Kemi–Joensuu-linjan länsi- ja eteläpuolella on tänään liukasta autoilla ja kävellä.

Suurimmassa osassa Suomea saa taas tänään olla varovainen, kun liikkuu autolla tai jalkaisin.

Jäätävä tihku- ja lumisade tekevät tiet ja jalkakäytävät vaarallisen niljakkaiksi Kemi–Joensuu-linjan etelä- ja länsipuolella – eli käytännössä koko Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen huonosta ajokelistä ja liukkaista jalkakäytävistä koko maahan Pohjois-Karjalaa, Kainuuta, Koillismaata ja Lappia lukuun ottamatta.

Lumipeite voi tiistaina paksuuntua joillakin senteillä, mutta sen jälkeen lunta ei pitäisi hetkeen aikaan tulla lisää.

– Lunta voi tulla päivän aikana muutamia senttejä. Sää alkaa vähitellen poutaantua Länsi-Suomesta alkaen, mutta Kaakkois-Suomessa voi sadella iltaan saakka. Kymenlaaksosta ja Itä-Uudeltamaalta sateet poistuvat Suomenlahdelle viimeisenä, Forecan päivystävä meteorologi Ilkka Alanko sanoo.

Tiistain lumisateet ovat viimeiset hetkeen aikaan. Sadealueen väistyttyä Suomeen alkaa vahvistua korkeapaineen alue, joka pitää loppuviikon pääosin poutaisena.

Pilvisyys on vaihtelevaa. Ajoittain on selkeääkin, ja varsinkin viikonlopuksi on tämän hetken ennustuksen mukaan tulossa kaunis ja aurinkoinen kevätkeli.

Sää myös lämpenee viikonloppua kohti. Lauantaina päivän ylin lämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 4–7 lämpöastetta, pohjoisessa on muutaman asteen viileämpää, plussalla silti.

Viikonloppuna on hyvät mahdollisuudet vaikka päästä hiihtelemään komeassa kevätkelissä.

Sää on keväälle tyypillistä: päivisin sulaa, öisin pakastaa. Komeista päivälämpötiloista huolimatta yöpakkasia on koko loppuviikon ajan. Tämä on hyvä muistaa liikenteessä, varsinkin jos on liikkeellä myöhään illalla tai aikaisin aamulla.

– Vaikka lisää sateita ei ole luvassa, niin sulamisvesiä voi valua lumipenkoista teille ja sitten jäätyä, Alanko muistuttaa.