Ukrainalaiset tarvitsevat nyt ruokaa, vettä, huopia, telttoja... näin sinä voit tukea hädässä olevia

Lue, miten voit auttaa ukrainalaisia SPR:n, Unicefin, Kirkon Ulkomaanavun ja Pelastakaa Lapset ry:n kautta. Ilta-Sanomat tukee myös itse lahjoittamalla avustusjärjestöille 50 prosenttia perjantain painetun sanomalehden myyntituotosta.

Ukrainassa on meneillään sodan aiheuttama valtava humanitaarinen kriisi.

Miljoonat ihmiset ovat joutuneet jättämään kotinsa paettuaan sotaa. YK:n pakolaisjärjestö UNHCR arvioi, että jo 1,1 miljoonaa ihmistä on paennut Ukrainasta – ja määrä kasvaa noin 100 000:lla joka päivä.

Tämän lisäksi valtavasti ukrainalaisia elää maan sisäisessä paossa.

Ukrainan sota on herättänyt suomalaisissa valtavan halun auttaa ukrainalaisia.

Suomalaisen ajatushautomon Safer Globen toiminnanjohtaja Maria Mekri sanoi Ilta-Sanomille, ettei Ukrainaan tai lähialueille pitäisi itse lähteä, vaan apu kannattaa suunnata vakiintuneiden, kokeneiden ja luotettavien organisaatioiden kautta rahallisesti.

Näin raha menee varmimmin perille eikä solahda korruptioon tai järjestäytyneen rikollisuuden taskuun. Avustusjärjestöt myös tietävät parhaiten, minkälaista tarvikeapua kohteessa tarvitaan eniten.

Ilta-Sanomat ja Iltalehti lahjoittavat perjantain painettujen lehtien myyntituotoistaan 50 prosenttia Ukraina-apuun.

Ilta-Sanomat on valinnut avustuskohteiksi tunnetut ja luotettavat avustusjärjestöt Kirkon Ulkomaanavun, Pelastakaa Lapset ry:n, Suomen Punaisen Ristin ja Unicefin.

– Tämä sota on järkyttänyt syvästi meitä kaikkia ja herättänyt suomalaisissa poikkeuksellisen suuren halun tehdä jotain. Mekin saamme päivittäin kysymyksiä, miten ukrainalaisia voisi auttaa. Siksi haluamme nyt kertoa ihmisille luotettavista tahoista, joille voi lahjoittaa ja joiden kautta apu kanavoituu perille, Ilta-Sanomien vastaava päätoimittaja Johanna Lahti kertoo.

Sotaa paenneille jaettiin avustustarvikkeita pienessä Barabasin kylässä Unkarissa Ukrainan rajan lähellä. Kirkon Ulkomaanavun kumppanijärjestö Hungarian Interchurch Aid tarjoaa ukrainalaisille ruokaa, juomaa ja hygieniatarvikkeita.

Lahti muistuttaa myös vapaan tiedonvälityksen merkityksestä.

– Uutismediana meidän ensiarvoisen tärkeä tehtävämme on raportoida Ukrainan tilanteesta. Vapaan, luotettavan tiedonvälityksen rooli korostuu erityisesti tällaisessa tilanteessa, kun liikkeellä on hurja määrä huhuja, someväitteitä ja sotapropagandaa. On hyvä muistaa, että toisin on Venäjällä: sieltä puuttuu vapaa tiedonvälitys. Kremlin propaganda on osaltaan mahdollistanut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan, Lahti sanoo.

