Koiranpentuhuijarit löytyivät – koira on sen sijaan kateissa

Poliisi on toiveikas, että koira saataisiin palautettua omistajalle.

Poliisi kiittää lukuisista yleisövihjeistä, jotka ratkaisivat harvinaiseen koiraan liittyvän rikoksen.

Kymmenien vihjeiden perusteella poliisi sai kiinni noin parikymppiset miehen ja naisen, jotka hankkivat koiran Helsingissä 27. helmikuuta.

Poliisin epäilyn mukaan kaksikko sai koiran näyttämällä myyjälle väärennettyä kuvaa maksusta. Heillä ei ollut mukanaan käteistä, joten he sopivat ottavansa ensin mukaansa yhden koiran ja maksavansa sen tilisiirrolla. Toinen koira oli tarkoitus noutaa seuraavana päivänä.

– Kansalaisten aktiivisuudella ja ilmoituksilla oli erittäin suuri merkitys, rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Pekka Seppälä sanoo Helsingin poliisista.

Epäillyt kaupittelivat koiraa sittemmin ainakin Nurmijärven kauppakeskus Viirissä.

Poliisi on kuulustellut epäillyt.

– Epäillyt ovat kertoneet oman versionsa tapahtumien kulusta ja heidän osallisuudestaan asiaan, Seppälä sanoo.

Poliisi on toiveikas, että koira saataisiin takaisin omistajalle. Koira on tällä hetkellä kateissa. Koira on rodultaan kiinalainen bulldog eli chongqinginkoira, jota pidetään Suomessa harvinaisena.

– Tutkimukset jatkuvat, Seppälä sanoo.

– Olemme hyvin toiveikkaita koiran takaisin saamiseksi, Seppälä sanoo.

Tämän tarkemmin hän ei asiaa avaa.

Asiaa tutkitaan kahtena petoksena ja väärennöksenä. Kokonaisuus siirtyy aikanaan syyteharkintaan.