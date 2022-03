Asiantuntijan mielestä Suomen valtteja ovat laajan reservin lisäksi maasto ja puolustushaarojen yhteistyö.

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo, millainen haaste Venäjälle koituisi, jos se yrittäisi hyökätä Suomeen Ukrainan jälkeen?

– Melkoinen savotta se tulisi olemaan. Meillä on ylevästi sanoen yli viisi ja puoli miljoonaa syytä, minkä takia hyökkäys ei tule onnistumaan, Mäkitalo sanoo.

Hän nostaa yhdeksi Suomen valtiksi yleisen maanpuolustustahdon. Maanpuolustus­tiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) viimevuotisen kyselyn perusteella noin 70 prosenttia suomalaisista olisi valmis puolustamaan maataan hyökkäystilanteessa. Merkittävää muutosta ei ole tapahtunut 2010-luvulta.

– Perinteisesti sotaa arvioidaan mielen ja miekan välisenä kaksintaisteluna ja pidetään huolta, että mieli ja tahto on voimakkaampi. Ukrainankin tilanteessa on nyt nähty, kuinka voimakas tekijä kansallinen yhtenäisyys on materiaalisesti ylivoimaisen vastustajan hyökätessä.

Suomi myös poikkeuksellisesti säilytti yleisen asevelvollisuuden kylmän sodan päättyessä. Monet Euroopan valtiot luopuivat siitä, koska laajamittaista sotaa ei enää pidetty mahdollisena, Mäkitalo sanoo. Myös Ukraina kuului tähän joukkoon.

– Vaikka sodanajan joukkojen määrää jouduttiin karsimaan, niin ylläpidimme laajamittaisen hyökkäyksen torjunnan henkisiä ja materiaalisia valmiuksia. Muut maat keskittyivät lähinnä kriisinhallintaan tai terrorismin torjuntaan.

– Sen ansiosta meillä 280 000 sotilaan sodanajan joukot ja sen lisäksi puolen miljoonan koulutettu reservi. Jos joudutaan myöhemmin perustamaan lisäjoukkoja, niin ulkoisella avulla saatavalla materiaalilla se onnistuisi, vähän kuten Ukrainassa.

Ukraina palautti yleisen asevelvollisuuden vuonna 2014. Nyt maassa on 900 000 hengen reservi.

– Minulla on käsitys, että Ukrainan mahdollisuudet harjoituttaa joukkoja sotaharjoituksissa on rajoittunut joukko- ja komppaniatasolle. En ole ainakaan kuullut, että siellä olisi ollut merkittävässä määrien prikaatien tai pataljoonien harjoitusta. Kertausharjoitusten määrästä minulla ei ole tietoa, Mäkitalo sanoo.

Harva armeija pärjää talviolosuhteissa

Pääosa Ukrainasta on tasaista aroa, joka tukee panssariaseiden käyttöä. Suomalainen metsämaasto taas on ”erikoisolosuhde” minkä tahansa ulkopuolisen suurvallan hyökkäykselle, Mäkitalo sanoo.

– Jos vastaavanlainen kolonna yrittäisi edetä Suomessa niin kuin Ukrainassa Tshernobylistä Kiovaan, niin Suomessa saattaisi olla parisataa metriä peltoaukeaa, mutta sen jälkeen alkaisi metsä. Se luo erilaiset mahdollisuudet iskeä vastustajan kylkeen.

Mitä talviolosuhteisiin tulee, niissä toimimaan koulutettujen joukkojen osuus on esimerkiksi Venäjän armeijassa ”aivan mitätön”.

Poikkeuksia ovat Karjalankannakselle ja Petsamoon sijoitetut 138. ja 200. moottoroitu jalkaväkiprikaati. Alakurttiin sijoitettu 80. erillinen moottoroitu jalkaväkiprikaati on eliittijoukko, joka on erikoistunut taistelemaan arktisissa olosuhteissa.

– Pääosa Venäjän ja muidenkin armeijoiden joukoista on suunniteltu, koulutettu ja varustettu toimimaan ihan muissa olosuhteissa kuin syvässä lumessa suomalaisessa metsämaastossa.

Puolustusvoimien kalustoa päivitetty johdonmukaisesti

Ukraina on kasvattanut puolustusbudjettiaan noin prosentista yli neljään prosenttiin bruttokansantuotteesta 2010-luvun aikana. Suomessa puolustusbudjetin osuus on ollut yli prosentin luokkaa vastaavalla ajanjaksolla.

Lue lisää: Ukrainalle koittavat karut ajat – Venäjän sota­doktriineissa kaupungit otetaan haltuun brutaalilla tavalla

Kalustovertailussa Ukrainan maavoimilla on esimerkiksi taistelupanssarivaunuja nelinkertainen ja rynnäkkö- ja kuljetuspanssarivaunuja viisinkertainen määrä, Mäkitalo kertoo. Pääosa tästä on kuitenkin vanhaa perua, samoin raskaat raketinheittimet ja ohjuskalusto.