Näin tavallinen kansalainen voi auttaa Ukrainan kriisissä yllä mainittujen järjestöjen kautta:

Punainen Risti

Näin voit auttaa:

Verkko: voit auttaa lahjoittamalla katastrofirahastoon

Puhelin: soita numeroon 0600 12220 (20,28 € + pvm/mpm)

Tekstiviesti: lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)

Mobilepay: numero on 10900

Tilisiirto: OP FI52 5000 0120 4156 73 (saaja: Punainen Risti, viitenumero 5186)

Lisäksi SPR aloittaa lipaskeräyksen. Lipaskeräysten päivät vaihtelevat paikkakunnittain, lisätietoa löytyy täältä

Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Marko Korhonen sanoi, että jo ennen viime viikon torstaina alkanutta Venäjän hyökkäystä Ukrainassa 1,4 miljoonaa ihmistä oli jättänyt kotinsa ja 2,3 miljoonaa oli humanitäärisen avun tarpeessa.

Määrät ovat reilun viikon aikana kasvaneet roimasti. Ihmiset tarvitsevat epätoivoisesti terveyspalveluita, lääkkeitä, puhdasta vettä ja suojaa.

Korhonen sanoo, että Punainen Risti auttaa sekä Ukrainan sisällä – silloin kun sotatoimet sen sallivat – että rajaseudun tuntumassa maanpakoon lähteneitä.

– Tilanne Ukrainassa on vaikea. Aktiivisten taistelutoimien aikana ja taistelualueilla avustustoiminta on erittäin vaikeaa. Apua voidaan antaa sitten, kun taistelussa on taukoa, Korhonen kuvaa.

Ukrainalainen Den halasi siskoaan Olenaa, joka saapui sotaa pakoon Ukrainasta Puolan Medykaan.

Punaisen Ristin apu on elämisen perusedellytysten turvaamista kuten puhdasta vettä, ruokatarvikkeita, telttoja ja makuualustoja, ensiapu- ja perusterveydenhuollon tarvikkeita sekä psykososiaalista tukea.

Korhonen sanoo, että Suomen Punaisen Ristin keskusvarastosta Tampereen Kalkusta on juuri lähdössä tuhat perhetelttaa Ukrainaan sekä 1 500 makuualustaa ja lähes 5 000 huopaa.

Suomen Punainen Risti on aloittanut hätäapukeräyksen Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi. Ihmisten auttamishalu on Korhosen mukaan valtava.

– Olen tehnyt näitä hommia 20 vuotta, ja tämä on yksi suosituimmista avustuskohteista. Tämä nousee samaan kategoriaan Kosovon ja Jugoslavian sotien ja Thaimaan tsunamin kanssa. Ihmisten auttamishalu on mielettömän hienoa! Korhonen kiittää.

Unicef

Näin voit auttaa:

Verkko: voit auttaa Ukrainan lapsia kriisin keskellä

Tekstiviesti: lähetä tekstiviesti UKRAINA numeroon 16110 (20 €)

Mobilepay: numero on 33742

YK:n lastenjärjestö Unicef arvioi, että Ukrainan kriisi uhkaa jopa 7,5 miljoonan lapsen elämää ja hyvinvointia. Taistelut ovat jo vahingoittaneet kriittistä vesi-infrastruktuuria ja useita kouluja.

Unicef toimittaa Ukrainaan hätäaputarvikkeita kuten puhdasta vettä, lämpimiä vaatteita, huopia ja hygieniatarvikkeita. Järjestö myös antaa psykososiaalista tukea lapsille ja perheille.

Unicefilla on liikkuvia tiimejä, jotka auttavat kriisin vuoksi traumatisoituneita tai paenneita lapsia perheineen. Järjestö on lisäksi aktivoimassa Blue Dot -toimintaa eli sinisiä hengähdyspaikkoja pakoreittien varrelle mm. Moldovaan, Romaniaan ja Puolaan.

Blue Dot -pisteessä perheet saavat psykososiaalista tukea, ohjeita ja tärkeitä tietoja tilanteen kehittymisestä. Lapsille ja äideille Blue Spot tarkoittaa turvallista tilaa raskaan pakomatkan keskellä. Yksinään pakenevat lapset voidaan tunnistaa ja mahdollisuuksien mukaan yhdistää perheidensä kanssa.

