On Venäjän selviytymisstrategiasta kiinni, kuinka pitkään sota jatkuu, sotilasprofessori Jukka Mäkitalo arvioi.

Sodan viimeiset näytökset näytellään Kiovassa, Maanpuolustuskorkeakoulun sotilasprofessori Janne Mäkitalo uskoo. Vaihtoehtoina on joko Kiovan hallinnon taipuminen tai Venäjän kokema sotilaallinen katastrofi.

Minkälaisia nämä viimeiset näytökset voisivat olla?

– Epätoivoista, sekä puolustajan että hyökkääjän kannalta, kaupunkisodankäyntiä kortteli korttelilta. Tappioiden määrät lisääntyvät, infrastruktuuri kärsii ja etenkin siviilit kärsivät, koska Kiovaa ei ole evakuoitu, Mäkitalo sanoo.

Tähän on vielä pitkä matka, eikä Kiovaa saartoa ole ainakaan lähitunteina näköpiirissä.

Kaupungin länsipuolella on kyllä iso venäläisten joukkojen keskittymä, mutta se on kiinni sitkeissä taisteluissa. On mahdollista, ettei se pääse etenemään joko taisteluiden takia tai joutuu odottamaan, että venäläisten itäinen ryhmitys sulkisi saartorenkaan.

Toisaalta Dneprin takana idän suunnalla on venäläisjoukot joutuneet kiertämään Tshernihivin kaupungin, jossa on ollut hyvinkin laajaa ja sitkeää vastarintaa.

Ihmiset suojautuivat metroasemalle Kiovassa 2. maaliskuuta.

Saarrostuksessa on isot riskit. Jos Venäjä edelleen venyttää ohueksi venynyttä ryhmitystään, se tarjoaa puolustajalle mahdollisuuden iskuihin selustaan ja sivustoihin, Mäkitalo sanoo.

– Pienten yksiköiden jatkuvat, kuluttavat hyökkäykset ovat puolustajan ainoa keino tilanteessa, jossa Venäjällä on ainakin paikallinen ilmaherruus, tuliylivoima ja sensorien ylivoima.

Tällaisia iskuja voisi helpottaa Mäkitalon mukaan mediassa mainittu tieto siitä, että Turkki olisi toimittanut jo aiempaan hankintaan liittyvän uuden erän Bayraktar-taistelulennokeita Ukrainaan.

– Ehkä näillä välineillä venäläisten tappioita saadaan lisättyä, hän sanoo.

Asukkaat valmistivat ruokaa sotilaille ja muille kaupunkia puolustaville asuinrakennuksen pihamaalla Kiovassa sunnuntaina.

Kiovan hallinnon taipumisesta ei ole toistaiseksi nähty mitään merkkejä, Mäkitalo sanoo. Alivoimainen Ukraina on onnistunut toimimaan suhteellisesti tehokkaasti eikä Venäjän paraatimarssista Kiovaan tullut mitään.

– Ukrainalla on myös kassakaappisuunnitelma siitä, miten hallinnon jatkuvuus taataan jos presidentti Zelenskyi ja hallitus eliminoidaan. Pelkään, että joka tapauksessa edessä on pitkä sota, johon tulee myös sissisodan piirteitä.

Venäjän sotilaallinen katastrofi taas on monisyisempi asia. Putin ja Venäjän armeija ovat käytännössä jo menettäneet kasvonsa, mutta pakeneminen ja vetäytyminen ei sovi siihen kuvaan suurvallasta, mitä Putin haluaa.

Vaikka Ukraina varmasti liioittelee Venäjän tappioiden määrää, on Venäjän päätöksenteko selvästi irrationaalista, eikä kärsittyjen tappioiden määrällä ole merkitystä, Mäkitalo sanoo.

– Venäjä on kertonut jatkavansa operaatiota niin pitkään kunnes se on saavuttanut tavoitteensa. Ihan vastaavalla tavalla myös Neuvostoliitto totesi Afganistanissa, mutta poishan heidän oli lopulta lähdettävä.

On Venäjän selviytymisstrategiasta kiinni, kuinka pitkään sota jatkuu. Kyse on käytännössä siitä, kuinka pitkään maa on valmis olemaan kaiken kansainvälisen yhteistyön ulkopuolella, aktiivisena aggressorina hyökkäämässä ja miehittämässä Ukrainaa.

Autokorjaamolla on valmisteltu aseita ja polttopulloja Kiovassa. Kuva on otettu sunnuntaina.

Toistaiseksi Ukrainassa taistelevat venäläisjoukot ovat olleet maan asevoimien välittömän valmiuden joukkoja. Mäkitalo kertoo, että asiantuntijat ovat pohtineet jo muutamia päiviä, aikooko Venäjä mobilisoida laajoja reservejään.

Mäkitalo huomauttaa, että Venäjällä sotaa vastustavat mielenosoitukset ovat olleet laajoja ja pidätykset massiivisia, vaikka uusia lakejakin on säädetty. Se ei ole enää vain nuorison liikehdintää, hän toteaa.

Venäjällä taistellaan nyt taistellaan kahden totuuden vastatulessa. Toinen on Venäjän virallinen totuus, eli valtiontelevision lähettämä propaganda ja toinen niin sanottu keittiötotuus.

– Eli oman perheen kesken aterian päätteeksi kerrotaan asioita niin kuin ne ovat. Jos tämän tietoisuuden volyymi kasvaa, uskaltaako Venäjän armeija käynnistää liikekannallepanon.

Yleinen liikekannallepano ja reservien kutsuminen palvelukseen voisi paljastaa kuinka heikko tuki Venäjän johdon politiikalla on.

Tähän voi liittyä myös se, miksi Venäjä on tuonut Ukrainaan sotilaista Tshetsheniasta ja yrittää saada myös Valko-Venäjää liittymään sotaan.

– Nyt on ollut myös viitteitä siitä, että Venäjä yrittäisi rekrytoida syyrialaisia taisteluun.