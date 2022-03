Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola sanoo, että jokaisen valtion on itse puolustettava omaa maaperäänsä.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi piti hyvin tunnepitoisen puheen lauantaiaamuna. Zelenskyi antoi lännelle kovaa kritiikkiä siitä, ettei sotilasliitto Nato ole suostunut perustamaan Ukrainan ylle lentokieltoaluetta.

Ukraina oli pyytänyt Natolta lentokieltoalueen perustamista Ukrainan ilmatilaan Venäjän ilmaiskujen pysäyttämiseksi.

– Liittouman johto näytti vihreää valoa ukrainalaisten kaupunkien ja kylien pommittamisen jatkumiselle. Kaikki ihmiset, jotka kuolevat tästä päivästä lähtien, kuolevat teidän takianne. Teidän heikkoutenne vuoksi, Zelenskyi julisti.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola on osittain samaa mieltä Zelenskyin kanssa: kun lentokieltoaluetta ei perustettu, Venäjä voi jatkaa ilmaiskujaan ja jopa siviilikohteiden pommittamista ja tuhoamista.

Upin johtaja Mika Aaltola sanoi, että Venäjä aliarvioi Ukrainan puolustustahdon ja -valmiuden pahanpäiväisesti.

Aaltola kuitenkin sanoo, että jos lentokieltoalue perustettaisiin, sitä pitäisi myös valvoa. Tällöin Venäjän ja lännen lentokoneet joutuisivat hyvin herkästi suoraan kontaktiin toistensa kanssa, ja konfliktin eskaloitumisen vaara olisi ilmeinen.

– Länsi haluaa viimeiseen asti välttää tilanteen eskaloitumisen suurvaltakonfliktiksi. Täytyy olla jotkut rajat, Venäjällä sellaisia rajoja ei selvästikään ole. Pitää muistaa, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on väläytellyt jo ydinasekorttia. Kun tilanne on sellainen ampiaispesä kuin se tällä hetkellä on, tämä on länneltä rationaalista, Aaltola sanoo.

– Ja käsittääkseni – niin ihmeellistä kuin se onkin – Venäjä ei ole edes saavuttanut ilmaherruutta Ukrainassa, Aaltola lisää.

Aaltola myös sanoo, ettei enää ylipäätään edes ole sellaista Yhdysvaltain ratsuväkeä, joka karauttaa torvet soiden paikalle sinne, missä on hätä. Ensisijainen lähtökohta on se, että jokainen valtio puolustaa itse omaa maaperäänsä.

– Rosoisen maailman karmea totuus on, että jokaista oman maan neliötä on itse puolustettava, Aaltola kuvaa.

Aaltola miettii, että on Zelenskyiltä hyvin ymmärrettävää vedota maailman omatuntoon, kun omia kansalaisia kuolee Venäjän ilmaiskuissa.

Silti Aaltola muistuttaa, että kokonaan länsi ei ole jäänyt voimattomaksi ja toimettomana sivusta seuraajaksi. Ukrainalle on toimitettu erilaista aseistusta, muun muassa panssari- ja ilmatorjuntaohjuksia.

Ukraina on tuhonnut lännestä saaduilla panssarintorjuntaohjuksilla Venäjän tankkeja. Kuvan tankki tuli tiensä päähän lähellä Luhanskia.

– Lisäksi Venäjän talous ja tulevaisuus on tuhottu useiksi vuosiksi pakotteiden takia. Mutta sille länsi ei mahda mitään, että Venäjä hyökkää Ukrainaan. Länsi ei voi estää Venäjän joukkojen etenemistä, Aaltola näkee.

Silläkin on merkitystä, että Ukraina hallitsee informaatiosotaa täydellisesti ja on saanut melkein koko maailman puolelleen. Ukrainaan virtaa valtavasti yksityisten ihmisten lahjoituksia ja tukea.

– Ei sekään tehotonta ole, Aaltola muistuttaa.

Venäjä puolestaan on jäämässä yhä yksinäisemmäksi ja Putin yksinäisen maan yksinäiseksi presidentiksi – jos konfliktin jälkeen ylipäätään voi vallassa edes pysyä.

Venäjän ilmaiskut ovat tehneet pahaa jälkeä myös siviilikohteisiin – ja aiheuttaneet paljon siviiliuhreja. Kuva on Harkovan kaupungista.

Aaltola povaa, että Venäjällä pohditaan tällä hetkellä kuumeisesti, miten tästä eteenpäin, kun sotilasoperaatio on kymmenen päivän jälkeen yhä kaukana tavoitteesta: pystytäänkö vetäytymään Ukrainasta kunniallisesti ja kasvot säilyttäen vai alkavatko otteet koventua ja konflikti eskaloitua.

– Molemmissa tapauksissa Putinin valtaistuin voi horjua.

Venäjän presidentti Vladimir Putin keskusteli lähipiirinsä kanssa taloudellisesta tilanteesta Kremlissä 28. helmikuuta.

– Koko hyökkäys Ukrainaan on ollut Venäjältä karmea väärinlaskelma. Sotaan lähdettiin soitellen. Kyllä sotilastiedustelulla on ollut pakko olla tiedossa Ukrainan mielialat ja taistelutahto. Joko tiedustelun ja Putinin välillä on pahoja tietokatkoksia tai Putin lähipiireineen on irtautunut todellisuudesta, Aaltola arvioi.