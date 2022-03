73-vuotias vaalirahamies ei pääse velkajärjestelyyn – elinikä ei riitä miljoonien maksuun

Hovioikeus ei heltynyt talousrikosten takia velkaantuneen Tapani Yli-Saunamäen hakemukselle.

Suuressa vaalirahasotkussa tunnetuksi tullut Tapani Yli-Saunamäki, 73, ei pääse vieläkään velkajärjestelyyn. Helsingin hovioikeus hylkäsi miljoonavelkaisen Yli-Saunamäen hakemuksen torstaina.

Painavin perustelu hakemuksen hylkäämiselle oli se, että velat olivat seurausta rikollisesta menettelystä. Hovioikeus otti näkökohtana huomioon yleisen yhteiskunta- ja maksumoraalin turvaamisen.

– Yli-Saunamäki on varsin hyvätuloinen eläkeläinen, jonka ainoat velat liittyvät hänen syykseen luettuihin törkeisiin talousrikoksiin. (...) Velkaantuminen on johtunut tahallisista rikoksista, joilla on suoraan aiheutettu velkojille vahinkoa, hovioikeus toteaa päätöksessään.

Yli-Saunamäki tuomittiin vuonna 2013 ehdolliseen vankeuteen hämärää vaalirahoitusta jakaneisiin Nova-yhtiöihin liittyneistä konkurssirikoksista. Hänelle lankesi myös mittava korvausvastuu. Velkojen kokonaissumma on noin neljä miljoonaa euroa.

Ulosoton kautta Yli-Saunamäki on tähän mennessä maksanut veloistaan noin 700 000 euroa. Hänen itsensä mukaan ne eivät ole riittäneet edes pääomien lyhentämiseen, vain viivästyskorkoihin.

– Yli-Saunamäki on 73-vuotias eläkeläinen. Merkittävä määrä Yli-Saunamäen omaisuutta on realisoitu hänen velkojensa suoritukseksi, eikä ole nähtävissä, että Yli-Saunamäki suoriutuisi veloistaan elinaikanaan, toteaa hovioikeus.

Velkajärjestelyyn pääsyä puoltaisivat hovioikeuden mukaan rikoksista kulunut pitkä aika ja se, että Yli-Saunamäki on hoitanut maksuja säntillisesti. Velat kuitenkin syntyivät tahallisilla ja törkeillä rikoksilla, Yli-Saunamäen tulot riittävät maksuihin ja veloilla on merkitystä Nova-konkurssipesien velkojille, jotka ovat suurelta osin yksityisiä.

Yli-Saunamäki oli yksi keskeinen henkilö vaalirahoitusskandaalissa, joka puhkesi vuoden 2007 eduskuntavaalien jälkeen. Hän vaikutti Kehittyvien maakuntien Suomi -yhdistyksessä, joka oli junaillut salaista vaalirahaa suurelle joukolle poliitikkoja.

Nova-yhtiöt olivat poliitikkojen merkittävin rahoittaja tässä kuviossa. Yli-Saunamäki toimi emoyhtiö Nova Groupin johdossa. Tytäryhtiötä Nova Kiinteistökehitystä johti Arto Merisalo, joka sai konkurssijutussa ehdotonta vankeutta.