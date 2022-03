Pilapiirtäjä keräsi yhdessä yössä 6 000 euroa Ukrainalle – törmäsi byrokratiaan

Jyrki Vainio keräsi yhdessä yössä tuhansia euroja Ukrainalle.

Ilta-Sanomillekin piirtävä Jyrki Vainio on ottanut monesti kantaa Ukrainan kriisiin.

Pilapiirtäjä Jyrki Vainio keräsi yhdessä yössä 6 000 euroa Ukrainan asialle myymällä alkuperäispiirroksiaan sosiaalisen median kautta.

– Pistin keskiviikkoiltana muutaman piirroksen tarjolle alustavasti. Ajattelin, että hoidan asian loppuun. Tarjouksia alkoi kuitenkin tulla heti. Ensimmäinen setti meni. Päädyin puurtamaan asian kanssa kello kolmeen aamulla, Vainio kertoo.

Alle vuorokaudessa hän myi piirroksia 20 kappaletta. Vainio aikoo pistää vielä lisää kaupaksi.

Muun muassa tämän Nato-aiheisen piirroksen originaalin Vainio myi hetkessä syntyneessä ”ostajaryntäyksessä”.

Vainio piirtää mm. Turun Sanomille ja Ilta-Sanomille. Piirrokset liittyivät Ukrainan kriisiä eri tavoin sivuaviin aiheisiin.

Vainion uran alku pilapiirtäjänä liittyy Ukrainaan. Vuonna 2014 hän tarjosi Ilta-Sanomien sarjakuvatoimittaja Juhani Tolvaselle silloiseen kriisiin liittyvää piirrosta aiheesta. Se sai huomiota ja ovet alkoivat aueta.

Vainio pohtii ehkä myyvänsä lisää piirroksia Ukrainan hyväksi. Hän törmäsi kuitenkin byrokraattiseen ongelmaan.

– Minulla on toiminimi ja huomasin, että siksi rahojen luovuttaminen ei olekaan niin yksinkertaista. Selvitän juuri miten se onnistuu. Jatkossa pitää ehkä tehdä niin, että piirroksen haluavat lahjoittavat itse rahaa ja lähettävät siitä minulle tositteen, Vainio pohtii.

– Ehkä lopuksi voisin huutokaupata jonkun kuvan.

Jyrki Vainion ura pilapiirtäjänä lähti toden teolla liikkeelle Ilta-Sanomissa julkaistusta Ukraina-piirroksessa. Hän koki, että jotain piti nyt tehdä hädässä olevan maan auttamiseksi.

Ukrainan tapahtumat ovat viime päivinä menneet aina vain synkempään suuntaan. Miltä pilapiirtäjästä tällainen aihe nyt tuntuu?

– Onhan se ikävä kylläkin niin, että mitä huonommaksi ajat menevät, sitä enemmän aiheita piirtäjällä on. Nyt on viimeiset kaksi vuotta tuntunut, että kaikki on vain koronaa. Mutta olisihan tähän jotain muutakin voinut toki tulla.