Väestöhälyttimien sointi jäi mykäksi häiriön vuoksi – syy yhä mysteeri: ”Vaatii nyt erityistä perkaamista”

Lokitietojen perusteella ei ole vielä tullut selkeää kuvaa siitä, että mistä häiriö on johtunut, Hätäkeskuslaitoksen operatiivinen johtaja sanoo.

Eilen maanantaina koko Suomessa tehtiin kiinteän väestöhälytinjärjestelmän kuukausittainen rutiinitesti. Siinä väestöhälyttimistä oli tarkoitus kuulua noin seitsemän sekuntia kestävä kokeilumerkki keskipäivästä alkaen.

Hätäkeskuslaitoksen mukaan väestöhälyttimien testauksessa ilmeni teknisiä vikoja eri puolilla maata. Esimerkiksi osassa Helsinkiä ja myös joillain muilla alueilla hälytyslaitteet eivät soineet.

– Kyseessä on kuukausittainen tekninen rutiinitestaus. Nyt on ilmennyt, että järjestelmistä tai verkosta johtuen on ollut häiriöitä, mistä syystä se äänimerkki ei ole kaikkialla soinut, Hätäkeskuslaitoksen operatiivinen johtaja Marko Nieminen sanoo.

Häiriön juurisyytä ei vielä ei tiedetä.

– Lokitietojen perusteella meille ei ole vielä tullut selkeää kuvaa siitä, että mistä tämä häiriö on johtunut. Virheviestejä kokeilumerkin käynnistyksen läpimenoon liittyen on ollut poikkeuksellisen paljon.

– Se tiedetään, että hätäkeskustietojärjestelmän tietojen mukaan sieltä on pyritty lähettämään kokeilumerkin käynnistävä viesti väestöhälyttimiin. Mutta syy sille, miksi osa laitteista ei ole sitä viestiä vastaanottanut, on vielä auki. Sitä selvitellään eri tahojen kanssa lokitietojen kautta, että onko se mahdollinen vika ollut verkossa, laitteissa vai järjestelmän päässä.

Testissä soimattomia laitteita oli esimerkiksi Helsingissä.

– Mutta ei voi sanoa, että esimerkiksi yksi kaupunki olisi sellainen, missä kaikki laitteet olisivat olleet pois pelistä. Näitä päätelaitteita, missä kokeilumerkin käynnistävä viesti ei ole mennyt läpi, on siellä täällä.

Niemisen mukaan vuosien saatossa on saatu aina silloin tällöin selville joitain vikoja, jos esimerkiksi on ollut katkoksia verkossa tai ulkohälytin on vioittunut.

– Mutta ei tässä mittakaavassa, mitä eilinen oli. Tämä vaatii nyt erityistä perkaamista.

Ilta-Sanomat kertoi aiemmin, että esimerkiksi juuri Helsingissä moni ei kuullut testiääntä lainkaan.

Helsingin pelastuslaitoksen viestintäpäällikkö Anna Lehtiranta kertoi, että hälyttimien kuulumattomuudesta tuli myös ”aika paljon” palautetta pelastuslaitokselle.

– Tämä kiinnostus väestönsuojeluun on nyt suurta Ukrainan tilanteen vuoksi ja tiesimme myös etukäteen, että katvealueita on.

Lehtiranta kertoi toisaalta jo ennen testausta, että sireenin ääni ei välttämättä tulisi kuulumaan kaikkialla Helsingissä.

– Pientalo- ja omakotitaloalueilla on katvealueita, joissa hälytysääni ei kuulu, Lehtiranta kertoi.

– Kaupunkien hälyäänet ovat valtavasti lisääntyneet ja rakennusten äänieristykset parantuneet, Lehtiranta vastasi kysymykseen, miksi moni helsinkiläinen ei muista kuulleensa testausta vuosikausiin, ehkä jopa vuosikymmeniin.

Samanlainen väestönhälytysjärjestelmän testaus tehdään kuukausittain aina kuukauden ensimmäisenä maanantaina.

Normaalisti kansalaiset eivät välttämättä erityisemmin kiinnitä huomiota hälytysääneen tai sen kuulumattomuuteen, koska eivät muista tai osaa odottaa testiä.

Tällä kertaa pelastustoimi kuitenkin tiedotti testistä Ukrainan sodan vuoksi näkyvästi etukäteen, jotta kansalaiset eivät säikähtäisi hälytysääntä.

Testissä käytetään samaa äänenvolyymia kuin tositilanteessa, mutta ääni on erilainen eikä yhtä huomiota herättävä. Testissä sireeni soi tasaista ääntä seitsemän sekunnin ajan, kun taas tositilanteessa sireeni soi minuutin ajan vuoroin nousevaa, vuoroin laskevaa ääntä.

Tositilanteessa vaaramerkkiin liittyy vaaratiedote, joka luetaan kaikilla radiokanavilla ja tarvittaessa näytetään YLE:n, MTV3:n ja Nelosen televisio-ohjelmissa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä sekä teksti-TV:n sivulla 112. Vaaratiedotteet tulevat myös 112 Suomi -mobiilisovellukseen.

Väestöhälyttimien testauksessa ilmenneistä teknisistä vioista kertoi ensin Yle.