Väestönsuojien rakentamisyhdistyksen puheenjohtajan mukaan Suomen väestönsuojissa on paljon korjausvelkaa. Muutoksia olisi pitänyt tehdä jo aikapäivää sitten.

Suomessa oli sisäministeriön mukaan vuonna 2020 kaikkiaan 54 000 väestönsuojaa ja niissä kriisin tullen yhteensä 4,4 miljoonaa suojapaikkaa.

Suurin osa väestönsuojista on suurissa kaupungeissa, siellä missä ihmisiäkin on.

Valtaosa, noin 85 prosenttia, Suomen väestönsuojista on asuin- ja työpaikkarakennusten yhteydessä olevia yksityisiä, talokohtaisia teräsbetonisuojia, jotka on tarkoitettu kiinteistöjen asukkaiden tai työntekijöiden käyttöön.

Käytössä on lisäksi useamman kiinteistön yhteisiä kalliosuojia, jotka on tarkoitettu suojien rakentamiseen osallistuneiden kiinteistöjen asukkaille ja työntekijöille.

Mikäli on epäselvää, onko omassa taloyhtiössä väestönsuoja, sen voi tarkistaa taloyhtiön pelastussuunnitelmasta tai isännöitsijältä.

Lisäksi osassa Suomea on yleisiä suojia, joihin kuka tahansa voi hakeutua kriisitilanteessa. Kaikissa Suomen maakunnista yleisiä väestönsuojia ei kuitenkaan ole.

” Julkisia, niin sanottuja yleisiä väestönsuojia on todella vähän. Helsingissä niitä on eniten.

Helsingin Torkkelinmäen väestönsuoja Helsinginkadulla kuvattuna maaliskuussa 2022.

– Julkisia, niin sanottuja yleisiä väestönsuojia on todella vähän. Helsingissä niitä on eniten. Yleisiä suojia ovat Helsingissä esimerkiksi keskustan metroasemat, jotka on rakennettu suojaamaan etenkin liikkuvaa väestöä, joka asemilla on. Ne ovat sen verran suuriksi mitoitettu, että sinne saa hakeutua suojaan kuka tahansa, kertoo sisäministeriön pelastusosaston erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen.

Vuonna 2011 pelastuslain muutoksen yhteydessä luovuttiin uusien yleisten väestönsuojien rakentamisesta.

Suurista kaupungeista esimerkiksi Tampereella on yksi yleinen väestönsuoja, mutta Turussa, Espoossa ja Vantaalla puolestaan ei ole yhtään yleistä väestönsuojaa. Lapissa yleisenä väestönsuojana toimii Santapark Rovaniemellä.

Esimerkiksi omakotitaloissa ja muissa pienemmissä rakennuksissa ei yleensä ole omaa väestönsuojaa. Maaseudulla ja harvaan asutuilla alueilla, kuten omakotitaloalueilla, ei ole tyypillisesti myöskään yleisiä väestönsuojia. Tällöin asukkailla ei ole automaattisesti omaa heille ennakkoon osoitettua väestönsuojaa.

Mikäli omassa talossa tai taloyhtiössä ei ole väestönsuojaa, eikä asuinalueella yleistä väestönsuojaa, suojautumistilanteessa viranomaiset tiedottaisivat näille henkilöille lähimmän yleisen tai väliaikaisen väestönsuojatilan tai muun suojautumiskeinon.

– Esimerkiksi omakotitaloalueilla ei ole väestönsuojaa. Väestön suojaamisen kannalta se ei ole kuitenkaan hirvittävän huolestuttava asia, sillä väestönsuojat ovat vain yksi työkalu väestön suojaamisessa. Viranomaisilla on suojautumistilanteessa muitakin keinoja, esimerkiksi väestön siirtäminen turvallisempaan paikkaan tai tilapäisten väestönsuojien tekeminen, Häyrinen rauhoittelee.

Varastossa vasemmalla on vesihana ja -allasrivi, oikealla vessanpyttyrivi. Forumin parkkihalli on yksi Helsingin väestönsuojista. Kuva vuodelta 2017.

Häyrisen mukaan tositilanteessa voidaan esimerkiksi käyttää joustavammin alueen väestönsuojia, ja viranomaiset voivat jakaa väestönsuojien käyttöä tarpeen mukaan. Toimistorakennusten suojia voidaan käyttää varsinkin ilta-aikaan suojautumiseen. Myös muitakin tiloja kuin varsinaisia väestönsuojia voitaisiin osoittaa suojatiloiksi.

Todellisessa suojautumista vaativassa tilanteessa viranomaiset viestisivät asiasta kansalaisille tarkemmin.

– Viranomaisilla on kyllä suunnitelmat valmiina väestön suojaamiseen. Suomi on varautunut erittäin hyvin suojaamaan siviiliväestöään verrattuna moneen muuhun maahan, Häyrinen korostaa.

– Mikäli omassa taloyhtiössä ei ole väestönsuojaa, ja haluaisi tietää onko alueella yleistä väestönsuojaa, asiasta antavat tietoa paikalliset pelastusviranomaiset. Tiedän kyllä, että pelastuslaitoksille on tullut valtava määrä kyselyitä tähän liittyen.

Väestönsuojien tämänhetkisestä kokonaiskunnosta sisäministeriössä ei ole tarkkaa tietoa. Sisäministeriössä on Häyrisen mukaan suunnitteilla selvitystyö, jossa selvitettäisiin väestönsuojien toimintakyvyn tilannekuvaa.

