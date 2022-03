Pitäisikö Suomen ottaa jalkaväkimiinat jälleen käyttöön? Mats Uotila ja Lauri Lindén väittelevät Ottawan sopimuksesta

Mats Uotila ja Lauri Lindén keskustelevat siitä, pitäisikö Suomen irtautua Ottawan sopimuksesta ja ottaa jalkaväkimiinat jälleen käyttöön.

Suomi allekirjoitti vuonna 2011 Ottawan sopimuksen, joka kieltää jalkaväkimiinojen käytön, valmistuksen ja varastoinnin. Keskustelu sopimuksesta irtautumisesta on kiihtynyt Ukrainan sodan myötä. Esimerkiksi presidentti Sauli Niinistö sanoi Ylen haastattelussa toissa maanantaina, että Suomella olisi käyttöä jalkaväkimiinoille.

Ottawan sopimuksesta irtautumisesta on ollut vireillä myös kansalaisaloite, jonka ovat allekirjoittaneet muun muassa entinen ulkoministeri Timo Soini ja entinen puolustusministeri Jussi Niinistö. Aloite sai 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskunnan käsittelyyn.

Pitäisikö Suomen irtautua Ottawan sopimuksesta?

Mats Uotila: Oli suuri virhe luopua jalkaväkimiinoista Halosen ja Tuomiojan johdolla. Tuo päätös heikensi Suomen puolustuskykyä merkittävästi ja on ainoastaan vihollisen etu. Olen samaa mieltä tasavallan presidentin kanssa. Suomella on jatkossakin käyttöä jalkaväkimiinoille, irtisanotaan sopimus välittömästi.

Lauri Lindén: Täytyy muistaa, että jokainen EU-maa on allekirjoittanut saman sopimuksen, ja painetta tuli aikoinaan siltä suunnalta. Nythän Puolustusvoimat ei aja irtautumista sopimuksesta, joten en näe suurta painetta tälle asialle.

Uotila: Puolustusministeriön jalkaväkimiinoja koskevassa raportissa todetaan, että niistä luopuminen on haitaksi puolustuskyvylle, lisää omia tappioita ja mahdollistaa vihollisen nopeamman etenemisen sotatilanteessa. Lisäksi muun muassa Puolustusvoimien entinen komentaja Hägglund on todennut, että Ottawan sopimukseen liittyminen oli paha virhe.

Lindén: Sopimuksesta irtautuminen ei ole akuuttia siksi, että jalkaväkimiinat on varsin hyvin jo korvattu Suomen puolustuksessa. On myös syytä arvioida vaikutuksia, jos ei noudateta sopimuksia, joihin ovat sitoutuneet käytännössä kaikki länsimaat ja valtaosa kaikista muistakin maista.

Uotila: Jalkaväkimiinojen tilalle ei ole löytynyt yhtä kustannustehokkaita puolustusvälineitä. Suomessa miinoitus on aina tehty vastuullisesti ja miinakielto on turhaa moraaliposeerausta. Niihin miinoihin ei astu kukaan muu kuin Suomeen hyökkäävä vihollinen.

Lindén: Miinat eivät kuitenkaan erota siviilejä ja sotilaita. On hyvin epätodennäköistä, että Suomi onnistuisi kaikissa tilanteissa käyttämään miinojaan ilman vahinkoja, kun ne ovat olleet tuhoisia kaikkialla maailmassa. Vuodesta 1999 vuoteen 2004 rekisteröitiin yli 42 000 siviileille miinoista aiheutunutta onnettomuutta. Ja tämä siis vain tuona aikana huomioiden, että moni jää rekisteröimättä ympäri maailmaa.

Uotila: Suomalaiset miinat eivät noita vahinkoja aiheuttaneet. Kriisitilanteessa Puolustusvoimat laatii miinoista tarkat kartat. Sen sijaan ne maat, jotka jättävät miinoja maastoon, eivät edes kuulu Ottawan sopimukseen. Muiden vastuuttomuus ei ole syy heikentää omaa puolustuskykyämme. Halpoja ja tehokkaita keinoja tarvitaan.

