Oppilaitoksessa koulutetaan joukkoja ja upseereita Venäjän palkka-armeijaan. Samaiseen, joka lähetettiin Ukrainaan.

Karbatshev alkoi fyysisesti täristä sitä muistellessaan.

– Se ei ole kaikille, hän pohtii.

– Jouduin lopettamaan sen kesken, en pysty pitämään konekivääriä, valitettavasti pelkään sitä kovasti. Tärisen, kun edes mietin sitä.

Karbatshevin päätepysäkki on Suomessa asuvien isovanhempiensa luona. He ovat olleet huolissaan ja mies kertoo tulleensa heidän tuekseen. Paluu Venäjälle on vielä auki.

– Suunnitelmani on olla tekemättä suunnitelmia, koska huomista ei voi ennustaa. Toivon, että huominen on valoisampi kuin tänään.

Karbatshev kiiruhtaa juna-asemalta kohti isovanhempiensa kotia.

Kolmikymppinen Elena ei halunnut esiintyä kasvoillaan tai omalla nimellään. Hän matkustaa 11-kuukautisen vauvansa ja ranskalaissyntyisen miehensä kanssa. He ovat matkalla sukulaistensa luokse Ranskaan, ja Helsinki on vain välietappi.

– Lentomme peruttiin, matkustimme junalla koko matkan Moskovasta.

Elena on eloisa, mutta selvästi tuskastunut. Hän toisti usein ja turhautuneesti, että ”heiltä puuttui kaikki tieto”. Venäjä sulki sodan toisella viikolla ulkomaisia sosiaalisen median palveluita ja rajoitti lainsäädännöllä ”valheellisen tiedon” levittämistä.

– Emme saaneet kokonaiskuvaa asioista, sitten meiltä evättiin tieto. Se on pelottavaa, Elena kuvailee.

– Yhtäkkiä tuli hirveästi valheilta, kaikista suunnista. Ja sitä seurasi hirveä paineen tunne, jota on vaikea selittää.

Moskovassa oli Elenan mukaan painostava tunnelma. Hän kertoo, ettei malttanut syödä kunnolla päiviin. Ihmiset liikkuivat kaduilla vähän, hakeutuivat koteihinsa.

– Iltaisin kadulla ei ole ketään. Monet sammuttavat valonsa, kun ovat kotona.

Elena kertoo avanneensa kerran ruokaverkkokaupan sivuston, ja halusi ostaa pyykinpesuainetta. Yhtäkkiä hän törmäsi videoon, joka kertoi Ukrainan sodasta hyvin avoimesti ja graafisesti.

– Videot olivat todella aggressiivisia ja uhkaavia.

Elena törmäsi luultavasti hakkereiden tekosiin. Erilaiset hakkeriryhmät ovat järjestäytyneesti kääntyneet Venäjää vastaan. He muuttavat nettisivustojen sisältöä tai kaatavat sivustoja niin, ettei niitä pääse käyttämään.

– Ovat todella hyökänneet, melkein mikään ei enää toimi.

Eloisa Elena miltei jäykistyi ja säästeli sanojaan, kun keskustelu siirtyi itse sotaan ja politiikkaan. Hän pidättäytyi vastaamasta kysymyksiin tulevaisuudennäkymistä, politiikasta ja maidenvälisistä suhteista.

Kysymykseen siitä, ovatko moskovalaiset sotaa vastaan, hän kuitenkin rohkaistui pienen tauon jälkeen. Nyökkäys ja: ”Varmaan kaikki”.

Kun Elena perheineen ylitti Suomen ja Venäjän välisen rajan, paineen tunne hellitti.

– Sitten vain väsytti.