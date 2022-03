EU:n sisäministerit päättivät kuluneella viikolla, että Ukrainasta paenneet saavat vuoden tai korkeintaan kolmen vuoden tilapäisen, työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan kaikkialla EU:ssa.

Yli 600 ukrainalaista on hakenut turvapaikkaa Suomesta, kertoi MTV:n uutiset sunnuntaina. Suomeen Ukrainan taisteluita paenneiden määrä voi kuitenkin olla huomattavasti suurempi, koska turvapaikkaa ei ole pakko hakea, totesi Maahanmuuttovirasto Migrin vastaanottoyksikön johtaja Pekka Nuutinen MTV:n uutisille.

Migrin arvion mukaan Suomeen saattaisi tulla useita tuhansia sotaa Ukrainasta pakenevia.

Suomeen Ukrainasta saapuneista moni on yksityismajoituksessa, sillä tulijoilla on Nuutisen mukaan täällä kontakteja. Turvapaikanhakijoista noin 200 on asettunut Migrin vastaanottokeskuksiin.

EU:n sisäministerit päättivät kuluneella viikolla, että Ukrainasta paenneet saavat vuoden tai korkeintaan kolmen vuoden tilapäisen, työntekoon oikeuttavan oleskeluluvan kaikkialla EU:ssa. Oleskelulupa avaa lisäksi oikeuden terveydenhoitoon ja koulunkäyntiin.

EU:n päätös koskee myös muiden maiden kansalaisia, jotka ovat asuneet Ukrainassa ja joutuvat sodan takia pakenemaan maasta.