Lindén: On kuitenkin vaikea nähdä, miten Suomi olisi immuuni näille, vaikka toki meidän osalta asiat hoidetaan yleisesti paremmin kuin muualla. On myös syytä huomioida, että miinojen raivaus on kallista puuhaa. Vaikea nähdä, ettei parempaa käyttöä tässä tilanteessa rahoille löydy, jos ja kun Puolustusvoimien määrärahoja lisätään.

Uotila: Miinat ovat halpoja ja tehokkaita. Niillä on suuri pelotevaikutus ja ne hidastavat vihollisen etenemistä merkittävästi. Tähän mennessä niille ei ole löytynyt yhtä hyvää korvaavaa ratkaisua. Siksi olen presidentti Niinistön kanssa samoilla linjoilla: miinoille on käyttöä jatkossakin ja niitä on hyvä olla varastossa.

Lindén: Puolustusvoimien komentaja Timo Kivinen on eri linjoilla. Hänen mukaansa jalkaväkimiinat eivät ole Suomelle ajankohtainen asia, eikä sopimuksesta ole mitään tarvetta irtautua. Miinat on jo täysimääräisesti korvattu ja suorituskykyä on entisestään parannettu. Suomi on edelleen suluttamisen suurvalta. Sanoisin, että Puolustusvoimilla on paras tilannekuva asiasta.

Uotila: Vaikka miinat on korvattu muilla järjestelmillä, niin niiden potentiaalia puolustuksessa ei kukaan kiistä. En näe syytä sille, että miksi sulkisimme yhden halvan ja tehokkaan puolustuskeinon pois. Presidentti Niinistön ja Hägglundin lisäksi miinojen puolesta on ottanut kantaa puolustusministeriön entinen ylijohtaja Pauli Järvenpää ja entinen puolustusministeri Jussi Niinistö. Miinojen tuotanto käyntiin vain.

Lindén: Syitä olen maininnut edellä. Meillä on hyvä tilannekuva siitä mikä materiaalinen tilanne on. Toki olen valmis muuttamaan kantaa jos Puolustusvoimien johdosta näin esitetään. Minusta on kuitenkin nyt syytä katsoa eteenpäin eikä taaksepäin. Lisäksi me ostetaan 10 miljardilla hävittäjiä, niin kyllä sitä taloudellista puoltakin pitää miettiä.

Uotila: Resurssit ovat rajalliset, se on totta. Juuri siksi halpuudessa ja tehokkuudessaan vertaansa vailla olevat jalkaväkimiinat pitäisi ottaa osaksi puolustusta. Eihän niitä pakko ole käyttää, jos tilanne ei sitä vaadi, mutta varastossa niitä on hyvä olla. Viisas varautuu ajoissa. Tämä on nähdäkseni se viesti, joka presidentti Niinistölläkin oli.

Lindén: Suomen turvallisuuden näkökulmasta, jos syytä on, voidaan sitä varmasti pakon sanelemana harkita. Nyt meillä on akuutimpia asioita. Laajemmin haluan puhua miinojen vastaisesta työstä globaalisti. Miinat aiheuttavat siviileille valtavaa tuhoa myös rauhan aikana. Miinojen käytön lopettaminen on YK:n keskeinen tavoite ja sen mukana sen tulisi olla myös meidän. Miinat ovat suurimpia uhkia sodan ajasta siirtymisestä rauhan aikaan.

Uotila: Asia on akuutti juuri nyt, koska turvallisuusympäristömme on muuttunut. Miinat eivät itsessään ole ongelma, mutta niiden maastoon jättäminen on. Suomi ei jätä miinoja siviilien poljettavaksi, joten sopimuksella teemme vain hallaa puolustuksellemme. Jos kaikki maat tekisivät Suomen tapaan miinoista kartat, niin vahingot vähenisivät. Se on täyskieltoa parempi malli.

Lindén: Tästä ei päästä sen enempää yhteisymmärrykseen kuin että minäkin olen valmis kannattamaan Ottawan sopimuksesta irtautumista, jos Puolustusvoimat sitä esittää. Turvallisuusympäristön muutoksesta samaa mieltä, joten parannuksia yleisesti pitää tehdä. Noin yleisesti kuitenkin haluan miinavapaan maailman. Siihen toki tarvitaan Kiina, USA ja Venäjä mukaan.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 20-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.