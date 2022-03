Yllätystappioita kärsinyt Venäjä joutuu kaivamaan esiin vanhat ohje­säännöt? ”Raskas tulen­käyttö, siinä he ovat yli­voimaisia”

”Jos ainoa työkalu on vasara, kaikki ongelmat alkavat näyttää nauloilta.”

Venäjän armeijan arvioidaan muuttaneen taktiikkaansa Ukrainan sodassa.

Venäjä yrittää saada Ukrainan kaupungit antautumaan pommittamalla niitä raskailla aseilla, totesi läntisen tiedustelupalvelun virkamies uutiskanava CNN:lle.

Tämä lisää siviiliuhrien määrää, mikä ei ole tiedustelupalvelun virkamiehen mukaan mikään ongelma Venäjän johdolle, koska presidentti Vladimir Putinilla on aivan omanlaisensa standardit, ”mitä tulee ihmiselämään”.

Kenraalimajuri evp. Pekka Toveri.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri näkee taktiikan muutoksen taustalla loogisen syyn.

– Selkeästi hyökkäys ei ole mennyt suunnitelmien mukaan.

– Siellä kuviteltiin valtauksen olevan helppo, lähinnä miehitystehtävä. Ei osattu varautua vastarintaan eikä oltu järjestetty huoltoa kunnolla.

Toveri uskoo Venäjän olettaneen operaation olevan ohi muutamassa vuorokaudessa.

– Nyt on taisteltu puolitoista viikkoa ja on tullut suuria tappioita.

– Siksi taktiikkaa pitää muuttaa. Kaivetaan esiin vanhat ohjesäännöt ja aletaan hoitaa asioita perinteisen venäläisen doktriinin mukaan.

– Siihen kuuluu raskas tulenkäyttö. Siinä he ovat ylivoimaisia.

Toverin mukaan vaikuttaa siltä, että jos ukrainalaiset ja venäläiset ovat taistelleet maastossa lähietäisyyksillä, ukrainalaisten puolella ovat olleet maaston tuntemus, parempi taisteluhenki ja harjaantuneisuus sotaan.

Kaupungeissa venäläiset joutuisivat vielä kovemmalle.

– Siellä se taistelu vasta käytäisiinkin lähietäisyyksillä ja tappiot tulisivat olemaan isoja.

Niinpä Venäjä on tehnyt johtopäätöksen.

– Ammutaan kaupunki kortteli korttelilta hajalle, Toveri kiteyttää.

– Heillä on siitä paljon kokemusta toisesta maailmansodasta. Viimeksi Tshetsenian sodassa Helsingin kokoinen Groznyi ammuttiin aivan tasaiseksi.

– Jos ainoa työkalu on vasara, kaikki ongelmat alkavat näyttää nauloilta.

Asutuskeskuksen voi periaatteessa vallata yllätyksen turvin nopealla kaappaushyökkäyksellä, ajamalla sisään ja ottamalla haltuun avainkohteet.

– Sitä yritettiin Kiovassa maahanlaskujoukkojen avulla, mutta ei onnistuttu. Ja Harkovassa on tullut takkiin, Toveri muistuttaa.

– Silloin palataan siihen, mikä osataan ja mihin on välineet. Valitettavasti se merkitsee kaupunkien tuhoamista ja siviilien tappamista.

Vaurioituneita rakennuksia Harkovassa. Kuva otettu 4.3.

Vahva tykistö on perivenäläinen piirre. Sen maavoimien organisaatiossa on tykistöä enemmän kuin länsimaisissa joukoissa.

Toveri mainitsee ensimmäisenä 152 millin teleketjuilla liikkuvat panssarihaupitsit.

– Paljon on yhä myös vedettävää tykistöä samoilla kaliipereilla. Sekä hyvinkin järeitä kranaatinheittimiä, jollaisia ei lännessä enää käytetä, aina 240 millimetrin kaliiperiin saakka.

Kranaatinheitin soveltuu kaupunkien tuhoamiseen tykkiä paremmin. Tykillä lentorata on laaka ja kranaatti kohtaa ensimmäiset korkeat rakennukset. Kranaatinheitin iskee maaliin suoraan päältä ja voi tuhota isonkin talon.

