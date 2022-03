Syyttäjä vaatii someräppäri Milan Jaffille vähintään 8 vuoden vankeusrangaistusta

Katujengien välisiä nujakointeja käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa.

Syyttäjä vaatii helsinkiläisen 47-katujengin johtohahmolle, someräppäri Milan Jaffille vähintään kahdeksan vuoden vankeusrangaistusta.

Jengin kahdelle muulle johtohahmolle syyttäjä vaatii vähintään 7 vuoden ja noin 2 vuoden vankeusrangaistusta.

Syyttäjän mukaan 22-vuotias Jaff syyllistyi pahoinpitelyyn, tapon yritykseen, ampuma-aserikokseen, oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamiseen, törkeään ryöstöön, törkeään vapaudenriistoon, huumausainerikokseen ja törkeään henkeen tai terveyteen kohdistuvaan rikoksen valmisteluun.

Syytteet liittyvät Jaffin johtaman 47-jengin ja espoolaisen L-City-jengin välisiin kahnauksiin viime vuoden keväällä ja syksyllä. Katujengien jäseniä yhdistää mieltymys gangsta rap -musiikkiin, jossa ihannoidaan rikollista elämäntapaa ja ruokitaan vastakkainasettelua toisten jengien kanssa.

Jengien välistä vihaa on lietsottu sosiaalisessa mediassa. Suurin osa ryhmien jäsenistä on ensimmäisen tai toisen polven maahanmuuttajia.

Jengien välinen väkivallan kierre alkoi Helsingissä toukokuussa 2021 tapahtuneesta pahoinpitelystä, jossa heiluteltiin nyrkkejä.

Kostot äityivät tämän jälkeen yli äyräiden. Puukoilla lyötiin, aseilla ammuttiin. Kukaan ei kuitenkaan päässyt hengestään.

Poliisi sai katkaistua väkivaltakierteen viime lokakuussa, kun se pysäytti Helsingin Kaivohuoneelle suunnitellun iskun.

Espoolaisjengi valmistautui Kaivohuoneella musiikkitapahtumaan, ja helsinkiläisjengi suunnitteli hyökkäävänsä etu- ja takaovista sisälle ravintolaan soundcheckin aikana. Helsinkiläisjengillä oli teräaseita ja ainakin yksi ampuma-ase.

Syyttäjän mukaan teon suunnittelivat Jaff ja jengin kaksi muuta johtohahmoa.

– Jaff on ollut johtohenkilö rikoksen järjestelyissä ja käskenyt tai yllyttänyt muita vastaajia osallistumaan rikokseen sekä antanut ohjeita rikoksen teosta, kuten maskin käytöstä rikoksen yhteydessä, syyttäjän laatimassa haastehakemuksessa kirjoitetaan.

Jaff kiistää pääasiassa kaikki syytteet. Hän myöntää pitäneensä hallussaan vähäisen määrän kokaiinia. Hän myöntää myös tappelun huumekauppiaan kanssa.

Jaff kiistää kuitenkaan milloinkaan käyttäneensä terä- tai ampuma-asetta. Jaffin puolustuksen mukaan mies ei myöskään osallistunut Kaivohuoneen iskun suunnitteluun.

Laajan yleisön tuntema Milan Jaff on sosiaalisesta mediasta. Hänen YouTube-videoillaan on satojatuhansia katsojia. Instagramissa hänellä on 112 000 seuraajaa.

Hänen rap-kappaleidensa sanoituksissa ja kuvastoissa korostetaan jengiveljeyttä ja ihannoidaan rikollisuutta, väkivaltaa, huumeita sekä viranomais- ja yhteiskuntavastaisuutta.

Oikeuskäsittely alkoi Helsingin käräjäoikeudessa perjantaina.

