Jarkko Sipilän tuoreimman kirjan julkaisu on omaisten käsissä – "Kuolema tuli niin puun takaa kuin olla ja voi"

Tunnettu rikostoimittaja ja kirjailija Jarkko Sipilä valmisteli ennen kuolemaansa järjestyksessään 22. Takamäki-romaaniaan.

Rikos- ja oikeustoimittaja ja dekkaristi Jarkko Sipilä on kuollut 57-vuotiaana, MTV Uutiset kertoo.

Sipilä menehtyi maanantaina äkillisen sairauskohtauksen seurauksena.

– Tämä on kova pala, Sipilän kustantaja Jouni Tervo CrimeTime-kustantamosta kertoo.

– Kuolema tuli niin puun takaa kuin olla ja voi. Tässä on paljon sulateltavaa.

Sipilän ensimmäinen rikosromaani ilmestyi vuonna 1996, ja hänen dekkareitaan on julkaistu yhteensä 21, joiden kaikkien päähenkilönä oli rikoskomisario Takamäki.

Sipilä palkittiin vuonna 2009 Suomen dekkariseuran Vuoden johtolanka -palkinnolla.

– Lukijat jäävät kaipaamaan häntä, Tervo sanoo.

– Jarkko oli toimittajana vaikuttava hahmo, mutta myös suomalaiseen rikoskirjallisuuteen jää iso aukko. Hän oli poliisiromaanien mestari ja osasi aina yhdistää ajankohtaisia asioita teoksiinsa.

Sipilän uusin kirja ilmestyi aina keväisin. Myös hänen 22. teoksensa oli lähes valmis.

– Jarkko sai kevään kirjan ensimmäisen kirjoitus- ja editointikierroksen tehtyä. Kirja on siis lähes valmis, ja olisi tullut ulos ihan aikataulussa.

– Nyt sen julkaisu riippuu ihan omaisten tahdosta. Valmiudet julkaisuun on, mutta kustantaja tekee, kuten omaiset toivovat. Jos he toivovat, että siirretään, niin siirretään. Jos he toivovat, että ei julkaista, niin emme julkaise. Tällä asialla ei nyt omaisia häiritä, Tervo linjaa.