Yhden Blue Dot -pisteen kautta kulkee noin 3 000–5 000 ihmistä päivittäin, joten apu tavoittaa jopa yli 100 000 ihmistä joka päivä.

– Olemme valtavan kiitollisia jokaiselle lahjoittajalle, joka on auttanut Ukrainan lapsia ja perheitä Unicefin kautta. Ukrainan lasten tilanne on sydäntä särkevä, mutta suomalaisten auttamishalu luo toivoa, viestinnän asiantuntija Terhi Bruun Suomen Unicefista sanoo.

– Meillä on suuri avustustarvikehankinta, -logistiikka, ja -jakelukoneisto, joka varmistaa avun perillemenon. Toimintamahdollisuutemme konfliktialueilla perustuu siihen, että olemme puolueeton, pitkään toiminut ja tunnettu YK-perheen järjestö. Yhteistyössä toimiminen mahdollistaa meille väylät tarvikkeiden kuljettamiseen maahan ja taistelualueille, Bruun lisää.

Vova ja Mia hätämajoituksessa Ukrainan ja Unkarin rajalla.

Pelastakaa Lapset

Näin voit auttaa:

Verkko: voit auttaa lahjoittamalla hätäapukeräykseen (yrityslahjoitukset täältä)

Tekstiviesti: lähetä tekstiviesti UKRAINA20 numeroon 16499 (20 €)

Mobilepay: numero on 95557

Tilisiirto: Nordea FI64 1017 3000 2107 27 (viestiksi UKRAINA)

Pelastakaa Lasten viestintä- ja varainhankintajohtaja Sanna Kuusisto sanoo, että järjestön tavoitteena on pystyä tukemaan Ukrainan hätäapukeräyksen turvin 3,5 miljoonaa ukrainalaista lasta ja heidän perhettään.

Kuusiston mukaan Pelastakaa Lapset on toiminut Ukrainassa vuodesta 2014 lähtien, ja nyt kriisin pahetessa hätäavun toimittamista ukrainalaisille lapsille ja heidän perheilleen laajennetaan niin Ukrainassa kuin niissä lähimaissa, joihin perheet pakenevat.

Hätäapukeräyksen lahjoitusten turvin lapsille ja heidän perheilleen jaetaan hätäapua kuten ruokaa, vettä ja hygieniatarvikkeita, talvivaatteita ja peittoja, jotta lapset perheineen selviytyvät talvesta, tarjotaan kotoaan pakeneville lapsille ja perheille suojaa sekä järjestetään psykososiaalista tukea lapsille, jotka ovat kokeneet sodan kauhuja.

Kuusisto sanoo, että torstaiaamuun mennessä lahjoituksia oli kertynyt jo yli miljoona euroa.

– Ihmiset ja organisaatiot ovat lähteneet ennätyksellisen aktiivisesti Ukrainan lasten ja perheiden tueksi. Saamme yhteydenottoja yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä koko ajan – jokainen haluaa tehdä nyt osansa auttaakseen Ukrainaa. Emme ole koskaan aikaisemmin nähneet vastaavaa. Olen todella kiitollinen jokaiselle lahjoittajalle, Kuusisto kiittelee.

Kuusisto sanoo, että Pelastakaa Lasten kansainvälinen kattojärjestö on arvioinut hätäaputoiminnan rahoittamiseen tarvittavan yhteensä 19 miljoonaa dollaria.

– Suomalaisten tekemillä lahjoituksilla on tässä kokonaisuudessa erittäin tärkeä merkitys. Saamme olla erittäin kiitollisia ja ylpeitä suomalaisten tuesta! On myös tärkeää muistaa, että ukrainalaisten lasten ja perheiden avun tarve jatkuu vielä kauan sodan päättymisen jälkeen, Kuusisto muistuttaa.

