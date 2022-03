Lento Yhdysvaltoihin, tapaamisia yhdysvaltalaisten kanssa, tiedotustilaisuus medialle, haastattelu Fox Newsille, lento takaisin Suomeen, tapaaminen Ruotsin ministereiden kanssa...

Presidentti Sauli Niinistön perjantaipäivä oli kiireinen. Niinistö kertoi Twitter-tilillään lentäneensä torstai-iltana Washingtoniin ollakseen seuraavana päivänä valmiina pikaisella aikataululla sovittuun tapaamiseen Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin kanssa.

Niinistö kertoo Twitterissä tavanneensa Yhdysvaltojen-vierailunsa alkajaisiksi senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnellin ja senaattori Tom Cottonin.

Perjantaina aamiaisaikaan Niinistö tapasi CIA:n pääjohtajan William Burnsin. Presidentti kertoi asiasta Twitter-tilillään.

– Oivaltava aamiaistapaaminen CIA:n pääjohtajan William Burnsin kanssa, jolla on merkittävä kokemus diplomatiasta ja neuvotteluista Venäjän kanssa, Niinistö kirjoittaa.

Niinistön ja Bidenin tapaaminen alkoi Valkoisessa talossa Washingtonissa noin kello 15.30 paikallista aikaa. Tapaamisensa aluksi presidentit keskustelivat muutaman minuutin median läsnä ollessa.

Niinistö ja Biden vitsailivat hyväntuulisina toimittajien edessä ennen kahdenkeskisiä keskustelujaan.

– Edeltäjälläni, joka aiemmin istui tällä penkillä, Barack Obamalla, oli tapana sanoa ”meillä ei olisi hätää, jos jättäisimme kaiken Pohjoismaiden varaan”, Biden sanoi.

– No, me emme yleensä aloita sotia, vastasi Niinistö nauraen.

Noin kolmen minuutin kuluttua tapaamisen alkamisesta presidentit siirtyivät jatkamaan keskusteluaan kahden kesken.

Tapaamisen jälkeen Niinistö järjesti presidenttien keskustelusta tiedotustilaisuuden kello 24 jälkeen Suomen aikaa. Niinistö kertoi toimittajille presidenttien keskustelleen muun muassa Natosta ja Ukrainan sodasta.

Niinistön mukaan Nato noudattaa jäsenyyksissään avoimien ovien politiikkaa myös jatkossa. Suomen mahdolliseen Nato-jäsenyyteen presidentti ei ottanut kantaa.

– Meidän keskeinen tavoite on turvata Suomi ja tämä on eräs tie siihen, kehittää yhteistoimintaa Yhdysvaltojen kanssa. Nato on sitten toinen kokonaisuus, Niinistö sanoi.

Tiedotustilaisuutensa jälkeen Niinistö vieraili uutiskanava Fox Newsin haastattelussa. Lähetyksessä Niinistö paljasti keskustelleensa presidentti Bidenin kanssa Ukrainan tilanteen lisäksi Venäjästä, Kiinasta ja Pohjoismaiden suhtautumisesta tilanteeseen.

Juontaja Bret Baier tiedusteli Niinistöltä Suomen aikeista liittyä Natoon.

– Noh, meillä on muuttunut tilanne sekä Suomessa että Ruotsissa. Ensimmäistä kertaa näemme, että enemmistö ihmisistä on kyselyiden mukaan jäsenyyden puolesta. Tämä on jotain, mistä nyt olemme avanneet keskustelun eduskunnassamme. Yritämme määritellä kaikki olosuhteet, kaikki riskit ja kaikki hyödyt ja tehdä tämän melko tehokkaasti niin pian kuin mahdollista, Niinistö vastasi.

Pikaisen Yhdysvaltojen-vierailunsa jälkeen Niinistö kiirehti takaisin Suomeen, sillä lauantaina presidentti tapaa Ruotsin pääministeri Magdalena Anderssonin ja puolustusministeri Peter Hultqvistin.