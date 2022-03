IS SEURAA

IS seuraa: Milan Jaffin johtaman ”47”-jengin ja espoolaisen ”L-Cityn” väkivaltakierre käräjillä – oikeudessa katsotaan rapjengien musiikkia videolta

Helsingin käräjäoikeus käsittelee kahden gangsta rap -jengin vihanpitoa.

Suuri joukko katujengien jäseniä vastaa syytteisiin väkivaltarikoksista oikeuden­käynnissä, joka alkaa Helsingin käräjäoikeudessa perjantaina. Suuri syytekokonaisuus liittyy kahden pääkaupunkiseudulla vaikuttavan rapjengin välille syttyneeseen koston kierteeseen.

Vyyhdin keskeinen syytetty on sosiaalisen median kautta tunnetuksi tullut räppäri Milan Jaff, 21. Hän on itähelsinkiläisen ”47”-nimisen jengin johtohahmo. Vastapuolena vihanpidossa on ollut espoolainen ”L-City”-nimellä tunnettu ryhmä.

Syyttäjä aikoo esittää oikeudessa videolta jengien musiikkia, jossa ihannoidaan väkivaltaa ja uhkaillaan muita pääkaupunkiseudun jengiporukoita.

Poliisin mukaan pääkaupunkiseudulla on kymmenkunta vastaavaa gangsta rap -jengiä tai katujengiä, jolla termillä niitä on myös kutsuttu. Ryhmien jäsenet ovat pääosin maahanmuuttajataustaisia nuoria, osa alaikäisiä.

Lue lisää: Tällaista on katu­jengien väki­valta – Milan Jaffin jengi­toveri sai puukosta kylkeen, 15-vuotiaalta vietiin Louis Vuitton -vyö

Ensimmäisenä syytekohtana oikeudessa käsitellään Helsingin Pikku Huopalahdessa toukokuussa 2021 sattunut tappelu, josta nyt käsiteltävä tutkintakokonaisuus lähtee ajallisesti liikkeelle. Tätä tapausta seurasi Itäkeskuksessa tapahtunut puukotus, joka lopullisesti ryöpsäytti esiin jengien välillä kyteneet jännitteet.

Lue lisää: Räppäri Milan Jaffin jengitoverin raju puukotus tallentui videolle

Ensimmäisenä käsittelypäivänä käräjäoikeus käsittelee myös puukotuksen jälkeistä uhkaavaa tilannetta, jossa suuri joukko 47-jengiläisiä kerääntyi espoolaisen puukottajan äidin kotitalolle. Lisäksi ensimmäisenä päivänä on tarkoitus puida syytettä, jonka mukaan Jaff pahoinpiteli L-Cityn jäsenen Omenahotellissa Helsingissä.

IS seuraa käsittelyä Helsingin oikeustalolla.