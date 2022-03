– Ukrainan tilanteen seurauksena Puolustusvoimat saa nyt paljon tiedusteluja kansalaisilta – esimerkiksi ohjeita siitä, voiko palvelukseen hakea vielä vähän vanhemmallakin iällä, eversti Jukka Nurmi kertoo.

Puolustusvoimille on tullut reserviläisiltä ja muilta kansalaisilta runsaasti kysymyksiä, kuinka maanpuolustukseen voisi osallistua, Puolustusvoimat kertoo tiedotteessaan.

Puolustusvoimat muistuttaa, ettei Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Puolustusvoimissa jatketaan suunnitelmallista reserviläisten ja varusmiesten koulutusta suorituskyvyn ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi nykyisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin, tiedotteessa sanotaan.

On myös hyvä huomata, että Suomessa on vuosien ajan painotettu henkilökohtaisen varautumisen merkitystä kaikissa turvallisuustilanteissa.

– Ukrainan tilanteen seurauksena Puolustusvoimat saa nyt paljon tiedusteluja kansalaisilta – esimerkiksi ohjeita siitä, voiko palvelukseen hakea vielä vähän vanhemmallakin iällä. Tämä on hieno osoitus suomalaisten motivaatiosta ja halusta osallistua tarvittaessa maan puolustamiseen. Puolustusvoimilla on reservissä noin 900 000 koulutettua sotilasta. Reserviläiset muodostavat Suomen puolustuskyvyn perustan, sillä 97 prosenttia sodan ajan vahvuudestamme on reserviläisiä, kuvailee vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja, eversti Jukka Nurmi Pääesikunnasta.

Puolustusvoimat kouluttaa jatkuvasti reserviläisiä kertausharjoituksissa ja Puolustusvoimien vapaaehtoisissa harjoituksissa.

– Kehotamme reserviläisiä myös aktiivisesti itse harjoittelemaan poikkeusolojen tehtäviä hakeutumalla mukaan monipuoliseen vapaaehtoiseen maanpuolustukseen, eversti Nurmi lisää.

Mikäli itsellä ei juuri tällä hetkellä ole selkeää poikkeusolojen tehtävää, vapaaehtoisen maanpuolustuksen kenttä tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia kouluttautumiseen.

– Jos mahdollisuutta palveluksen suorittamiseen ei ole, suosittelemme kaikkia kiinnostuneita tutustumaan Maanpuolustuskoulutuksen (MPK) koulutustarjontaan tai osallistumaan maanpuolustusjärjestöjen toimintaan. MPK:n koulutustarjonta on laajaa aina johtamisen opinnoista aselajikursseihin ja arjen turvallisuutta tukevaan koulutukseen. Lisätietoa alueesi koulutuksista saat kysymällä oman asuinalueesi piiriltä, toteaa viestintäpäällikkö Miia Iivari MPK:sta.

Yleisohjeita reserviläiselle

Tutustu Puolustusvoimien Reservissä-verkkosivustoon ja esimerkiksi maakuntakomppanioiden toimintaan. Oman alueesi tuntevana reserviläisenä voit ilmoittaa Puolustusvoimien aluetoimistolle halukkuudestasi tulla mukaan maakuntakomppanian toimintaan.

Reservin sijoitustietosi saat tarvittaessa tietää käymällä henkilökohtaisesti aluetoimistossasi. Henkilötietojasi asevelvollisrekisteristä ei luovuteta puhelimitse tai sähköpostitse.

Pidä huolta, että Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmässä on ajankohtaiset ammatti- sekä osoite- ja yhteystietosi. Tiedot päivittyvät sieltä Puolustusvoimien asevelvollisrekisteriin automaattisesti..

Puolustusvoimat kouluttaa reserviläisiä suunnitelman mukaan. Jos saat postia tai viestiä Puolustusvoimilta, kertausharjoituskäskyn tai kutsun vapaaehtoiseen harjoitukseen, toimi käskyssä tai kutsussa olevan ohjeistuksen mukaan.

Muista operaatioturvallisuus ja informaation lukutaito – ole kriittinen. Varmistu tarvittaessa tiedon oikeellisuudesta ja ilmoita omalle aluetoimistollesi epäilyttävästä tiedosta (esimerkiksi aiemmin mediassa esille tulleet tiedot Puolustusvoimien nimissä lähetetyistä tekaistuista viesteistä).

Pidä huolta itsestäsi ja läheisistäsi, omaa fyysistä ja henkistä toimintakykyä on hyvä pitää yllä ja kehittää kaikissa tilanteissa. Kuntovinkkejä saat esimerkiksi Puolustusvoimien maksuttomasta Marsmars-kuntoisovelluksesta.

Huolehdi 72 tunnin kotivarasta.

Tutustu Maanpuolustuskoulutuksen kurssikalenteriin ja koulutuksiin, ilmoittaudu mukaan.