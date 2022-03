Kommentti: Jos et harrasta lähde­kritiikkiä, on parempi olla julkaisematta Ukrainan sodasta somessa

Juuri nyt olisi tärkeää ottaa askel taaksepäin ja miettiä ennen kuin painaa julkaisunappia, kirjoittaa Pipsa Havula.

Moni haluaa auttaa ukrainalaisia ja jakaa sosiaalisessa mediassa tietoa sodasta.

Hyvääkin tarkoittamalla voi kuitenkin saada pahaa aikaan.

Jos me kaikki jaamme tunteita herättäviä ja järkyttäviä meemejä, videoita ja kuvia eteenpäin koko ajan, tulemme takuuvarmasti osallistumaan väärän ja harhaanjohtavan tiedon levittämiseen.

Sillä voi olla vakavia seurauksia.

Disinformaatiolla ja informaatiovaikuttamisella voidaan esimerkiksi lietsoa väkivaltaa ja epätietoisuutta ja valmistella maaperää aseelliselle toiminnalle. Disinformaatio eli tarkoituksellisesti harhaanjohtava tieto on osa sotaa, ja meemit, videot ja kuvat ovat siinä mitä tehokkain ase.

Siksi olisi tärkeää ottaa askel taaksepäin ja miettiä ennen kuin painaa julkaisunappia. Kysyä itseltään, onko tehnyt riittävästi taustatutkimusta löytämästään meemistä, kuvasta, tekstistä tai videosta.

Jos ei ehdi tai osaa tehdä taustatutkimusta, on parempi jättää postaamatta. Takeeksi oikeasta tiedosta ei riitä se, että materiaalin on löytänyt jonkun tuntemansa fiksun ihmisen sometililtä.

Media Matters -sivusto kirjoitti viikonloppuna, että esimerkiksi TikTok-alustan koko arkkitehtuuri on rakennettu niin, että ahdistavina aikoina pelkoa herättävä ja harhaanjohtavakin tieto leviää. Sodasta kiinnostuneille algoritmi voi nostaa videovirtaan materiaalia, joka on julkaistu jo viikkoja aikaisemmin eikä välttämättä liity Ukrainaan millään tavalla. Videoita katseleva somekäyttäjä saattaa epähuomiossa luulla, että vaikkapa Kazakstanissa tammikuussa kuvattu video on julkaistu juuri nyt ja liittyy Ukrainan sotaan.

Vaikka onkin tärkeää, että ihmiset saavat tietoa, somealustat eivät pysy mitenkään perässä siinä väärän ja harhaanjohtavan informaation määrässä, joka verkossa nyt vyöryy käyttäjältä toiselle.

Siksi olisi tärkeää, että jokainen omalta osaltaan pitäisi huolen siitä, ettei pahenna tilannetta.

Vaikka videota jakaessaan ajattelisi tekevänsä hyvää, voikin saada pahaa aikaan.

Euroopan digitaalisen median seurantakeskus (EDMO) julkaisi keskiviikkona oivan listan siitä, miten pysyä väärästä tiedosta erossa Ukrainan sodan aikana. Tässä siitä suomalaisille somekäyttäjille sovellettu versio: