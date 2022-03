Ukrainan sota ahdistaa suomalaisia – kriisipuhelimeen ennätysmäärä soittoja

Lähes kaikissa Mieli ry:n kriisipuhelimeen tulevissa soitoissa käsitellään jollain tavalla Ukrainan tilannetta.

Sotauutiset Ukrainasta tuntuvat ihmisten arjessa. Mieli ry:n kriisipuhelimessa on käyty reilussa viikossa eli 24.2.–4.3. välisenä aikana yli 300 keskustelua, joissa soiton syy on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

– Yleensä kriisipuhelimeen soitetaan henkilökohtaisesta kriisistä ja sitten sanotaan, että vielä tämäkin. Päivystäjät kertovat, että lähestulkoon kaikissa puheluissa tilannetta sivutaan, sanoo kriisipuhelintoiminnan päällikkö, sosiaalipsykologi Susanna Winter.

Lue lisää: Kommentti: Pakomatka läpi Itä-Ukrainan alkoi aamuviiden tulituksen jälkeen – tältä tuntuu olla paikassa, jossa syttyy sota

Mieli ry:n kriisipuhelimeen tulee nykyään yli tuhat soittoa vuorokaudessa, josta kyetään vastaaman noin 250–300 puheluun. Puhelimeen vastaavat kriisityön ammattilaiset ja koulutetut vapaaehtoiset. Helmikuun aikana soittoyrityksiä oli yli 33 200, mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin.

Valvontakameran kuvaa Venäjän iskusta Zaporizzjan ydinvoimalaan 4.3.2022.

– Meille soitetaan kaikkein eniten pahasta olosta, mikä sisältää esimerkiksi ahdistuneisuuden ja pelot. Paha olo on lisääntynyt koko pandemian ajan. Meille on tullut monta kuukautta peräkkäin uusia soittoennätyksiä, Winter kertoo.

Mieli ry:n kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter.

Vuoden 2021 helmikuussa soittoyrityksiä oli noin 21 800 ja vuoden 2020 helmikuussa noin 20 600.

Myös vastattujen puheluiden määrä on noussut. Tämä johtuu siitä, että lahjoitusvaroin kriisipuhelin on saanut lisää päivystäjiä, ei nopeammasta työtahdista.

– Me keskustelemme sen aikaan kuin kriisissä oleva ihminen tarvitsee.

Mieli ry:n kriisipuhelin päivystää 24/7 suomeksi numerossa 09 2525 0111 ja 20 tuntia viikossa ruotsiksi ja arabiaksi tai englanniksi. Lisäksi 22 paikkakunnalla on kriisikeskus, josta saa keskusteluapua myös etänä ja tulkin välityksellä. Verkossa aikuiset saavat apua muun muassa Solmussa-chatista. Nuoret voivat ottaa yhteyttä Sekasin-chatiin.

Ukrainan sodan herättämien tunteiden takia soittaneista kaksi kolmesta on ollut naisia. Soittajia on alaikäisistä yli 90-vuotiaisiin.

– Vanhoilla ihmisillä on ollut sotamuistoja, mutta esiin ovat nousseet myös suvun tarinat. Jos suvussa on tuotu vahvasti sodan pelkoa seuraavalle sukupolvelle, se on voinut nyt aktivoitua.

Soittajat ja päivystäjät ovat anonyymejä eikä soittajien paikkakuntaa tiedetä. Erityisesti nuoret ja nuoret aikuiset ottavat yhteyttä myös chatilla.

– Jollekin voi olla hirveä kynnys soittaa, ja joku toinen taas kaipaa inhimillistä ääntä. Se voi myös vaihdella tilanteen mukaan, ja siksi täytyy olla erilaisia väyliä hakea apua, Winter sanoo.

Tuhannet pakolaiset pyrkivät länteen Ukrainan ja Slovakian rajalla 26. helmikuuta, pari päivää sodan syttymisen jälkeen.

Kriisipuhelimen keskusteluiden teemoja Venäjän hyökättyä Ukrainaan:

Mitä on tapahtunut? Leviääkö sota Suomeen? Miten puhua tilanteesta omille lapsille?

Ahdistaa paljon, kun itsellä on pieniä lapsia. Tuntuu, ettei pysty hoitamaan arkirutiineja. On mahdoton mennä töihin, kun ei saa nukuttua.

Pitääkö muuttaa pois Suomesta? Onko täällä enää turvallista olla?

Puoliso on sota-alueelta ja voi nyt huonosti.

Iäkäs sisarus on muistisairas, ja hänelle on aktivoitunut pelkotiloja. Kuinka puhua hänen kanssaan?

Väestönsuoja huolettaa. Ydinvoima pelottaa.

Ukrainaa tukeva mielenosoitus Venäjän suurlähetystön luona 26. helmikuuta 2022.

Moni miettii kriisipuheluissa sitä, muuttuuko elämä enää tavalliseksi.

– Ehti tulla toivoa, että korona hellittää ja ensi kesä on normaali. Nyt on toivottomuutta siitä, miten tässä jaksaa.

Winter kertoo, että kriisipuhelimen tarkoituksena on tuoda luottamusta tulevaan ja käydä soittajan kanssa läpi keinoja, joita voi käyttää voimakkaiden tunteiden helpottamiseksi.

– Saa itkeä tai puhua tunteista, joita ei halua muualla näyttää.

Lue lisää: Ukrainan sodan koskettavat tarinat: Vitali ja Iryna antoivat henkensä, myös rakkaus kukoistaa hädän keskellä

Kriisipuhelin auttaa suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi. Maahanmuuttajat eivät ole soittaneet Venäjän hyökkäyksestä.

– Oletimme, että tulee tästä puheluita, mutta ei ole tullut.

Ukrainan sotaan liittyvistä puheluista kolmasosassa soittaja antoi palautetta, että hän koki rauhoittuneensa puhelun ansiosta. Myös kolmasosa koki tulleensa kuulluksi, kohdatuksi ja olonsa helpottuneen.

– Nämä ovat hirveän tärkeitä kokemuksia kriisissä oleville.