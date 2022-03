Presidentin mukaan Kremlin herra on vaikuttanut viime aikoina yksinäiseltä.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö vieraili perjantaina uutiskanava Fox Newsin haastattelussa. Konservatiivisen mediajätin juontaja Bret Baier nosti alkajaisiksi pöydälle Suomen maatieteellisen sijainnin Venäjän rajanaapurina ja tiedusteli vieraansa ajatuksia viime päivien tapahtumista.

– Kuten luullakseni meistä kaikki, olemme tietysti hyvin yllättyneitä. Jotain lähes mahdotonta on tapahtunut. Kukaan ei olisi voinut kuvitella, että jotain tällaista voisi tapahtua Euroopassa 2020-luvulla. Tämä on tragedia, Niinistö sanoi.

Niinistö paljasti keskustelleensa presidentti Joe Bidenin kanssa Ukrainan tilanteen lisäksi Venäjästä, Kiinasta ja Pohjoismaiden suhtautumisesta tilanteeseen. Puheenvuoron saatuaan Baier täräytti presidentille suorasukaisen kysymyksen:

– Haluatteko liittyä Natoon nyt?

– Noh, meillä on muuttunut tilanne sekä Suomessa että Ruotsissa, Niinistö aloitti.

– Ensimmäistä kertaa näemme, että enemmistö ihmisistä on kyselyiden mukaan jäsenyyden puolesta. Tämä on jotain, mistä nyt olemme avanneet keskustelun eduskunnassamme. Yritämme määritellä kaikki olosuhteet, kaikki riskit ja kaikki hyödyt ja tehdä tämän melko tehokkaasti niin pian kuin mahdollista, vastasi Niinistö.

Baier nosti esiin ajatushautomo Atlantic Councilin artikkelin, jossa historian varjon todettiin olevan Suomessa aina läsnä. Kirjoittajan mukaan itäraja muistoineen merkitsee, ettei Suomi voi milloinkaan pitää itsemääräämisoikeuttaan itsestään selvänä.

Baier kysyi Niinistöltä, olisivatko Neuvostoliiton aggressio talvella 1939 ja nyt käynnissä oleva Venäjän–Ukrainan sota mahdollisesti kallistaneet Suomea Nato-jäsenyyden kannalle.

– Varmasi se (talvisota) muistuttaa jonkin verran tämänhetkistä tilannetta Ukrainassa. Teidän on kuitenkin myös muistettava, että Suomi on toiminut hiukan toisin kuin monet Euroopan maat. Me olemme kaiken aikaa kehittäneet hyvin tarmokkaasti omia Puolustusvoimiamme, jotka ovat melko vahvat.

Suomen presidentin erityissuhde Vladimir Putiniin on noteerattu maailmalla useissa sanomalehdissä mukaan lukien amerikkalaisjätti New York Times, ja myös Baier tarttui aiheeseen. Hän huomautti Niinistön tavanneen Putinia merkittävästi tiuhempaan tahtiin kuin muut Euroopan valtionpäämiehet.

– Oletteko huomannut hänessä muutosta? Baier uteli.

– Jos seuraat hänen puheitaan ja mielipiteitään läpi vuosikymmenten, hän on aina osoittanut eräänlaista katkeruutta ja jopa vihaa, koska hän on sanonut äiti-Venäjän joutuneen väärinkohdelluksi. Tällainen asenne on kasvanut vuodesta toiseen. Nyt olemme kaikki nähneet, miten yksinäinen hän vaikuttaa tavallaan olevan ja pitää muihin ihmisiin suurta etäisyyttä. Ei ehkä ole ihmiselle parhaaksi elää vain katkeruudessa ja vihassa.

Lue lisää: Niinistö kertoo Putinista New York Timesin haastattelussa: ”Hänen päätöksensä ovat selkeästi muuttuneet”

Lue lisää: Niinistöstä tuli ilmiö maailmalla – jopa vertailu Putinin jääkiekko­taitoihin kiinnostaa

Niinistön mukaan tällä hetkellä Putinin tulevia toimia on hyvin vaikea ennakoida, koska myös nykyinen sodankäynti oli odottamaton. Ukrainaan viitatessaan presidentti esitti virkaveljensä aikeista synkän arvion:

– Nyt näyttää siltä, että hän liikkuu eteenpäin ja tuhoaa Ukrainaa.

Keskusteltuaan Bidenin kanssa Valkoisessa talossa Niinistö kertoi suomalaisille toimittajille, että Suomi on syventämässä yhteistyötään Yhdysvaltojen kanssa. Hän ei kuitenkaan täsmentänyt, mitä tämä käytännössä tarkoittaisi.