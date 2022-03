Kahden vuoden koronapiina on vihdoin päättynyt ja rajoitukset poistuneet yöelämästä.

Lauantai-iltana huomaa Helsingin katukuvasta, miten tunnelma on vapautunut. Ihmisiä on paljon liikkeellä ja iloinen puheensorina kuuluu kaikkialla.

Lauantai-iltana ihmiset pääsevät kokemaan, minkälaista on viettää viikonloppua kuten ennen vanhaan.

Ei ole enää omituisia aukioloaikoja eikä kävijärajoituksia. Yökerhotkin voivat olla auki aamuun asti.

Kaivokadun ja Keskuskadun kulmassa kiemurtelee kymmenien metrien jono. Yökerho avautuu kello 21 ja on auki puoli viiteen asti aamulla.

– Yksi kaveri odotti täällä eilen kaksi tuntia, vantaalainen Mindi Kouva kertoo.

Hän jonottaa yökerhoon kavereidensa Frida Fogelholmin, MIcaela Mäen ja Bianca Roosin kanssa.

He riemuitsevat siitä, että vihdoin ja viimein pääsee nauttimaan normaalista elämästä.

– Kun on ollut korona, ei ole pystynyt tekemään oikein mitään. Nyt saa olla kavereiden kanssa ja pitää hauskaa.

Yökerhoon on kymmenien metrien jono.

Kaikki ravintoloita koskevat koronarajoitukset poistuivat maaliskuun alussa.

Hemingway's pubin vuoropäällikkö Linda Hämäläinen sanoo, että viikonloppu on selvästi piristynyt, mutta arkipäivät ja illat ovat vielä verrattain rauhallisia.

– Suomalaiset ovat tunnollisia eivätkä arkisin kovin myöhään juhli eivätkä riehu. Tämä viikonloppu on ensimmäinen, missä näkee, että pääsee yökerhoihin.

Hämäläinen arvelee, että korona-aika on muuttanut asiakkaiden ajatusmallia. Ihmisille on tullut uusi tyyli viettää iltoja.

– Kun aiemmin ei ole keskiyön jälkeen pystynyt olemaan ulkona, illanviettokulttuuri on siirtynyt siihen, että aloitetaan aikaisemmin. Ja myös lopetetaan aikaisemmin.

Linda Hämäläinen on huomannut, että ihmisille on tullut uusi tyyli viettää viikonloppuja. Baareihin tullaan aikaisemmin.

Baariin ovat tulleet lasilliselle Sami Laakkonen ja Heidi Krug.

He kertaavat mielessään, minkälaista veivaamista on ollut korona-aikana käydä ulkona.

Vielä helmikuussa oli voimassa määräys, että anniskeluravintolat menivät kiinni päivällä viideltä. Jos oli ruokaravintola, paikka sai olla auki pari tuntia pidempään.

– Tuntui omituiselta, kun sääntö muuttui ja sai mennä kuuden jälkeen baariin, Heidi Krug muistelee.

Korona-aikana sai tottua siihen, että koko ajan säännöt muuttuvat ja lisäksi eri puolilla maata vallitsevat erilaiset rajoitukset.

– Ihan päätöntähän se oli, ikinä ei tiennyt, milloin paikka menee kiinni, Sami Laakkonen muistelee.

Korona-aika oli yhtä veivaamista aukioloissa, muistelevat Sami Laakkonen ja Heikki Krug.

Espoolaiset Jaakko Pohto ja Nooa Karlsson sanovat, että he ovat olleet varovaisesti liikkeellä. Vaikka rajoitukset ovat poistuneet, koronaa täytyy edelleen varoa.

– Ei ole uskaltanut oikein lähteä liikenteeseen, jos korona vaikka lähteekin leviämään.

He aikovat tänä lauantaina kuitenkin lähteä yökerhoon. On pitkä aika siitä, kun he edellisen kerran viettivät yöelämää.

– Kunnolla olin edellisen kerran liikkeellä, kun ensimmäisen kerran purettiin rajoitukset. Silloin olin kerran radalla, Jaakko Pohto sanoo.

Koronaa täytyy edelleen varoa, muistuttavat Jaakko Pohto ja Nooa Karlsson.

Helsinkiläiset Marianne Stanculescu ja Timmy Kukonlehto ovat ystäviensä kanssa ravintolassa syömässä.

Heistä tuntuu hyvältä palata taas normaaliin.

– Onhan vielä maskien käyttöä, mutta kiva kun pystyy kuitenkin elämään, vaikka maskit ovat siinä mukana. Kaikki ei ole suljettu.

Marianne Stanculescu oli edellisenä päivänä keikalla ja huomasi muutoksen ilmapiirissä. Ihmiset olivat iloisia ja vapautuneita.

Timmy Kukonlehto lisää, että kyse on myös työpaikoista. On tuntunut pahalta katsoa, kun paikat ovat joutuneet olemaan suljettuina eivätkä ihmiset ole voineet tehdä työtään korona-aikana.