Eikä siinä kaikki.

– Venäjällä raketinheittimistö on ollut isossa roolissa toisesta maailmansodasta lähtien. Heillä on niitä 122 millisestä aina 300 milliseen asti.

– Ne ovat aluevaikutteisia aseita.

Toveri muistuttaa pioneerijoukkojen käytössä olevan termobaarisia aseita, joita voidaan ampua TOS-1 raketinheittimillä T 72 -panssarivaunun alustalta.

– Ne soveltuvat linnoitettuja asemia vastaan tai kun rakennukset antavat suojaa joukoille eikä tykistöllä pääse samaan vaikutukseen.

Termobaarinen ase polttaa hapen pois vaikutusalueeltaan ja alipaine surmaa.

Venäjä voi yrittää pommittaa asutuskeskuksia myös ilmasta.

– Ilmavoimat on kerännyt Syyriassa kokemusta pommittamalla ihan vaan ”tyhmillä rautapommeilla”. Osumatarkkuus on heikko, vaikka ne osuvatkin paremmin kuin viime sodissa. Tulee oheisvahinkoja.

Perinteiset lentopommit eivät ohjaudu kuten täsmäaseet, vaan putoavat sinne, minne painovoima ja liikemomentti ne vievät.

Tulituksessa tuhoutunut rakennus Irpinissä. Kuva otettu 2.3.

Jos Venäjän alkaa ruhjoa asutuskeskuksia, mitä Ukraina voi tehdä?

– Sanopa se, Toveri huokaa.

– Ukraina voi tietysti taistella tiukasti, pitää kaupungit ja – jos siviilejä ei saada evakuoitua – hyväksyä, että siviiliuhrien määrä on suuri ja kaupungit käytännössä tuhoutuvat.

– Haluavatko he antaa vapaaehtoisesti varsinkaan Kiovaa, Toveri kysyy.

Toveri arvioi venäläisten pyrkivän nyt saartamaan kaupunkeja.

– Jos Ukrainalla on irrottaa joukkoja, he voivat pyrkiä iskemään saartavia voimia ja tykistöä vastaan.

Toverilla ei ole tarkkaa kuvaa siitä, millaisia tappioita Ukraina on kärsinyt.

– Heillä oli ennen sodan alkamista rivissä 20 prikaatia, mutta mikä on niiden taistelukunto? Ja onko reservistä saatu perustettua lisää joukkoja esimerkiksi Länsi-Ukrainassa?

– Ja pystyvätkö ne hyökkäysoperaatioihin?

Pommittaakseen kaupunkeja tehokkaasti Venäjän pitää saada saartorenkaansa noin 10–15 kilometrin etäisyydelle.

– Sinne ryhmitetään pääosa vaikuttavista aseista, tykistöstä ja raketinheittimistä.

Parhaat panssaritykit kykenevät parhailla ampumatarvikkeilla ampumaan jopa 29 kilometrin kantamalta. Pääosa tykistöstä joutuu tyytymään – 15–20 kilometriin. Raskaat raketinheittimet voivat ampua kauempaakin.

Termobaaristen aseiden kantama on joitakin kilometrejä.

– Viimeisten tietojen mukaan ukrainalaisten vastahyökkäys Kiovan luoteispuolella olisi ajanut venäläiset pois Antonovin lentokentältä, Toveri mainitsee.

– Se on siinä ja siinä, riittääkö heillä kantama, mutta koko ajan he hyökkäävät joka puolelta ja tavoite on saada Kiova saarrettua ja tukevat tuliyksiköt riittävän lähelle kantaman päähän.

– Ja huoltoyhteydet suojattua, sillä tuhoamistaistelussa kuluu runsaasti ampumatarvikkeita. Satoja tonneja.

Toveri mainitsee Kiovan itäpuolella ukrainalaisia joukkoja jääneen venäläisten selustaan.

– Jos ne pystyvät häiritsemään huoltoyhteyksiä, menee vielä vähän aikaa ennen kuin Venäjä on valmis tuollaiseen tuhoamistaisteluun.