– Ilmatorjunta on Suomessa tehnyt johdonmukaisesti työtä 20–30 vuotta, että meillä on päästy neuvostokalustosta eroon. Viimeinen jäännös siltä ajalta taitaa olla 23-milliset Sergeit (ZU-23-2-ilmatorjuntatykit).

Suomen kannalta on Mäkitalon mielestä tärkeintä on puolustushaarojen, eli maa-, meri- ja ilmavoimien yhteisoperaatiokyky. Maavoimien suorituskykyä on vahvistettu GLMRS-täsmäraketeilla ja K9-panssarihaupitsien kaltaisilla hankinnoilla viime vuosina.

– Ilmavoimat nyt on itsestäänselvyys. Ei meidän tarvitse F35-konetta odottaa, vaan meillä on jo nyt Horneteissa ilmasta maahan-suorituskykyä, Mäkitalo kertoo.

– Tiedämme, mitä niillä tehdään ja miten kaikkien voimien vaikutus yhdistetään. Yhteiset suorituskyvyt ja puolustushaarojen taistelukyky muodostavat pidäkkeen viholliselle.

”Ukraina ei ole päävastustaja”

Statista-tietokannan mukaan Venäjän miehistötappiot Ukrainan sodassa ovat olleet pyöreät 9 000 henkeä 4. maaliskuuta mennessä. Tankkeja ja ajoneuvoja on tuhoutunut sadoittain ja tykistöä kymmenittäin.

Mäkitalon mukaan Ukrainassa on kärsinyt vahinkoa Venäjän armeijan ”terävin kärki”.

– Tappiot ovat kohdistuneet Venäjän korkean valmiuden joukkoihin, joilla on kaikista ajanmukaisin kalusto ja jotka ovat saaneet taistelukokemusta Itä-Ukrainassa ja Syyriassa.

– Jos kaatuneita on 9 000, niin haavoittuneita ja kadonneita on kolmin- tai nelinkertaisesti. Venäjän aktiivipalvelusvahvuus on 900 000. Jos vahvuudesta on menetetty viisi prosenttia yhdessä viikossa, niin kuinka pitkään riittää voimaa jatkaa tätä operaatiota?

Lue lisää: Venäjä lähetti Suomen rajan tuntumasta joukkoja sotimaan Ukrainaan – tämän se kertoo Venäjän tilannearviosta

Muun muassa uutistoimisto Reuters on kirjoittanut, että Venäjällä on huhuttu poikkeustilan julistamisesta. Tämän on epäilty merkitsevän samalla liikekannallepanon julistusta. Jos liikekannallepano toteutetaan, Ukrainan tappioilla ei olisi strategista merkitystä, Mäkitalo sanoo.

Ukrainaan on jo lähetetty sekä tshetsheeni- että valkovenäläisiä joukkoja. Tämä on Mäkitalon mukaan osoitus siitä, että Venäjä tarvitsee lisävoimaa. Hän pohtii, miksi Venäjä on katsonut tarpeelliseksi käyttää ”vierastaistelijoita”.

– Onko niin, että liikekannallepanon käynnistyessä saattaisi paljastua, kuinka paljon miespuolisesta väestöstä vastustaisi tällaista laitonta hyökkäystä veljeskansaa vastaan? Se voi olla poliittiselle ja sotilaalliselle johdolle iso kynnys ylitettäväksi ja kääntyä heitä vastaan, hän sanoo.

Pääesikunnan entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri arvioi Ilta-Sanomien haastattelussa perjantaina, että Venäjän tukikohdat Suomen vastaisella rajalla on tyhjennetty taisteluvalmiista pataljoonan taisteluosastoista ja sotilaat lähetetty Ukrainaan.

Venäjä joutuu Mäkitalon mukaan päättämään jossain vaiheessa, kuinka strategisesti iso rooli Ukrainalla lopulta on. Hän vertaa tilannetta Neuvostoliiton suurhyökkäykseen Suomeen kesällä 1944.

– Silloin pohdittiin, mitkä ovat tavoitteet Suomen suhteen. Kun operaation johtaja halusi lisäjoukkoja, niin hänen käskettiin hoitaa tavoitteet olemassa olevilla resursseilla, koska ”sota ratkaistaan Berliinissä”.

– Ukraina ei ole sotilaallisesti Venäjän päävastustaja, vaikka kuinka haluttaisiin estää Naton laajeneminen itään. Jos Nato on päävihollinen, miksi vuodattaa paras veri ja tuhlata paras kalusto muualla?