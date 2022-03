Tällainen on loppu­viikon sää – pakkasta odotettavissa koko maassa ensi viikon puoli­väliin

Seuraava viikko näyttäisi jo lämpimämmältä tämänhetkisen ennusteen valossa.

Maaliskuun alkua on leimannut vuorokausilämpötilan vaihtelu. Lämpötila sahaa aurinkoisten päivien ja yöpakkasten välillä varsinkin etelässä, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Antti Kokko.

– Etelä-Ruotsin ja Norjan yllä on korkeapaineen keskus ja pohjoisesta virtaa kuivaa ilmaa Suomeen. Sää on selkeää lähes koko maassa, Kainuun ja Itä-Lapin alueella on pilvistä, Kokko sanoo.

Nykyisen 10 vuorokauden ennusteen perusteella koko maassa on odotettavissa pakkasta aina ensi viikon puoliväliin saakka.

– Torstaina 10. maaliskuuta maan etelä- ja keskiosissa liikutaan nollakelin ja muutaman pakkasasteen välillä, pohjoisessa voi olla hieman kylmempää. Rannikolla voi olla plusasteita, Kokko kertoo.

Sää näyttäisi lämpenevän seuraavaa viikkoa kohden. Etelä- ja länsirannikolla voidaan Kokon mukaan päästä plussan puolelle.