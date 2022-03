Tiedustelutiedot vihjaavat: Onko Putin sairas?

Turvonneet kasvot ja pitkät neuvottelupöydät herättävät epäilyksiä Vladimir Putinin terveydentilasta.

Venäjän presidentti Vladimir Putinin muuttunut ulkonäkö herättää asiantuntijoissa arvailuja presidentin terveydentilasta.

Putinin kasvot ja kaula näyttävät uutiskuvissa turvonneilta. Terveysongelmiin viittaavat myös etäisyyden pitäminen muihin ihmisiin ja siihen liittyvä pitkien neuvottelupöytien käyttö.

Pöhöttyneet kasvot voivat asiantuntijoiden mukaan viitata vakavaa sairauteen. Putin joutuu ehkä käyttämään lääkkeitä tai steroideja.

Putinia pitkään seurannut Yhdysvalloissa tunnettu Venäjän asiantuntija Fiona Hill sanoo Politico-lehdessä, ettei Putin enää näytä suurmieheltä, vaan pöhönaamalta.

– Tiedetään, että hän valittanut selkävaivoista. Vaikka ei olisi kyse mistään pahemmasta, voi olla, että hän käyttää suuria steroidiannoksia tai voi olla kyse jostain muusta.

Marraskuussa 2020 presidentti Putin sai pahan yskänkohtauksen televisioitavassa tapaamisessa maan valtiovarainministerin kanssa. Kuvatallenteesta leikattiin myöhemmin kyseinen kohta pois.

Venäläinen politiikantutkija, professori Valeri Solovei sanoi marraskuussa 2020, että Putinilla voi olla Parkinsonin tauti tai syöpä.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov sanoi väitteen olevan hölynpölyä. Hänen mukaansa presidentillä kaikki on kunnossa.

Professori Solovei joutui myöhemmin eroamaan professorin virastaan. Hänet on sittemmin pidätetty Moskovan mielenosoituksissa.

Ranskalaiset ovat myös kertoneet epäilevänsä ongelmia Putinin terveydentilassa.

He vihjaisivat epäilyksistä Putin pidettyä ennen Ukrainaan hyökkäystä maratonkokouksen Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

Ranskalaisten mukaan Putin ei ollut enää samanlainen kuin pari vuotta aiemmin kun Macron tapasi Putinin.

– Putin oli jäykempi, aatteellisempi ja jossain mielessä päästään sekaisin, ranskalaisviranomainen kertoo Telegraph -lehdessä.

He muistuttavat, että hämärän peitossa on esimerkiksi se, mistä syystä Putin katosi julkisuudesta kymmeneksi päiväksi vuonna 2015. Silloin arvuuteltiin, että kyse oli terveysongelmista.

Putinin terveysongelmista vihjaavat amerikkalaiset tiedustelulähteet.

Republikaanisenaattori ja senaatin tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja Marco Rubio sanoo Telegraph -lehdessä, ettei hän voi kertoa tarkempia yksityiskohtia, mutta jotain on selvästi vialla Putinissa.

– Hän on aina ollut tappaja, mutta hänen ongelmansa on nyt erilainen ja merkittävä.

Rubion mukaan Putinilla vaikuttaa olevan jonkinlainen hermostollinen tai psykologinen terveysongelma.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron joutui istumaan neljän metrin päässä Vladimir Putinista helmikuun alussa.

Terveysongelmiin viittaa Putinin eristäytyminen muista ihmisistä. Uutiskuvista ovat tulleet tutuiksi pitkät pöydät, joissa Putin istuu kaukana muista ihmisistä.

Ranskan presidentti Macron joutui istumaan neljän metrin päässä Putinista. Macron kieltäytyi ennen tapaamista tekemästä venäläistä PCR-testiä.

Putin on hoitanut tapaamisia paljon videoneuvottelujen välityksellä.

Kaikkia vieraita hän ei ole ottanut vastaan. Ne ihmiset, jotka ovat tavanneet hänet kasvotusten, ovat joutuneet olemaan ensin kahden viikon koronakaranteenissa.

Pitkät pöydät ja etäisyyden pito voivat asiantuntijoiden mukaan viitata jonkinlaisiin sairauteen.

Ihmisillä, joilla on heikentynyt puolustuskyky, on suurempi riski saada koronatartunta ja muita sairauksia. Putin on 69-vuotias ja kuuluu riskiryhmään.

Pitkän pöydän toisessa päässä ovat joutuneet istumaan Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Venäjän keskuspankin johtaja Elvira Nabiullina.

Ulkoministeri Sergei Lavrov joutui istumaan pitkän pöydän päässä helmikuussa.

Kun Putin julkisuudessa nöyryytti tiedustelupalvelun johtajaa Sergei Naryshkinia turvallisuusneuvoston kokouksessa helmikuun lopulla, kaikkien venäläisten johtajien piti istua toisella puolella jättimäistä marmorisalia.

Yhdysvaltain tiedustelun mukaan korona-aika on vaikuttanut presidentti Putiniin. Hän on elänyt kaksi vuotta omassa kuplassaan.

Putinin äärimmäinen varovaisuus ei viittaa amerikkalaisten tiedustelun mukaan pelkästään ikään vaan myös jonkinlaiseen vainoharhaisuuteen.

Epäluuloisuuteen hän on oppinut entisessä ammatissaan tiedustelupalvelu KGB:n agenttina, kirjoittaa sanomalehti The New York Post.

Venäläisten johtajien tapana on amerikkalaistiedustelun mukaan panna kaikki peliin, kun he tuntevat jääneensä alakynteen. Putinin määräys Ukrainan silmittömästä pommittamisesta voi johtua osaltaan tästä.

Politico-lehden haastattelema Fiona Hill arvelee, että Putinia voivat ajaa Ukrainan valloitukseen henkilökohtaiset syyt.

Putin täyttää lokakuussa 70 vuotta. Hillin mukaan hän voi ajatella, että aika käy vähiin.

– Putin on persoonaltaan toisaalta häikäilemätön kova kundi ja toisaalta esiintyy suurmiehenä ja Venäjän suojelijana, Hill sanoo.

Hillin mukaan Putin ajattelee, että Venäjä tarvitsee häntä suojelemaan maata.

– Jos kaikki olisi rauhallista ja hiljaista, miksi kukaan tarvitsisi silloin Vladimir Putinia, Hill kysyy.