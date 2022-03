Laivalla Helsinkiin saapunut Aleksandr perheineen kertoo, minkälaista Ukrainassa on nyt – ”Tilanne on muuttunut radikaalisti”

Tallinkin Megastar-matkustajalaiva toi tiistai-iltana Helsinkiin 50 ukrainalaispakolaista.

Helsingin Länsiterminaali vaikuttaa suhteellisen hiljaiselta iltakuuden jälkeen. Tallinkin Megastar-matkustajalaivan on määrä saapua satamaan puoli seitsemän aikaan. Kyydissä on lukuisia Tallinnasta Suomeen tulevia ukrainalaisia pakolaisia.

Terminaalin pihassa päivystävien rajavartijoiden mukaan heitä on odotettavissa noin 50. Yhteistä kuljetusta pakolaisille ei ole järjestetty. Parkkipaikalla seisoo muutama valkoinen pakettiauto, joiden kuskit näyttävät odottavan laivan saapumista satamaan.

Puoli seitsemän aikaan terminaalin ovien eteen kävelee puhelimeen puhuva Ivan. Hän odottaa laivasta saapuviksi ystäväänsä sekä tämän vaimoa ja poikaa.

Tallinkin Megastar saapui Länsiterminaaliin puolen seitsemän aikoihin tiistai-iltana.

Pian avautuvien liukuovien takaa paljastuu Aleksandr. Hän ei puhu englantia, mutta Ivan lupautuu tulkkaamaan ystävänsä ja kollegansa puhetta. Ivan ja Aleksandr tuntevat toisensa töiden kautta: kaksikko on työskennellyt yhdessä kolmen vuoden ajan.

Aleksandr pääsi sujuvasti terminaalissa päivystävien rajavartioiden ohi, mutta hänen vaimonsa Natalia ja heidän yhteinen poikansa jäivät terminaaliin pidemmäksi aikaa. Heillä ei ole mukanaan passeja, vaan ainoastaan syntymätodistukset.

Ivan (vas.) ja Aleksandr odottavat terminaaliin juuttunutta Nataliaa ja pariskunnan poikaa.

Kun Natalia ja pariskunnan poika astuvat viimein terminaalin ovien ulkopuolelle, juoksee Aleksandr heidän luokseen ja sulkee kaksikon tiukkaan halaukseen.

Kolmikon koti on Ukrainan Odessassa. Se on historiallinen satamakaupunki, joka on väkiluvultaan Ukrainan kolmanneksi suurin.

Venäjän joukot yrittävät todennäköisesti edetä Odessaan lähipäivien aikana. Kolmen vuoden ajan Odessassa asunut perhe lähti kaupungista tiistaina.

Aleksandr halasi tiukasti poikaansa tämän nähdessään.

– Tilanne Ukrainassa on muuttunut radikaalisti. Odessaa on jo tulitettu esimerkiksi ilmasta käsin. Ihmiset joutuvat oleskelemaan turvapaikoissa, Aleksandr kuvailee.

Perhe aikoo Suomessa ollessaan asua Vantaalla. Ivan kuljettaa perheen määränpäähänsä työpaikkansa omistuksessa olevalla autolla, joka odottaa kyytiläisiä parkkipaikalla valkoisten pakettiautojen välissä.

Tallinkin viestintäpäällikön Marika Nöjdin mukaan Suomeen on saapunut Ukrainasta viikon aikana Tallinkin laivoilla noin 1 000 pakolaista.

Nöjd kertoo, että toisinaan saapuvan laivan kyydissä on yksi bussilastillinen ukrainalaisia, toisinaan useampia. Pääsääntöisesti yhden laivan pakolaismatkustajat mahtuvat yhteen bussiin.

Perhe suuntasi Länsiterminaalista Vantaalle.

Tallinkin laivoilla ukrainalaiset matkustavat maksutta.

– Meillä on sellainen yleinen käytäntö, että tarjoamme Tallinnasta tuleville ukrainalaisille, ajoneuvoille sekä kuljettajille matkan ilmaiseksi. Tapauskohtaisesti selvitämme tilanteet, joissa viedään avustuskuljetuksilla Tallinnaan ja tuodaan ihmisiä Suomeen, ja tarjoamme matkat, Nöjd kertoo.

Nöjdin mukaan Tallink on saanut paljon yhteydenottoja yksityisiltä ihmisiltä, jotka haluavat osallistua pakolaisten auttamiseen.

– Yhteyttä ovat ottaneet esimerkiksi sellaiset ihmiset, joilla on tila-auto tai bussi- ja matkafirmat. Kaikenlaisia pyyntöjä on tullut laidasta laitaan. Isoimmassa järjestämässämme kuljetuksessa on ollut neljä bussia ja neljä tila-autoa, Nöjd sanoo.