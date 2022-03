Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta saapuvien kuljetuksista ennakkoon

Tietojen välittäminen ennakkoon on tärkeää, jotta viranomaiset voivat arvioida ihmisten mahdollista majoitustarvetta ja tuen tarvetta, virasto kertoo.

Maahanmuuttovirasto pyytää ilmoittamaan Ukrainasta vapaaehtoisilla kuljetuksilla Suomeen saapuvista ukrainalaisista.

Maahanmuuttoviraston nettisivuilla on ilmoituslomake, johon pyydetään kuljetuksia järjestäviltä ennakkotiedot Ukrainasta saapuvista kuljetuksista. Lomakkeessa tulee kertoa kuinka monta ukrainalaista kuljetuksella saapuu, mille paikkakunnalle he ovat menossa ja aikovatko he oleskella Suomessa viisumivapaasti vai hakea turvapaikkaa.

Jos tietoja ei voi välittää lomakkeen kautta, Maahanmuuttovirastoon voi olla yhteydessä puhelinnumeroon 0295 463 300.

Suomeen saapuvilla ukrainalaisilla on eri vaihtoehtoja oleskelulle Suomeen saapumisen jälkeen. Maahanmuuttovirasto on koonnut ohjeita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi nettisivuilleen.