Mika Aaltola nosti esiin sodan leviämisen ja Venäjän mahdollisen uhan Puolalle: ”Pelkoon ei ole syytä langeta”

Mika Aaltolan mukaan kaikkien suomalaisten on hyvä ymmärtää, että sodan leviäminen Ukrainasta muualle Eurooppaan on mahdollista, mutta ei välttämättä todennäköistä.

Sota on kuin syöveri, jolla on luontainen taipumus levitä kuin syöpä, kuvaa ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Siksi Suomen, kuten muidenkin Euroopan maiden tulisi varautua siihen, että Venäjän sotatoimet voivat levitä Ukrainan rajojen ulkopuolelle.

Aaltola ei halua lietsoa pelkoa tai paniikkia, vaan esittää asiat kuten ne ovat.

– Konflikteilla on eskalaatiopotentiaali, ja sodilla on luontainen pyrkimys levitä. On siis varteenotettavaa, että Ukrainan sota leviää myös muihin maihin.Tämä skenaario on tärkeää huomioida puolustussuunnittelussa ja yhteiskunnan valmistautumisessa.

Suomessa on Aaltolan mielestä näin jo tehty.

Presidentti Sauli Niinistön ja Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin nopeasti järjestynyt tapaaminen Washingtonissa ja Niinistön vierailu Ruotsissa olivat osoituksia siitä, että Suomi rakentaa kylmäpäisesti ja rauhallisesti puolustusstrategiaansa ja turvaa rajojaan eskalaation varalta.

Toinen askel rauhalliseen valmistautumiseen sodan leviämisen varalta on Aaltolan mukaan Suomen puolustusmenojen lisääminen.

– Suomelle, joka on tavallaan osa eturintamaa, luonnollinen puolustustaso on lähempänä 3–4 prosenttia bruttokansantuotteesta. Sen nostaminen olisi järkevää Suomelle.

Suomen puolustusmenot ovat viimeisen 10 vuoden aikana olleet alle 2 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Aaltola kuvailee Suomea ääripuolustukselliseksi maaksi. Suomi ei uhkaa ketään, mutta maan puolustusmenoja olisi lisättävä, jotta konfliktien mahdolliset ”ryöpsähdykset” pystyttäisiin tulevaisuudessa estämään.

– Kaikki [Suomen toimet] indikoivat, että Suomessa on herätty tarpeeseen padota mahdollista sodan eskalaatiota.

Ukrainan sodan voi jo katsoa levinneen, kun Valko-Venäjä otti osaa Ukrainassa käytäviin sotatoimiin ja osoitti tukensa Venäjälle.

Seuraava sodan osapuoli saattaisi olla Puola, jos se ei taivu Venäjän sille esittämiin vaateisiin.

– Venäjä on uhannut Puolaa sen varalta, että maa lähettäisi hävittäjiä Ukrainan tueksi. Nyt Puolassa mietitään, mitä siellä tehdään hävittäjien suhteen. Sodan koura kahmii aina laajasti, ja sen takia on tehtävä kaikki ponnistelut, että eskalaatiota ei tapahdu, Aaltola sanoo.

Hän toteaa, että Venäjän uhittelut ja pelottelu on otettava tosissaan – se kävi selväksi, kun Venäjä marssitti joukkonsa 24.helmikuuta Ukrainan rajojen yli. Pelotteet eivät kuitenkaan saisi olla suuri tekijä itsenäisten valtioiden päätöksenteossa, kuten esimerkiksi Suomen Nato-jäsenyyspohdinnoissa.

– Itse näkisin, että pelkoon ei ole syytä langeta. Meidän pitää olla strategisesti päättäväisiä ja käyttää malttia, jotta osaamme laskea nämä asiat oikein.

Aaltolan laskelmointia voisi kutsua myös kauhun tasapainoksi. On tärkeää tehdä viileästi itsenäisiä päätöksiä, mutta toisaalta on otettava huomioon, miten Venäjän uhitteluista riippumattomat päätökset saattavat vaikuttaa konfliktin eskaloitumiseen omassa tai muissa Euroopan maissa.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Näitä järkyttäviä kuvia tulemme valitettavasti näkemään lisää – Ukrainan siviilien tilanne käy yhä pahemmaksi

Euroopassa on Aaltolan mukaan edessä synkkä jakso. Sota Ukrainassa syvenee ja viime päivien tapahtumat ovat osoittaneet, että Venäjän sinne kohdistamat iskut raaistuvat.

Suomi on kuitenkin toistaiseksi turvassa. Sodan eskaloituminen Suomeen tai muihin Euroopan maihin ei Aaltolan mukaan ole ajankohtaista ”juuri nyt”.

– Siinä on sitten kyse nyt-sanan ajallisesta pituudesta. Jos Venäjä olisi ollut Ukrainassa ylivertainen, konflikti olisi levinnyt pala palalta eteenpäin. Nyt Venäjä jumittaa Ukrainassa ja se sitoo Venäjän resursseja tuhoamissotaan ainakin kuukausiksi eteenpäin, Aaltola sanoo.

Hän muistuttaa, että Venäjällä on kuitenkin sota-arsenaalia, jota se ei ole vielä ottanut käyttöön. Niistä äärimmäisimpiä ovat maan ydinaseet.

Vaikka kuvat Euroopan lähitulevaisuudesta ovat kylmääviä ja synkeitä, Aaltola kehottaa suomalaisia pitämään pään kylmänä.

– Suomalaiset eivät tarvitse rauhoittavia pillereitä, vaan viileää ja faktaperusteista ymmärrystä, mitä Euroopassa on käynnissä. Suomalaisten kannattaa pysyä nyt vakaina ja maltillisina. Sota Euroopassa on varteenotettavaa, mutta ei kuitenkaan välttämättä todennäköistä. Pysymme suojassa varautumalla päättäväisesti.