10-vuotias Alina pakeni sotaa perheensä kanssa Krimin niemimaan läheltä Ukrainan ja Unkarin väliselle rajalle. Hän toi mukanaan yhden lelun ja värityskirjan, jonka hän antoi jo toiselle tytölle, jolla ei ollut leluja mukanaan. Alinan sylissä 3-vuotias Emilia.

Kirkon Ulkomaanapu

Näin voit auttaa:

Verkko: voit auttaa lahjoittamalla hätäapukeräykseen

Tekstiviesti: lähetä tekstiviesti APU20 (20€) tai APU50 (50€) numeroon 16499

Mobilepay: numero on 36263

Tilisiirto: Nordea FI33 1572 3000 5005 04 (viitenumero 2943)

Kirkon Ulkomaanapu auttaa Ukrainan sodasta kärsineitä ihmisiä yhteistyössä unkarilaisen kumppanijärjestönsä Hungarian Interchurch Aidin (HIA) kanssa.

Torstaina iltapäivällä keräyssumma ylitti kahden miljoonan euron rajan. Lahjoitusvaroista 89 prosenttia käytetään avustustyöhön. Loput käytetään tukitoimintoihin kuten välttämättömiin hallintokuluihin, varainhankintaan, viestintään sekä laadunvalvontaan.

Avustustarvikkeita kuten ruokaa (mm. säilykkeitä, teetä, pastaa, riisiä ja öljyä), lämpimiä peittoja, makuupusseja ja jopa hammasharjoja ja muita hygieniatuotteita on jaettu viime viikonlopusta alkaen Ukrainassa sekä unkarilaisen Barabasin kylän liepeillä.

– Vaikuttaa siltä, että koko tämä pieni 700 asukkaan kylä on organisoitunut yhdessä auttamaan, paikalla oleva viestinnän asiantuntija Ulriikka Myöhänen Kirkon Ulkomaanavusta sanoo.

Ukrainasta rajan yli Unkariin on viikon aikana kulkenut YK:n mukaan ainakin 100 000 ihmistä. Myöhänen kuvailee tilannetta Barabasissa rauhalliseksi ja avustusoperaatiota hyvin organisoiduksi.

Ukrainassa jo 25 vuotta työskennellyt ja etenkin vuoden 2014 konfliktin jälkeen vahvasti toiminut HIA on Kirkon ulkomaanavun tukemana toimittanut apua myös Ukrainan puolelle rajaa ja aloittanut avustusoperaation Länsi-Ukrainan Lvivissä.

Kristina pakeni ensimmäisen kerran sotaa jo vuonna 2014 Itä-Ukrainan Luhanskista Kiovaan. – Olen täällä Unkarissa äitini ja kissani kanssa. Puolisoni ja muut sukulaiseni jäivät Kiovaan. Olemme vain itkeneet. Onneksi täällä on nyt ystävällisiä ihmisiä. Tuntemattomat ihmiset auttoivat meidät tänne, Kristina iloitsee.

– Ukrainan puolelta tuli keskiviikkona koko ajan ihmisiä esimerkiksi minibusseissa, ja heidät otettiin täällä vastaan, Myöhänen sanoo.

Hän kuvailee monen jututtamansa ihmisen olleen väsynyt ja nälissään useiden tuntien matkanteon jälkeen. Raja-asemalla sotaa paenneet saivat ruokaa ja juomaa ja lämpimiä vaatteita. Myöhäsen mukaan tärkeää oli myös saada rauhallinen paikka, jossa levätä hetki.

Kirkon Ulkomaanapu on toiminut humanitaarisen avustustyön parissa 75 vuoden ajan. Järjestön toimintaperiaatteisiin kuuluu kohdistaa apu ensisijaisesti kaikkein heikoimmassa asemassa oleville ihmisille uskontoon, etniseen taustaan ja poliittiseen vakaumukseen katsomatta.

Rebeka leikki Alyonan kanssa hätämajoitustiloissa Ukrainan ja Unkarin rajalla. Hänen perheensä lähti sotaa pakoon Krimin niemimaan lähistöltä.

