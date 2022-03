Passikuvauksiin kiemurteli pitkät jonot Vantaalla – ”Nyt on lähtenyt isot massat liikkeelle”

Passikuvia ja itse passia saa odottaa nyt pitkään. Erityisesti koronarajoitusten lieventyminen vaikuttanee siihen, että suuret joukot päivittävät passejaan juuri nyt.

Ilta-Sanomien lukija huomasi sunnuntaina Jumbon kauppakäytävällä kaksi pitkää jonoa. Molemmat niistä johtivat kauppakeskuksen valokuvaamoihin, joihin ihmiset jonottivat päästäkseen passikuviin.

– En ole koskaan nähnyt, että Jumbossa olisi näissä kahdessa vierekkäisessä kuvaamossa ollut näin pitkiä jonoja. Ihmettelin, että mistä oikein on kyse, Krisztina Kuusinen kertoo.

Hän oli aiemmin aamulla lukenut uutisen, jossa kerrottiin, että poliisin ajanvaraus on ruuhkautunut, ja passin uusimiseen tarkoitettua aikaa voi joutua odottamaan jopa kuukausia.

– Sitten näin nämä pitkät jonot, ja yhdistelin nämä päässäni, Kuusinen sanoo.

Hän huokaa helpotuksesta, että tuli päivittäneeksi perheensä passit jo pari kuukautta sitten.

– Jos tilanne on nyt tämä, niin on hyvä, että se tuli tehtyä jo aiemmin.

Jumbossa sijaitsevan Kuvatehtaan omistaja Ilpo Andersson vahvistaa, että kuvaamoon on ollut sunnuntaina erityisen pitkät jonot. Hän kertoo, että niiden syynä lienee kuvaamon passikuvakampanja, joka oli voimassa Jumbon Pyöreillä päivillä.

– Meillä on ollut passikuvakampanja nyt, mutta meillä oli jo viime viikolla maanantaista alkaen ihmisiä ihan jonoksi asti. Nyt on lähtenyt isot massat liikkeelle.

Hän uskoo, että syitä liikehdintään on monia. Esimerkiksi koronarajoitusten lieventyminen on saattanut herätellä ihmisten lomahaaveet oman maan rajojen ulkopuolelle. Passikuvakampanja on toinen syy, miksi monet saattoivat herätä passikuvan päivittämiseen juuri viikonloppuna.

Andersson ei voi sanoa varmasti, onko passien hakemisen osasyynä myös Ukrainassa puhjennut sota ja lännen välien kiristyminen Venäjän kanssa. Hän kuitenkin uskoo, että myös sillä on saattanut olla osansa asiaan.

– Uskoisin, että se on tietyllä tavalla vaikuttanut kokonaisuuteen. Koko menneen viikon meillä on ollut ruuhkaa, ja se on näkynyt myös muissa liikkeissämme.