– Säännösten mukaan väestönsuoja tulisi tarkastaa kymmenen vuoden välein, ja pelastusviranomaiset valvovat palotarkastusten yhteydessä, että näin on myös tehty.

Väestönsuojien rakentamisyhdistyksen puheenjohtaja Matti Virpiaro pitää isona ongelmana tällä hetkellä sitä, että kukaan ei tiedä tarkasti, missä kunnossa Suomen väestönsuojat todellisuudessa kokonaisuutena ovat.

Merihaan väestönsuoja Helsingissä kuvattuna 2018.

Virpiaro arvioi, että suurin osa Suomen väestönsuojista on teknisesti kunnossa. Uuden rakennuskannan myötä on tullut myös uusia suojia, mutta todennäköisesti iso osa väestönsuojista on vuosien varrella puutteellisesti hoidettu.

– Ei ole tilastotietoa suojien kunnosta. Se tiedetään, että puutteita on merkittävissä määrin. Se on se murhe, jota me kannamme, ja johon olemme yrittäneet puuttua. Onneksi nyt sitten herätään siihen, että olisi pitänyt tehdä jotakin, ja nyt toivottavasti ryhdytään taas suojien kunnostamistoimiin.

Virpiaron mukaan väestönsuojissa on paljon korjausvelkaa, eli muutoksia olisi pitänyt tehdä jo aikapäivää sitten.

– Muun muassa Helsingissä löytyy yleisiä suojia, joissa on mittava korjausvelka. Nyt on noussut yleiseen keskusteluun, että pitää kiireen vilkkaa miettiä, että miten niitä laitetaan kuntoon. Peruskorjauskunnossa olevien suojien kuntoon laittaminen ei ole päivän eikä kahden asia, kun niitä ryhdytään kunnostamaan. Kyllä työtä riittää.

– Jos kymmeniä tai satoja suojia kunnostetaan yhtä aikaa, ja vaihdetaan vaikkapa ilmanvaihtolaitteisto, niin eihän niitä hetkessä edes mikään yritys pysty valmistamaan.

Virpiaro korostaa kaikkien väestönsuojien kuitenkin antavan joka tapauksessa sirpalesuojaa taistelutilanteissa.

– Eli rakenteet sinällään kestävät sen. Mutta pidempiaikainen oleskeleminen sisällä vaikeutuu, jos suojissa on puutteita, jotka liittyvät ilmansuodatusjärjestelmiin, varavoimaan, tiiveyteen ja vastaaviin asioihin. Sellaisia puutteita, jota liittyvät ilmansuodatusjärjestelmiin, on monissa talosuojissa.

Väestönsuoja autotallissa Helsingin Lauttasaaressa. Kuva vuodelta 2018.

Tyypillisesti väestönsuojat ovat normaalioloissa muussa käytössä, yleiset suojat muun muassa metroasemina ja parkkihalleina ja asuinrakennusten väestönsuojat esimerkiksi varastotiloina.

Väestönsuojaan siirrytään vasta viranomaisen käskystä. Viranomaismääräyksenä tulleen käyttöönottoilmoituksen jälkeen väestönsuoja tulisi tyhjentää ja laittaa käyttökuntoon 72 tunnissa.

Jokaiselle väestönsuojalle tulee olla nimetty ja koulutettu hoitaja, joka vastaa sen kunnossapidosta ja käyttökuntoon laittamisesta.

– Pienemmissä talokohtaisissa suojissa ongelma on siinä, että monet taloyhtiöt ovat unohtaneet, että taloyhtiöiden pitää huolehtia, että on koulutettu vastuuhenkilö ja nimetty henkilöstö, joka laittaa suojan käyttökuntoon, jos suojautumistarve tulee. Tätä puutetta on melko paljon.

– Mikäli suojautumiskäsky tulisi, niin monissa taloyhtiöissä asukkaat eivät tiedä, miten suoja otetaan käyttökuntoon, miten tekniikkaa käytetään suojautumisen aikana ja miten varmistetaan, että on vesivarastot, käymälät, niihin liittyvät kemikaalit ja niin edelleen.

Porin Puuvillan kaupunkikorttelin väestönsuojat sijaitsevat kauppakeskuksessa.

Puuvillan väestönsuojan varastossa on tarvikkeet suojan rakentamiseen valmiiksi.

Kuvat Puuvillan kauppakeskuksen alla olevasta väestötilasta ovat vuodelta 2020.

Virpiaron mukaan monet Suomen väestönsuojista ovat myös tarkastamatta. Väestönsuojien tiiveyksissä saattaa esimerkiksi olla ongelmia, jos tiiveyskokeet on jätetty tekemättä. Kymmenen vuoden välein suojalle tulee tehdä muun muassa tiiveyskoe, jossa suojan käyttökunto tulee testata.

– Meillä on väestösuojien tarkastamisasiat vähän huonolla tolalla. Meillä on tapauksia, että suojatarkastusten jälkeen löytyy merkittäviä puutteita suojista, vaikka tarkastuksia on tehtykin. Eli ei ole ollut riittävää asiantuntemusta tarkastuksen tekemiseen. Missään säädöksissä ei ole tarkemmin määritelty, että mikä on se riittävää pätevyys, mikä tarkastajilta vaaditaan.